El alcalde de Callosa anuncia ahora que ofrecerá el suelo reservado al Cuartel de la Guardia Civil para levantar el nuevo IES Grisolía

El equipo de gobierno de Callosa de Segura ha pasado este viernes de reprochar al Ministerio del Interior su falta de interés por la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en la parcela que quiere ceder para ese objetivo en el antiguo IES Vega Baja, a proponer la cesión de ese mismo terreno -de unos 16.000 metros cuadrados- para construir el IES Santiago Grisolía. Las dos notas de prensa en un intervalo de apenas dos horas.

Trámites

Apenas dos horas después de su primer comunicado el equipo de gobierno en minoría del PP-Vox ha indicado con otro que se dispone a iniciar los trámites para la cesión a Conselleria de suelo para la construcción del nuevo IES Santiago Grisolía.

En el pleno del mes de mayo el gobierno callosino llevaba la propuesta a pleno para la cesión a la Conselleria de Educación de 13.800 metros cuadrados de titularidad municipal en el Sector SO12. Estos terrenos servirían para la construcción de un nuevo Instituto de Secundaria Santiago Grisolía dando así respuesta a las necesidades de un centro que lleva ampliando espacios provisionales desde hace 25 años con aulas prefabricadas.

La propuesta no salió adelante porque la oposición en bloque votó en contra tras desvelar el portavoz de UCIN y exalcalde Javier Pérez que la parcela propuesta no era municipal. Según el gobierno local porque el suelo fue reintegrado a sus propietarios originales a través de un procedimiento urbanístico que no consta en el Ayuntamiento y validado en su día por Pérez como alcalde.

Tras la imposibilidad de sacar adelante la propuesta y ante las manifestaciones de Javier Pérez -calificadas de "sorprendentes" por los populares-, el equipo de gobierno en minoría afirmó que se había iniciado la revisión del expediente solicitando documentación al registro de la propiedad sobre el histórico de los titulares de dicho suelo.

Barracones del IES Santiago Grisolía / INFORMACIÓN

Solución

Pero mientras se resuelve este expediente, señalan las mismas fuentes, la comunidad educativa necesita una solución al problema del IES Santiago Grisolía, por lo que se va a iniciar el expediente para la cesión a Educación de suelo municipal. La parcela que se ofrece ahora será la del antiguo IES Vega Baja. Superficie que había sido ofrecida al Ministerio de Interior para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil. Pero ante la falta de respuesta por parte del Ministerio el gobierno municipal callosino ha decidido que "no se puede hipotecar el suelo municipal mientras el Ministerio piensa qué hacer" y ha tomado la iniciativa -al menos en la publicación de comunicados-.

En cualquier caso ese acuerdo de cesión debe ir también a un pleno donde PP-Vox sigue estando en minoría.

Acceso al IES Santiago Grisolía / INFORMACIÓN

Prioridad

El gobierno local asegura que "es una prioridad" la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil, proyecto del que "no se desiste, pero también lo es la creación de un nuevo IES Santiago Grisolía y ante la predisposición de Conselleria de Educación de iniciar los trámites para la construcción con premura entendemos que el Ayuntamiento debe actuar con la misma premura".

Lo que no dice la nota de prensa, sin embargo, es que la subvención de la Unión Europea de 2 millones de euros para hacer el cuartel de la Guardia Civil tiene fecha decaducidad. Si no se ejecuta antes de finales de 2025 se debe devolver.