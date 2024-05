La Generalitat tumba el Plan General de Benejúzar al carecer de garantía de agua para crecer

La Generalitat Valenciana ha tumbado la mayor parte de las previsiones de crecimiento urbanístico que plantea el nuevo Plan General Estructural (PGE) de Benejúzar por carecer de un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que avale la disponibilidad los recursos hídricos anuales para esas expectativas. Un precedente llamativo a la hora de aprobar estos planes municipales donde ese "hueco" se ha salvado obviando la habitual falta de pronunciamiento de la CHS en estos casos y que podría comprometer otros planes en tramitación en la comarca.

Inundabilidad

Si el Ayuntamiento de Benejúzar logra que la CHS le garantice el agua de suministro necesaria -algo que no ha logrado en los 17 años de tramitación del plan elaborado por Cauce-, la propuesta se enfrentará además a otro obstáculo insalvable como es el riesgo de inundabilidad. Dos de las 9 áreas propuestas, un para acoger un plan urbanístico y otra una zona industrial, cuentan con un grado de afección de inundaciones situado en lo más alto de la escala de la legislación autonómica (Patricova), totalmente insalvable. Tampoco con medidas correctoras.

Plaza principal del casco urbano de Benejúzar / D. Pamies

Evaluación ambiental

Estas conclusiones figuran en el trámite de exposición pública de la de evaluación ambiental y territorial estratégica del Plan General firmada por el director general de Urbanismo y Paisaje, Miguel Ivorra Devesa, que se ha publicado este jueves, pero que hace suyo un informe elaborado por los técnicos del anterior Consell del Botànic. Pero la carencia de recursos hídricos y la afección del riesgo de inundabilidad son solo las dos deficiencias de las más de 30 que deberá subsanar el Ayuntamiento si quiere sacar adelante la evaluación ambiental y el Plan General. El alcalde Vicente Cases (PP) ya ha concretado una reunión con el director general y ayer indicaba que va a trabajar para que Benejúzar cuente con el Plan General que "se merece" tras tantos años enquistado.

Benejúzar es uno de los municipios pequeños de los 27 de la comarca de la Vega Baja, ubicado entre el río Segura y la huerta tradicional de su margen derecha y la Sierra. Su propuesta es bastante ambiciosa, teniendo en cuenta que es un término alejado de la primera y segunda línea de costa de la comarca, con 9 kilómetros cuadrados, y no vive del turismo residencial.

Calculo de crecimiento de Benejúzar que figura en la propuesta de Plan General que debe recortar el Ayuntamiento / PGE de Benejúzar

Multiplicar la población

Propone un crecimiento residencial del 245,7 %-. Para pasar de una población de 5.402 habitantes a una de 13.274. En estos momentos existen 2.646 viviendas y el incremento previsto es de otras 2.804 viviendas nuevas. Es decir un incremento del 106%. Para nuevas actividades económicas, que son las que más demanda tienen ahora, se proponen 179.918 m² y para el uso residencial 318.976 metros cuadrados.

El informe señala que los sectores propuestos como urbanizables tanto para usos residenciales como para los industriales (ZND-RE-SR1, ZND-RE-SR2, ZND-RE-SR3, ZND-RE-UEd, ZND-IN-TR1, ZND-INTR2, ZND-IN-TR3 y ZND-IN-UEe) "no se consideran viables desde el punto de vista ambiental por no disponer de recurso hídrico que atienda la demanda prevista".

En este sentido la Generalitat señala que "no se ha justificado que los suelos urbanizables propuestos disponen de recurso hídrico no puede proponerse su clasificación como tales debiendo mantener su condición de suelo no urbanizable, no se ha aportado informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en este sentido".

Y reitera que no es posible considerar que un suelo es adecuado para ser urbanizado, y posteriormente edificado, si no va a ser posible que disponga de recurso hídrico para su correcto funcionamiento. Con lo que los suelos urbanizables propuestos deben mantener su condición de suelo no urbanizable.

Sierra de Benejúzar desde el mirador situado junto al Cabezo Redondo / D. Pamies

827.071 metros cúbicos anuales

Como la CHS no informa, la Generalitat hace su propio análisis de la disponibilidad de recursos para Benejúzar empleando documentación oficial de la propia CHS. Dice que el plan de cuenca revisado en enero de 2023 era de 509.384 m³. Pero los crecimientos que plantea Benejúzar son para el consumo de 827.071 m³ "por lo que debe reducirse la propuesta o incrementar el recurso". Y en cuanto se dispongan de los recursos hídricos necesarios, matiza la Administración autonómica, podrá solicitarse su clasificación como urbanizables a través de los instrumentos urbanísticos pertinentes teniendo en cuenta las afecciones que se describen en los siguientes apartados y procediendo a su evaluación ambiental.

Dos planes

En cuanto al riesgo de inundación la evaluación fulmina directamente el plan residencial ZND-RE-UEd sobre 17.000 metros cuadrados y el plan para uso industrial ZND-IN-Uee sobre 24.038 metros. El informe señala que presentan calados muy elevados, de hasta 3 y 2,2 metros de altura respectivamente -en caso de inundaciones-, por lo que no resulta admisible adoptar medidas correctoras.

La CHS ha informado que se debe buscar un emplazamiento alternativo lo cual es posible al sur del casco urbano. El Ayuntamiento los ha mantenido en el plan porque proceden del planeamiento vigente "justificación insuficiente, ya que los conocimientos y requisitos legales existentes hoy en día son distintos a los que existían en 1998".

Pero la evaluación ambiental también pone limitaciones para los principales crecimientos residenciales (ZND-RE-SR1, ZND-RE-SR2, ZND-RE-SR3) que se plantean hacia el sur del término, rodeando el cementerio hasta alcanzar la actual residencia de la tercera edad, por lo que no resultan afectados por el riesgo de inundabilidad aunque se cita que se ubican junto a la rambla de la Pilarica y deberán justificar también algunas medidas correctoras.