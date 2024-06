El virus del maganto amenaza con cancelar el chupinazo de Catral

Una terrible pandemia amenaza con cancelar las festividades del Chupinazo de Catral, el esperado festejo en torno a las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista que engalanan las calles de color, tradición, música y diversión. Sin embargo, el alcalde del municipio, Joaquín Lucas, y el concejal de Fiestas, Antonio Jesús Fabra, con la ayuda de un excéntrico científico, no se han rendido y han buscado una solución para salvar la celebración.

Al parecer, la música de los años 90 tiene el poder de reanimar a los afectados por el temido virus del "maganto" -gandul y perezoso- que afecta a la Vega Baja. Así, el Ayuntamiento ha organizado un casting en busca de una voz que pueda entonar las melodías necesarias para devolver la vida al pueblo.

Chupinazo de Catral / TONY SEVILLA

Es la trama que gira en torno al spot promocional de este evento más representativo y querido por vecinos y visitantes que ya aglutina cada año a 5.000 personas. Cada año participan en el anuncio personalidades de la comarca. En esta ocasión, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, es el enfermo.

En la discoteca Thamesis, uno de los escenarios que se han elegido para el rodaje, se ve al paciente Vegara, mientras Fabra, Lucas y el compositor Pepe Mayo -conocido por sus trabajos con Locomía-, uno de los protagonistas del Festival del Chupinazo, que hace de científico, escuchan a los aspirantes del concurso -cuyo premio es ser alcalde por un día- que cantan para reanimar al afectado por el virus de la pereza, entre ellos el concejal de Deportes oriolano, Víctor Sigüenza, que no logra su cometido.

Es al son de "When the Morning Comes" cuando Vegara se levanta, hallando por fin el antídoto para lograr que se celebre el Chupinazo, que será el próximo sábado día 8.

Chupinazo de Catral 2023 / Tony Sevilla

El spot, con la producción de Javier Alonso, la dirección de Gustavo Rodríguez y la dirección de fotografía de José Manuel García, cuenta con la participación de numerosas personalidades del panorama político y musical como el bajista Pirulo, el percusionista y baterista Quino Giménez, la cantante y actriz Carmen Rodríguez y la coreógrafa Susana Méndez con las bailarinas Sandra y Nadia Calvo y Carmen Arques.

Además, han colaborado Chumi DJ, la Drag Queen Imperio, la ilustradora y escritora Martuja de Rojales, María Latorre de Vega Baja Limpia y la presentadora de informativos de TelfyTV, Jenni Escarabajal.

Este año uno de los momentos más señalados y emblemáticos de las fiestas catralenses estará lleno de sorpresas, tal y como ha avanzado el edil de Fiestas. Por la noche, la Casa de Cultura acogerá un espectáculo musical tributo a Raffaella Carrà.

Otros actos

Antes, el viernes 7 tendrá lugar la Fiesta Ibicenca, una de las noches más esperadas de estos festejos que han arrancado el pasado fin de semana con la solemne coronación de las reinas y sus damas de honor, considerada como la noche de gala, un acontecimiento cargado de emoción e ilusión para los festeros, que simboliza las costumbres catralenses. Esta tradición está todavía arraigada a través del atuendo huertano de gala del siglo XIX, portado por las reinas y damas en los diferentes actos institucionales del municipio y ofrendas florales de la comarca.

El jueves 13 de junio, tras la graduación de los alumnos de 6º de Primaria, será la apertura oficial a las barracas, que estarán instaladas en la calle Purísima.

El sábado 15, el Desfile Multicolor recorrerá las calles más importantes de Catral, en el que intervienen las peñas del municipio con una explosión de creatividad y humor. El miércoles 19 de junio se celebrará la Gala del Deporte, en la que participarán las asociaciones deportivas de la localidad, mientras que el jueves 20 serán las graduaciones del IES Catral, y el viernes 21 el multitudinario Festival Remember.

Como novedad, el sábado 22 se realizará el Chupinazo infantil en la plaza de España, a las puertas del Ayuntamiento. Habrá atracciones acuáticas y música. Por la noche, le tocará el turno a la Holi Party, la primera fiesta de colores de Catral.

Ya el lunes 24, día de San Juan, Catral despertará con el replique de las campanas y cohetería. Por la tarde habrá misa y después la procesión del santo patrón. Los actos finalizarán el fin de semana del 28 al 30 con la Traca y el concierto de la Banda de Música.