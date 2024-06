La Audiencia ratifica la ilegalidad de las elecciones del Casino de 2019

La Sociedad Cultural Casino de Torrevieja no se ha personado para recurrir la sentencia que anulaba el grueso del proceso electoral por el que se eligió en 2019 a Rosario Soler como presidenta. Por lo tanto la sentencia en primera instancia es firme. Su impacto sobre el día a día de la gestión de la entidad centenaria, sin embargo, es mínimo. Llega más de cinco años después de que se produjeran los hechos, con el mandato ya agotado de Soler y en marcha el iniciado por su sucesor en el cargo, Miguel Albentosa.

La Audiencia Provincial ha declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por el Casino contra la sentencia en primera instancia que da la razón a José Luis Pérez Maeso y Manuel Sala Alarcón, dos veteranos socios de la entidad cultural y declaraba nulo el grueso del proceso electoral que tuvo lugar a finales de 2018y que llevó a la presidencia a Rosario Soler en enero de 2019.

La Audiencia no ha llegado a analizar la sentencia en primera instancia al no existir recurso. La Sociedad Cultural Casino comunicó que recurría pero luego no se personó en el procedimiento, por lo que el pleito se ha agotado por una cuestión meramente procesal. Por un error, según fuentes consultadas por INFORMACIÓN, al Casino se le pasaron los plazos para personarse.

La sentencia, no obstante, ya es firme y lo que dice deja en muy mal lugar la forma de gestionar el proceso electoral en aquella ocasión. Deja claro que el procedimiento por el que accedió Soler a la presidencia en 2019 vulneró los estatutos de la Sociedad Cultural, que cuenta ahora con unos 400 socios. El fallo remarca que el procedimiento por el que se publicó la candidatura única de Rosario Soler, «inadmitía indebidamente» a José Luis Pérez Maeso, primero, y a Manuel Sala, después, por causas que no impedían su elección, «y sin dar resolución a los recursos» que plantearon ante esa decisión. Eso pese a que ambos presentaron «innumerables requerimientos notariales que acreditan que toda intención impugnatoria de las decisiones de la junta durante el proceso electoral resultaban inútiles». La sentencia señala que lo ocurrido es «contrario a todas las normas de orden público que deben regir en la sociedad demandada».

La presidencia en aquel momento de Soler no aprobó ni llevó a efecto la convocatoria de asamblea general extraordinaria de socios para elegir a los miembros de la junta electoral que iban a dirigir el proceso. La sentencia es directa en este aspecto y señala: «Se ha de concluir, por tanto, que realmente tanto la presidenta como los vocales de la junta electoral -que posteriomente inadmitieron esas candidaturas- sí fueron designados a dedo».

Así han quedado anulados también los acuerdos adoptados por esa junta electoral, los de la admisión de candidaturas definitivas, la convocatoria y puntos del orden del día de la asamblea de enero de 2019. Lo único que salva el fallo de todo el proceso electoral son los plazos y el hecho de que Soler sí se podía presentar aunque hubiera sido vicepresidenta de la entidad ocho años.

Respecto a la inadmisión de las candidaturas, la exclusión de José Luis Pérez Maeso fue «arbitraria e ilegal» porque cuando presentó su candidatura el 2 de enero de 2019 estaba expedientado pero mantenía la condición de socio. «Se inadmitió sin motivo alguno», dice el fallo. El expediente que había abierto la junta directiva se resolvió a posteriori. El día 7 del mismo mes. Para el caso de Sala la sentencia señala que el Casino «no puede ir contra sus propios actos, y admitir el pago de cuotas con el nombre de Fernando, pero inadmitirlo para la candidatura, cuando sobradamente es conocida su identidad», por presentarse con ese nombre. La candidatura de este empresario hostelero fue rechazada exclusivamente porque en su DNI figura como nombre de pila Manuel y no Fernando. «La inadmisión de esa candidatura fue -igualmente- arbitraria e ilegal».

La sentencia queda sin objeto porque Soler agotó todo su mandato. Paradójicamente, las siguientes elecciones se llevaron a cabo siguiendo los mismos pasos que la anterior -ahora anulados-. Con la elección de la junta electoral por parte del presidente y su junta directiva y no en asamblea general. Aunque en este caso, con la elección de Miguel Albentosa, sin que el proceso generara debate alguno.

Aquel episodio de 2019, que permitió la llegada a la presidencia de la primera mujer en la historia de la entidad, provocó una importante polémica que trascendió al propio Casino. En estos momentos, con el actual mandato, la entidad atraviesa importantes problemas económicos, y también un descenso importante de su masa social.

Denuncias falsas

Por otra parte, José Luis Pérez Maeso y Alfonso Mendiola Esteve no figuran como investigados en otra denuncia, ésta tramitada por la Fiscalía contra algunos socios y exsocios del Casino. El Ministerio Fiscal vio indicios de falsedad documental en siete de los diez socios denunciados y el juzgado está ahora investigando a seis, puesto que uno de ellos falleció. Tanto José Luis Pérez Maeso como Fernando Sala y Alfonso Mendiola Esteve nunca han sido notificados por este procedimiento por el juzgado.

El Juzgado de Instrucción 1 de Torrevieja citó a declarar en enero de 2023 a diez antiguos socios de la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja con relación a una denuncia interpuesta por la expresidenta, Rosario Soler, en la que se les señalaba, según figuraba en el escrito de la Fiscalía, por delitos de acoso - delito contra la integridad moral-, falso testimonio, denuncia falsa e incluso «integración en grupo criminal». Y que ahora todo ha quedado reducido a esa investigación por falsedad documental.

El juzgado investiga por supuesta falsedad los cuatro procedimientos penales impulsados por quienes están investigados ahora, archivados por los juzgados y que señalaban a Soler.