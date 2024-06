Orihuela delega en los ediles los contratos menores de 6.000 euros

Son continuas las quejas, desde hace tiempo, sobre la operatividad y capacidad de gestión del Ayuntamiento de Orihuela, lo que acarrea pérdidas de subvenciones por no tramitarlas a tiempo, así como servicios que se siguen realizando con contratos caducados o los que no se llegan a prestar por no sacar en plazo nuevas adjudicaciones. Esto, a su vez, genera críticas por parte de usuarios y empresas, pero también es carne de cañón para que la oposición le eche los trastos a la cabeza al equipo de gobierno, en este caso, de PP y Vox, aunque han dado igual las siglas porque es un problema persistente.

Con el ánimo de «descongestionar y agilizar el área de Contratación», explican fuentes municipales, el alcalde, Pepe Vegara, ha hecho público un anuncio que da cuenta de una decisión que ha acordado la junta de gobierno local para dar más capacidad de gestión a los concejales. En concreto, se delega en cada uno de los ediles delegados de la Alcaldía las competencias en los contratos menores de 6.000 euros. Hasta ahora el tope estaba establecido en 3.000 euros.

De esta forma, cada concejal del equipo de gobierno podrá gestionar directamente contratos que no superen los 6.000 euros, algo que ya hay quienes apuntan a que complica la labor de fiscalización a la que deben estar sometidos los cargos públicos.