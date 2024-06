Guardamar del Segura se queda con un solo efectivo policial en fin de semana

Ha vuelto a ocurrir. La jefatura de la Policía Local de Guardamar, un municipio que supera los 20.000 habitantes en estos momentos, tuvo que cerrarse de diez de la noche del sábado a seis de la mañana del domingo.

Solo un agente estaba en su interior atendiendo llamadas. No había coche patrulla en las calles -sí de Guardia Civil-. La plantilla de 42 policías no realiza horas extra porque reclama que se mejoren sus condiciones laborales. El alcalde, José Luis Sáez (PSOE), acusó a los agentes «de no ir a trabajar».

Protesta de agentes de la Policía Local en el pleno / INFORMACIÓN

Declaraciones

Los sindicatos en la Policía Local advierten que esas declaraciones del primer edil «no ayudan» y que las ausencias están debidamente justificadas y se comunicaron con antelación al intendente.

«Lo que pasó es que no hay agentes suficientes», señalan las mismas fuentes, que añaden que en esas condiciones no se pueden asumir más servicios extraordinarios de refuerzo. "Resolver la falta medios personales con horas extraordinarias no es la solución y menos con las condiciones laborales que tiene la Policía Local de Guardamar".

RPT

La reivindicación de la plantilla pasa por la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que tal y como está redactada sí recoge la actualización de funciones y retribuciones, que no se modifica desde 2004 y que supone una mejora sustancial del complemento específico. También por la modificación al alza en dos niveles del complemento de destino, como el resto de policías vecinas.

El alcalde señala que no puede aplicar una RPT parcial solo para una parte de los funcionarios. Y sobre todo que debe asumir el criterio de los técnicos habilitados nacionales a la hora de dar los pasos para llevar a cabo esas actualizaciones. No puedo hacerlo sin su visto bueno.