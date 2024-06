PSOE y Cambiemos arremeten contra PP y Vox a cuenta del nuevo colegio en Orihuela Costa

Tanto el PSOE como Cambiemos han criticado la situación que atraviesa Orihuela Costa en cuanto a la construcción del tercer colegio en el litoral, el Número 20.

"La irresponsabilidad de PP y Vox ha provocado una crisis educativa en Orihuela Costa", ha manifestado la edil socialista María García. Por ello, el PSOE ha instado al alcalde del municipio, Pepe Vegara (PP), y al concejal de Educación, Vicente Pina (PP), a que expliquen si la Conselleria les ha notificado algún retraso en la construcción.

En este sentido, la concejala ha asegurado que tras el comunicado de la FAMPA Enric Valor "el Ayuntamiento debe explicar si el retraso del que hablan es solo por su inacción y no tener la parcela lista para el próximo curso o si por el contrario la Conselleria desiste de esa inversión tan necesaria para la comunidad educativa en Orihuela Costa".

"Orihuela Costa se enfrenta a una crisis educativa sin precedentes, que ha sido provocada por las malas decisiones del PP en el gobierno local", ha concluido.

Al mismo tiempo, Cambiemos ha lamentado que "el gobierno municipal vuelve a lanzar balones fuera" en este asunto, a la vez que se ha solidarizado con la comunidad educativa de la Costa, que "se encuentra en una situación crítica".

Todo ello se produce después de que se haya conocido que el nuevo colegio, para 400 alumnos, no estará operativo para el próximo curso, tal y como estaba previsto, por lo que los dos únicos centros escolares que hay en la Costa, que están asumiendo más del doble del alumnado que pueden albergar, continuarán con problemas de masificación.

Cambiemos también ha recordado que en el pleno de septiembre se aprobó una partida de 60.000 euros para el acondicionamiento de la parcela, algo que un año después aún no ha ocurrido. "Este no es más que otro ejemplo de lo que Cambiemos lleva denunciando todos estos meses: la mala gestión de este gobierno, que no está siendo capaz de sacar adelante proyectos como este".