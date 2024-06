Las once playas de Orihuela tienen "serias deficiencias" a las puertas del verano

Con el verano a la vuelta de la esquina, Orihuela Costa se prepara para recibir a miles de turistas y de visitantes que tienen segunda residencia en el litoral oriolano, donde los cerca de 30.000 censados llegan a alcanzar los 100.000 habitantes en temporada alta.

La Asociación de Vecinos de Cabo Roig y Lomas ha realizado un examen a las once playas, concluyendo que "presentan serias deficiencias" en la cuenta atrás para la época estival.

Así, la organización vecinal ha remitido un escrito a la Concejalía de la Costa y Playas, en manos del concejal Manuel Mestre (Vox), en el que hace un repaso del estado de los arenales y sus servicios, adjuntado un resumen del resultado del análisis que han hecho varios miembros del colectivo durante el pasado lunes y martes, al mismo tiempo que incluyen un completo archivo fotográfico.

"Este cúmulo de deficiencias, que se registra actualmente en nuestras playas, da una sensación de abandono total por parte de la concejalía responsable, que ha tenido todo un año para realizar las tareas de mantenimiento necesarias y que, en nuestra opinión, debería poner solución antes de la inminente llegada masiva de residentes y turistas", explica el escrito.

Por ello, la asociación da a Mestre un plazo de "una semana" para que conteste al escrito indicando "el calendario concreto de actuaciones que tiene previsto llevar a cabo la concejalía para solucionar las deficiencias que incluimos".

En este sentido, desde la asociación se hace hincapié en algunos problemas que ha detectado y que tacha como "los más importantes para que los usuarios de nuestras playas tengan un servicio aceptable, a la altura de las banderas azules que ostentan".

Deficiencias

Por ejemplo, solo dos de las once playas no presentan algas. "Hay fallos muy graves en la retirada puntual de las algas, que invaden en muchas playas la ribera del mar, impidiendo el acceso al baño a los usuarios en las zonas afectadas". El caso más llamativo, señalan, es Cala Capitán, donde "no se ha retirado, desde hace más de un año, el enorme montón" que hay en primera línea.

Montones de algas en el acceso a la playa de Punta Prima / AVCRL

Además, se describe el estado de los lavapiés, que "están viejos y muy deteriorados como consecuencia de su falta de mantenimiento". De esta forma, se señala que de los 70 lavapiés instalados, 39 de ellos (un 56%) no funcionan en estos momentos.

Lavapiés en La Caleta / AVCRL

Los paseos adyacentes a las playas, continúa el escrito, "están sucios en general", especificando a su vez que el de Cala Bosque "se encuentra en un estado lamentable". En este punto, se indica que "a reparación de las barandillas, como la de la playa de Aguamarina, "es urgente, ya que representa un peligro cierto de caídas, en una escalera de elevada inclinación". Y lo mismo sucede con la del paseo que va desde Cala Capitán a Cala Bosque, así como en la explanada de Playa Flamenca, que lleva más de tres años pendientes de renovación. "Resulta inexplicable que actuaciones de este calado e impacto en la seguridad de los vecinos no se lleven a cabo, a pesar del tiempo transcurrido desde que surgió la necesidad", añade.

También "hay falta de limpieza de la arena en las zonas donde no llega el tractor", por lo que desde la asociación esperan que "este año se incorporen los peones de playa que hacen habitualmente este trabajo".

Asimismo, las casetas de socorrismo presentan en todas las playas "falta de mantenimiento para evitar el aspecto de abandono que ofrecen actualmente".

Silla del socorrista en Aguamarina / AVCRL

Las prestaciones para el baño asistido son "escasas", con varias pérgolas a falta de la ducha-lavapiés, "elemento imprescindible para sus usuarios", y sus techos son restos de telas ajados en muchos casos.

Zona habilitada en Aguamarina para personas con movilidad reducida / AVCRL

En materia de accesibilidad, otro punto deficiente, según los vecinos, son las pasarelas de madera, "muy viejas algunas e insuficientes para permitir el acceso a la primera línea de playa a personas mayores o portando carritos de bebés".

Por último, aún no hay chiringuitos ni aseos, en plena temporada alta, en cuatro de las once playas, sin que se conozca su fecha de apertura: Mil Palmeras, Cala La Mosca, Cala Estaca y Punta Prima, donde además sigue sin funcionar el ascensor.

Vertidos en Cala Estaca / AVCRL

Capítulo aparte merecen Cala Estaca y Cala La Mosca. En la primera, en la zona más alejada del mar se acumulan agua y restos de vegetación, mientras que en la segunda hay un vertido continuo que divide la playa.

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), organismo que se encarga de conceder las banderas azules, ha ordenado este año retirar este distintivo de calidad turística en Cala Estaca, por "contaminación difusa".

No ha ocurrido lo mismo en Cala La Mosca (Playa Flamenca), un arenal que se encuentra en las proximidades de la playa que ha perdido la enseña y que presenta continuos vertidos de origen desconocido. Ya desde el verano pasado lleva sufriendo estos episodios. Con todo, fuentes municipales han aclarado que, aunque se están realizando catas para averiguar el origen, todo apunta a que "son aguas naturales" que probablemente "provienen de un acuífero".

Vertidos en Cala La Mosca (Playa Flamenca) / AVCRL

