El déficit de taxis en Orihuela augura largas colas este verano

No es nuevo que el municipio de Orihuela, el más grande de la provincia con 365,36 kilómetros cuadrados de superficie, presenta problemas de vertebración del territorio y movilidad por una carencia de transporte público, a lo que se suma un déficit de taxis, algo que se pone más de relieve si cabe en época estival.

En total, el municipio dispone de 42 licencias de taxi, de las que 25 trabajan en la Costa, donde el problema se agudiza aún más. No se ha creado ninguna desde 2005, cuando aún no habían nacido muchas de las urbanizaciones que hoy salpican el litoral ni se había construido el centro comercial de La Zenia, el más grande de la provincia.

La ley establece que debe haber un taxi por cada mil habitantes censados, y en Orihuela hay unos 86.000, de los que 28.000 se concentran en la costa, donde se acusa un número importante de residentes flotantes condicionado por la gran planta de viviendas turísticas pudiendo residir en el municipio durante casi todo el año -aunque no figure en estadísticas- e incluso llegando a alcanzar los 100.000 en época estival.

Por comparar, Torrevieja, prácticamente con la misma población cuenta con una oferta de 84 taxis que quiere ampliar a 100. "Con estos números es imposible atender la demanda", afirman desde el colectivo de conductores asalariados, añadiendo además que este verano va a ser peor, puesto que no se ha renovado el convenio con la ciudad salinera para compartir recursos con Orihuela Costa, algo que se venía haciendo desde 2017.

Esta vez, el Ayuntamiento torrevejense ha desistido de esta iniciativa, según ha informado el concejal del área, Antonio Vidal, contradiciendo al edil de Transportes oriolano, Víctor Sigüenza, que hace solo unos días afirmaba en el pleno que "Torrevieja no estaba por la labor, pero hemos llegado a un acuerdo".

"Este año va a ser un desastre; dentro de unos días habrá colas de espera espectaculares a las puertas del centro comercial", auguran desde el colectivo.

Cola en la parada de taxi del centro comercial de La Zenia el verano pasado, pese a que había convenio de colaboración con Torrevieja / Información

Sigüenza respondía así para salir al paso de una pregunta formulada por parte del colectivo para poner de relieve que el Ayuntamiento lleva un año sin cumplir una sentencia que le obliga a realizar un concurso para adjudicar ocho nuevas licencias de taxi.

Así, el edil no concretó nada al respecto, sino que salió por la tangente aludiendo al convenio con Torrevieja y a la creación del Área de Prestación Conjunta del Taxi de la Vega Baja, que en la práctica supone delegar esta competencia municipal en la Generalitat.

Sin respuesta

"Dio una respuesta como si la cosa no fuera con él; no ha hecho nada, y hay un nivel de dejadez tremendo", lamentan los conductores, cuyo abogado no descarta pedirle responsabilidades directamente al edil por no acatar la sentencia de mayo de 2023, en referencia a que en 2022 la Administración local sacó 15 licencias -aunque la conselleria autorizaba 30-, una medida que se llevó al contencioso administrativo durante el mandato de PSOE y Ciudadanos, lo que hizo que se llegara a un acuerdo con el sector del taxi que finalmente las rebajaba a ocho.

Pero "el Ayuntamiento no ha cumplido", explican, por lo que el juzgado el pasado 27 de mayo remitió al Consistorio un requerimiento en el que le daba cinco días hábiles en el para acreditar que ha llevado a cabo la resolución judicial.

Suscríbete para seguir leyendo