Orihuela pretende licitar la guardería de La Murada que hasta ahora gestiona una empresa municipal

Cuando el Gobierno Valenciano ha anunciado la gratuidad de las plazas de 0 a 2 años en toda la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Orihuela pretende que una empresa privada asuma la gestión de la guardería en la pedanía de La Murada, un servicio que desde el año 2020 se realiza a través de la sociedad municipal Uryula Histórica.

El PSOE ha desvelado este martes que la Concejalía de Educación ya "ha iniciado formal y administrativamente" la licitación. De momento, el departamento ha encargado un informe económico para determinar el coste de la adjudicación.

La concejala socialista Milagros Lacárcel ha explicado que este documento lleva la firma del concejal de Educación, Vicente Pina, con fecha de 12 de mayo, criticando al mismo tiempo que en la reunión del consejo de Uryula Histórica, que se celebró el día 16, esta información no se dio a conocer. Solo a preguntas de la edil Luisa Boné (Ciudadanos), se manifestó que la intención del Ayuntamiento es licitar este servicio, "sin explicar que ya habían comenzado" el proceso, continúa Lacárcel.

Precisamente, ha apuntado la concejala, esto se produce en un momento en el que la aprobación del nuevo presupuesto municipal -algo que no se producía desde 2018-, lo que supone que la sociedad no tenga pérdidas anuales, sin olvidar la gratuidad de las plazas que ha avanzado el Consell. Por ello, ha señalado, "no entendemos el motivo por el que el Ayuntamiento quiere externalizar este servicio".

En este sentido, ha advertido de que "con la entrada de una empresa privada, que sí obtiene un beneficio industrial, servicios como el comedor, horas extraordinarias o la limpieza costarán más que actualmente, además de reducir la oferta de plazas públicas en nuestro municipio".

Por ello, el PSOE ha pedido a Pina que desista de esta licitación, que "tampoco ha sido comunicada a la dirección de la guardería", ha asegurado Lacárcel, y se abra la vía de cesión a la Generalitat de esta escuela infantil a través de la Conselleria de Educación.

La demanda de las familias

Así, ha recordado que durante la pasada legislatura han sido varios los municipios que han optado por esta vía para "poder aumentar la oferta pública, que es lo que demandan las familias", ha añadido.

Además, ha indicado que este año la concejalía va a poder dejar de abonar la ayuda que se daba a las familias y que suponía el 35% del coste por cada menor en la guardería: "Esto gracias al anuncio del Consell, por lo que creemos que la decisión municipal de licitar este servicio es a todas luces improcedente".

La edil socialista ha concluido señalando que la gratuidad que anunció el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su aplicación tampoco ha sido transmitida formalmente a los centros, pero que "nadie dude de que este sistema de colaboración público privada supondrá que el resto de servicios aumenten en las guarderías privadas". Por eso, ha proseguido, "entendemos que si Orihuela puede ampliar la oferta pública ha de hacerlo, ya que esta es la única manera de que las familias no tengan que pagar más por servicios que les permitan conciliar".

Por último, ha insistido en que "en Educación no hay que ahorrar", sino que "las administraciones han de redistribuir los ingresos que obtienen de la ciudadanía para mejorar la calidad y prestación de este servicio tan básico".