El PSOE exige responsabilidades a los directores generales de Dolón

La portavoz socialista Bárbara Soler (PSOE) solicitó ayer responsabilidades a los altos cargos elegidos a dedo por el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP), en el trámite del concurso de adjudicación de la remodelación del dique de Levante de Torrevieja, ya que durante toda la tramitación del procedimiento estuvieron presentes directores generales, puestos de designación política que cobran unos 100.000 euros anuales y que, a su juicio, habrían demostrado una total falta de diligencia. Soler recordó que la anulación del contrato ha derivado en una indemnización de 30.000 euros a cada una de las ofertantes.

En este sentido, Pablo Samper, que lleva años realizando un segumiento de los tropiezos del gobierno dirigido por Eduardo Dolón recordó cada uno de los problemas que ha atravesado el expediente y todas las fechas de anuncio de inicio de obras que el alcalde ha realizado con firmeza y que se ha incumplido en desde 2020.

El pentapartito de 2015

El alcalde, Eduardo Dolón, volvió a reiterar que el concurso por 8,3 millones, ahora en nueva fase de licitación, se tuvo que anular por el error de un técnico, y se remontó de nuevo a la gestión del pentapartito 2015-2019, sobre la falta de renovación del paseo que lleva intentando sacar adelante cinco años como primer edil. Volvió a ampararse en los técnicos para señalar que son ellos los que ofrecen las fechas y plazos que él traslada a la opinión pública.

UNA SESIÓN QUE NO APARECIÓ EN DIRECTO EN FACEBOOK El debate de este asunto, entre otros, tuvo lugar en el pleno de fiscalización promovido por los socialistas y que contaba también con el respaldo de Sueña Torrevieja. Para la portavoz del PSOE, ha resultado «muy curioso que el segundo pleno extraordinario de la jornada –se celebró otro poco antes– no fue retransmitido». Algo que ha llevado a Soler a interpretar que «al alcalde no le gustan las críticas y menos con toda la documentación que avala el análisis de los expedientes llevado a cabo por el grupo municipal socialista». Soler cuestionó el hecho de que el alcalde no respondiese a prácticamente ninguno de los asuntos planteados «y a lo que respondió, lo hizo con mentiras».

Otro de los contratos fiscalizados es una tasación de suelo rústico que “ha costado más de 16.000 euros a todos los torrevejenses”. Para comprobar lo "excesivo" que a juicio del PSOE resulta el precio, el grupo municipal socialista mostró tres presupuestos actualizados cuyo importe oscilaba entre los 600 y los 1200 euros. “Hemos pagado 15 veces por encima del precio de mercado y, además, la tasación no presenta toda la documentación que el contrato pide como contenido mínimo; ni hay planimetría ni se rellenan los anexos”

Técnicos municipales

Los socialistas insistieron en que, además, son tareas que, en su opinión, podrían realizarse por los propios técnicos del Ayuntamiento de forma gratuita, rechazando la decisión del Director General de Urbanismo, Víctor Costa Mazón, de licitar la realización de este contrato alegando que el Ayuntamiento no disponía de medios humanos suficientes para hacer una valoración de un suelo rústico, cuando lo cierto es que la tramitación del expediente "de valoración conlleva mucho más tiempo para los funcionarios del Ayuntamiento que el hecho de tener que hacer una valoración de un terreno".

Solo al área de Urbanismo el Ayuntamiento tiene adscritos a una treintena de funcionarios de distintas especialidades, entre los que se encuentran arquitectos y arquitectos técnicos.

Acuerdos Marco

Soler, en este sentido, analizó lo que está ocurriendo con los acuerdos marco, que si bien fueron pensados inicialmente "para agilizar la contratación y que resultasen más favorables para el Ayuntamiento, lo cierto es" que en Torrevieja “deben estar mal hechos” porque siempre resultan más lentos y gravosos, “no contienen precios de mercado tal y como establece la ley y dejan fuera de la posibilidad de licitar a la mayoría de empresas de Torrevieja”. La portavoz añadió que “es una vergüenza” que hayamos pagado “540 euros por página, y estoy contando hasta la portada, el índice y la foto del final”.

La concejala de Vox, Yolanda Cabezuelo, fue especialmente crítica también con el equipo de gobierno en este punto y señalara que desde el punto de vista de su experiencia profesional en el sector inmobiliario los precios de tasación que maneja el Ayuntamiento son totalmente desproporcionados, después de consultar con varias empresas del sector.

El alcalde Eduardo Dolón recordó que las tasaciones se están llevando a cabo a través de un acuerdo marco en un procedimiento por el que se abrió un concurso al que acudieron "las empresas que así lo consideraron".

Sobre el objetivo de la compra de la finca Los Romeros sigue sin estar claro. El alcalde señaló que es para protegerla "y que no exista la posibilidad de que se lleven a cabo proyectos urbanísticos". Algo improbable porque se trata de un solar no urbanizable que forma parte del perímetro de protección del parque natural de las lagunas de La Mata y Torrevieja dentro del Plan de Ordenación de Recursos Naturales. También citó que era una zona que iba a ser destinada al esparcimiento, sin concretar el uso. En la misma zona en la que se quiere adquirir la finca -San Luis, El Chaparral y La Siesta- hay cinco suelos propiedad municipal de grandes dimensiones abandonados destinados a zonas verdes sin ejecutar. Solo dos de las zonas verdes de este macroresidencial están ejecutadas en condiciones: el parque de Marta Luisa y el nuevo parque de La Siesta -sin recepciónar formalmente pero en uso-.

Expedientes Proyecto Punta La Víbora

También se fiscalizaron dos expedientes estrechamente ligados. Un contrato cuyo objeto era presentar un estudio con distintas soluciones para llevar a cabo la reurbanización en el área de Punta la Víbora, de las cuales habría que escoger una para después llevar a cabo otro contrato de redacción de dicho proyecto.

Soler indicó que llamaba la atención que se calificara como urgente el contrato menor y se estableciera un plazo de ejecución de dos meses para presentar el estudio, cuando finalmente se presentó al Ayuntamiento un año y dos meses después.

Esa memoria del informe de soluciones, “consta de 10 páginas, 5 de antecedentes que son datos proporcionados por el Ayuntamiento y un artículo de internet copiado palabra por palabra, hasta la foto. 17.000 euros”.

Barbara Soler (PSOE) aclaró que el hecho de que no haya anunciado acciones judiciales para investigar algunos asuntos de la gestión municipal no significa que no las esté ejerciendo o las vaya a ejercer.

A nombre del director general

Toda la documentación presentada figure a nombre del director general de Urbanismo designado por el alcalde, que "además es el que dio el visto bueno al contrato a pesar de que se presentase un año después de haber finalizado el plazo". La concejala se preguntó quién ha elaborado los documentos realmente.

El contrato de redacción del proyecto, que se encargó a una arquitecta, debía desarrollar la alternativa elegida en el contrato del estudio, se adjudicó y se entregó antes de que la documentación del estudio entrase en el Ayuntamiento, por lo que “el contrato de estudio previo habría quedado sin causa y podríamos estar hablando de fraude, de simulación de contrato, de malversación de fondos públicos y directamente de corrupción, todo ello con conocimiento y consentimiento del alcalde, que es, además, el concejal de urbanismo”.

También en este punto a la edil de Vox, Yolanda Cabezuelo mostró su sorpresa por lo que consideró una falta de rigor importante por parte del Ayuntamiento a la hora de exigir un nivel mínimo en los contratos, y señaló que en este caso la información es un "corta y pega" de una página de internet que no llega ni al "nivel de un alumno de secundaria".

El alcalde replicó señalando que confía en los técnicos municipales y que esa documentación cuenta con su aval. Como es habitual emplazó a la oposición a llevar el asunto a los juzgados si no lo veía claro. Soler aclaró que el hecho de que no anunciara acciones judiciales no significa que no las esté ejerciendo o las vaya a ejercer.