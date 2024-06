La oposición de Callosa sacará adelante la cesión de suelo para el IES Santiago Grisolía

La oposición del PSOE, los independientes de la UCIN e Izquierda Unida, que son mayoría en la Corporación del Ayuntamiento de Callosa, ha presentado una propuesta de resolución para ceder gratuitamente a la Generalitat Valenciana dos terrenos municipales en los que se pueda levantar -en dos sedes- el nuevo IES Santiago Grisolía. Centro que ofrece formación en espacios ganados en barracones desde hace 25 años.

Los terrenos propuestos son la parcela de equipamiento educativo que ocupaba el antiguo IES Vega Baja con una superficie de 12.411 m² en el barrio del Palmeral y la parcela también con ese uso procedente del Sector SO-12 con una superficie de 8.812,27 m², situada en la zona de las piscinas. El IES Grisolía en un centro de grandes dimensiones que requiere de al menos 16.000 metros cuadrados.

Decisión del pleno

Los tres grupos han recordado que la cesión de parcelas a la Conselleria de Educación es una decisión de pleno, que debe adoptarse por mayoría absoluta, es decir en el caso del Ayuntamiento de Callosa de Segura con nueve votos a favor.

Estos partidos señalan que el equipo de gobierno en minoría de PP y Vox no se ha llegado a poner en contacto con ninguno de los grupos de la oposición para trasladar cuál es su propuesta "ni tampoco ningún tipo de comunicación ni menos de negociación con los grupos a fin de poder acordar la propuesta de cesión en base a los votos necesarios".

Con lo que el PP liderado por Manuel Martínez Sirvent -si tramita esta propuesta al pleno- va a retratarse desde el punto de vista político haga lo que haga. Si la rechaza saldrá adelante con los votos de la oposición y se descolgará de una petición que le ha pedido la comunidad educativa; y si la respalda se habrá sumado a un acuerdo de unos grupos de los que ha dedicado unas cuantas descalificaciones en los últimos días tanto para el caso del PSOE como en especial para el caso de UCIN, liderada por el exalcalde del PP, Javier Pérez.

Cinco años sin reaccionar

El bloque de la oposición subraya además que el PP está al frente del Ayuntamiento desde 2019 de manera ininterrumpida con las competencias de Educación.

Y no había llevado a cabo, a su juicio, gestión "concreta alguna encaminada a la construcción del necesario IES en los 5 años transcurridos, que se sepa", hasta el pleno del pasado mes de mayo cuando llevaron a pleno para su aprobación una propuesta para ceder a la Generalitat una parcela que, además de no cumplir los requisitos necesarios de superficie y calificación urbanística para poder construir el IES en ella -tiene 4.232,45 m² de suelo rústico, no urbanizable- "no es de propiedad municipal y tiene unos propietarios que disponen de sus correspondientes escrituras registrada".

Fuentes de estas formaciones detallan, por otra parte, que una vez que el equipo de gobierno de PP-Vox da por perdido el proyecto del Cuartel en la parcela del antiguo IES Vega Baja "preferimos salvar el IES Santiago Grisolía, porque con el cuartel hay que empezar de cero".

La concejala Inma Cascales / INFORMACIÓN

Rueda de prensa

Por su parte, la concejala de Educación, Inma Cascales ha ofrecido una rueda de prensa para repetir la propuesta del gobierno local de ceder la parcela del antiguo IES Vega Baja con su edificio incluido, realizada por el alcalde el viernes.