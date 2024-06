La comunidad educativa eleva la presión para lograr el tercer colegio en Orihuela Costa con movilizaciones y dimisiones

El Colegio Número 20 previsto en Orihuela Costa no estará listo para el nuevo curso, lo que ha caído como un jarro de agua fría entre la comunidad educativa, provocando una cascada de reacciones, desde movilizaciones hasta dimisiones.

No es para menos. Si el litoral sufre una carencia histórica de infraestructuras, un servicio básico y un derecho fundamental, como la educación, no se escapa de ese déficit tan a menudo criticado por residentes y visitantes. El reclamo es claro: más plazas escolares en una zona con gran demanda, que se prolonga además durante todo el curso con una matriculación sobrevenida -fuera de plazo- en Infantil y Primaria, habitual en esta zona del municipio oriolano.

La comunidad educativa ya prevé una situación complicada, peor que nunca, sobre todo de cara a septiembre y octubre, cuando se espera alcanzar en total los 1.700 alumnos -ahora 1.500-. Llevan años denunciando centros masificados, con un alumnado hacinado, en los que hay que prescindir de biblioteca, aulas de informática o para enseñar español a cambio de generar más espacios para poder dar clase, incluso en los pasillos.

Por eso, la Conselleria de Educación ordenó el 14 de diciembre de 2022 la creación del Colegio Número 20, un tercer centro de Infantil y Primaria en la Costa para descongestionar y completar la oferta de los dos colegios existentes, Los Dolses y Playas de Orihuela, con la previsión de que comenzara su andadura en aulas prefabricadas en septiembre de 2023 en dos líneas -dos aulas por curso- con capacidad para unos 400 alumnos.

No en vano, ambos centros, ubicados en la zona norte del casco urbano de Orihuela Costa, que abarca 15 kilómetros de litoral entre Torrevieja y Pilar de la Horadada, ahora tienen menos espacio y más del doble de alumnado que cuando comenzaron su andadura.

En enero, la fecha más optimista para la apertura del nuevo colegio ya era el próximo septiembre. Sin embargo, otra vez, no va a poder ser. La FAPA Enric Valor, que está integrada por más de 240 asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de toda la provincia, ha criticado "el daño que los recortes -de 122 millondes de euros- están produciendo en la Comunidad Valenciana", en referencia al Plan Edificant y su repercusión en las construcciones de nuevos centros educativos.

Como ejemplo cita lo que se está viviendo en Orihuela Costa, donde "el problema se ha colocado en un punto de no retorno, ya que se les ha comunicado que ese tercer centro no se va a construir", advierte la federación, ya que conselleria, que se encuentra redefiniendo los proyectos, ha paralizado las actuaciones, pese a que en abril del año pasado la conselleria ya tenía adjudicado el montaje, alquiler y desmontaje de las aulas prefabricadas -barracones- a Alquileres Barceló Sáez S.L. por 1,2 millones de euros. A preguntas de este periódico al respecto, conselleria no se ha manifestado de momento.

La parcela donde se ubicará el colegio Número 20, en aulas prefabricadas de manera provisional, cuenta con una superficie de 6.200 metros cuadrados y se encuentra en la calle Níspero, anexo a la avenida de las Brisas, que conecta la vía parque de la N-332 con Villamartín y el centro comercial La Zenia Boulevard. El Ayuntamiento ha cambiado de criterio hasta en cuatro ocasiones hasta que en marzo adjudicó la limpieza del solar, finalmente el mismo que alojó durante 16 cursos los barracones del colegio Playas de Orihuela.

Fuentes municipales aseguran que está todo listo para que en los próximos días -sin concretar fecha- se licite la adecuación de la parcela, a la que hay que dotar de suministros y para que el terreno soporte barracones de dos plantas.

Barracones

Orihuela Costa, con unos 30.000 habitantes, es una zonas de la Comunidad Valenciana en la que los barracones se eternizaron desde principios de la década de los 2000. El IES Playa Flamenca funcionó sobre suelo ganado a un barranco con tierra de relleno durante 12 cursos, entre 2004 y 2016, y el Colegio Playas de Orihuela tardó otros 16 -de 2002 a a 2018- en ser una realidad mientras sorteaba las dificultades de un emplazamiento en módulos prefabricados sobre otra vaguada.

Los Dolses, además, funciona con el lastre de aulas prefabricadas y deficiencias en el propio centro desde hace muchos cursos porque fue concebido como un centro de línea dos -dos grupos por curso- y aloja tres líneas. A la espera de una ampliación, está diseñado para albergar 18 aulas y tiene 32 en funcionamiento, de manera que cuando se ponga en marcha el Número 20 seguirá estando hacinado. Conselleria, explica la FAPA, ha habilitado un aula más en este centro, pero el equipo directivo ha tenido que pedir que se anulara, pues no había espacio físico en donde ubicarla.

Así, la FAPA añade que hasta ahora se ha ubicado provisionalmente a los 400 alumnos del Número 20 en los dos CEIP, pero "la situación se hace insostenible".

Situación extrema

A este problema se suman las características especiales de la población del litoral, con 58 nacionalidades y un 50% de alumnado que desconoce el idioma -más un 30% que tiene un conocimiento medio del español-.

Ante esta sobrecarga y hartazgo, se ha producido la dimisión en bloque e irrevocable del equipo directivo del Colegio Playas de Orihuela.

Con este panorama, hay prevista una manifestación el próximo lunes a las 13.15 horas en la sede del Ayuntamiento en Playa Flamenca, convocada por "las familias de Orihuela Costa que están hartas de escuchar promesas que no se cumplen por parte el Ayuntamiento y que reclaman una educación de calidad con condiciones decentes", aunque algunas fuentes apuntan que está orquestada por la AMPA del Playas de Orihuela, que pertenece a la FAPA Gabriel Miró.