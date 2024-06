Los trabajadores de recogida de basuras de Orihuela siguen sin seguro de vida ni de accidente

Los trabajadores de recogida de basuras en Orihuela no tienen seguro de vida ni de accidente. Fuentes sindicales afirman que tuvieron conocimiento de que el seguro caducó hace meses y no se ha renovado. Por ello, lo han preguntado estos últimos meses en varias ocasiones, pero no obtienen respuesta por parte de las áreas de Recursos Humanos ni de Patrimonio del Ayuntamiento.

Fuentes municipales aseguran a este periódico que efectivamente "está en tramitación con una nueva compañía".

Ya en noviembre el PSOE desveló que la mayoría de las pólizas que estaban pendientes en mayo siguen sin estar en vigor por falta de continuidad en el proceso de contratación, pese a que el anterior ejecutivo local lo dejó muy avanzado.

A finales de marzo del año pasado, se sacaron adelante los seguros de la flota de vehículos municipal y el de responsabilidad civil-patrimonial a través de la central de compras de la Diputación. Fue tras una denuncia del PP, lo que llevó, incluso, a que los trabajadores de las basuras interrumpieran el servicio.

Por su parte, Luisa Boné, concejala de Ciudadanos, ha manifestado que "es muy grave que el personal de Aseo Urbano esté sin asegurar en caso de accidente de trabajo máxime cuando desarrolla su trabajo en la calle y a menudo usa vehículos o maquinaria que contempla cierto riesgo".

A la formación naranja también le asombra que precisamente "era el PP el que hace año y medio pedía la cabeza del entonces concejal de Patrimonio, José Aix, por no tener en vigor algún seguro, y ahora resulta que ellos mismos son los que dejan vencer los seguros".

Por ello, continúa Boné, Matías Ruiz, concejal de Patrimonio, "debe de dar las oportunas explicaciones y aclarar en qué situación están los seguros que cubren al personal del Ayuntamiento y por qué a día de hoy el personal de Aseo Urbano carece del seguro obligatorio de accidentes de trabajo y no puede realizar su trabajo con total tranquilidad".

Separación del cartón

Además, los empleados de residuos sólidos urbanos (RSU) desde hace varios meses vienen depositando en el suelo de la campa de Orihuela Costa los camiones de recogida selectiva para hacer la criba o separación del cartón a mano antes de llevarlo a planta.

Separación del cartón de forma manual / Información

Bien porque hay pocos contenedores de reciclaje de cartón, porque están rotos o porque se deposita la basura mezclada, se ha dado la orden de que se separe antes de llevarlo a planta para evitar el descuento o el cobro por la no recogida selectiva. Es decir, que los trabajadores depositan todo el contenido del camión en el suelo y realizan la criba, haciendo de planta de transferencia.

La descarga en suelo de la basura orgánica no está permitida, puesto que sería transferencia. Los sindicatos desconocen si en este caso se incumple la normativa, por lo que han realizado la consulta a los servicios jurídicos y a los de prevención de UGT sin que aún hayan recibido respuesta.