"El pacto de gobierno con Vox durará hasta las próximas elecciones en 2027"

PREGUNTA: Del 1 al 10 califique este primer año de mandato.

RESPUESTA: Hay muchas facetas. Este puesto es hiperpoliédrico. Si fuera con respecto a disgusto diría un 10. En cuanto a trabajo otro 10. Si lo considero todo, pues un 8.

P: ¿Esa media tiene que ver con la oposición?

R: La posición hace su trabajo, que seguramente no es el más bonito del mundo. Al final el trabajo de la oposición es precisamente hacer de menos al gobierno. No, sobre todo tiene que ver con esa sensación de impotencia que te causan los tiempos de la Administración. Digo muy a menudo que todo el mundo debería ser alcalde de su pueblo durante al menos seis meses de su vida para entender muchas cosas.

P: ¿Como qué?

R: Tenemos un proyecto muy claro de ciudad. Sabemos que vamos caminando hacia él y que lo vamos a alcanzar, pero los tiempos de la Administración son eternos. Eso a veces te provoca ansiedad y sobre todo te llevas disgustos. Porque las cosas que son lo suficientemente urgentes como para incluso dejar que pase lo importante no llegan con la celeridad con la que deberían.

P: Por ejemplo.

R: Un claro ejemplo es el Centro Ocupacional Oriol. Teníamos que acometerlo con toda la urgencia del mundo. Cuando llegamos no había ninguna documentación generada. Tuvimos que pedirla a Valencia. Luego todo el trámite administrativo va a la velocidad que va, como ocurre con otros proyectos. La Ciudad Deportiva, que también es un proyecto hecho, va más despacio de lo que debería. La parcela del tercer colegio de la Costa, donde hubo un pequeño problema porque teníamos una adecuación preparada para cierto tipo de aulas. Al cambiar la tipología había que modificar algunos extremos, y entonces todo eso ralentiza de una manera muy notable los tiempos. Aunque estamos trabajando para que nos hagan un colegio como Dios manda, la situación es insostenible y lo que tenemos que hacer es, mientras que la construcción no llega, por lo menos que los nenes puedan estar en aulas prefabricadas. Todos sabemos que no es la situación ideal ni mucho menos, pero son imprescindibles, porque es una cuestión grave y urgente. Al igual que el parque empresarial y la empresa municipal de vivienda y suelo, que también van muy adelantados. No hablemos ya de toda esa revitalización del centro histórico. Son temas que van a una velocidad diferente de la que a todos nos gustaría.

P: ¿Cuál ha sido su principal lección en este tiempo?

R: Precisamente lo que estamos hablando. La Administración tiene poco que ver con la realidad de la vida. Es muy fácil entrando en política pasar de ser un tipo estupendo a convertirte en lo peor rápidamente. Para pasar de héroe a villano solamente hace falta ganar unas elecciones. Los méritos son los mismos. Tu forma de ser y de gestionar es la misma, y de pronto, solamente con un día de diferencia, el que ayer te alababa hoy te pone a los pies de los caballos.

P: ¿Ha notado que esa gente que tenía simpatía por usted se está distanciando?

R: Muchas veces es el sectarismo el que impide que personas que antes tenían simpatía por mí pues de pronto no la sientan, pero yo creo que la mayoría de la gente que tenía simpatía por mí la sigue teniendo. Al final soy el mismo individuo solamente que ahora tengo otra gestión que hacer, y es una gestión que además estoy convencidísimo de que va a empezar a rendir frutos.

P: ¿Cómo se encontraron el Ayuntamiento?

R: Hecho unos zorros, con contratos caducados y una falta de gestión feroz. Lo primero era poner cierto orden en la estructura organizativa. La gestión del Ayuntamiento es algo que no tiene mucha repercusión política porque al final al ciudadano no le termina de llegar, pero en eso es en lo que estamos trabajando permanentemente. Hemos aprobado un Catálogo que estaba pendiente desde hace mucho tiempo. Vamos a dotar el capítulo 1 de más recursos económicos para poder alcanzar una estructura de trabajo dentro del Ayuntamiento que funcione. Vamos a reestructurar algunas áreas. Eso también va despacio.

P: Está pendiente la Relación de Puestos de Trabajo.

R: Estamos trabajando intensamente . Esperemos que de una vez por todas, ya esta vez sí, vaya a salir. No me atrevo a dar plazo, que luego me dicen mentiroso. Hay una cantidad de proyectos que han empezado a andar ya y que van a comenzar a rendir frutos. Esas personas que por estar en el sectarismo no me dan esa simpatía que antes me ofrecían al final entenderán que la gestión que se está haciendo es la adecuada. Yo no he hecho en mi vida otra cosa que gestionar.

Pepe Vegara, en un momento de la entrevista / Áxel Álvarez

P: ¿De qué se siente más orgulloso?

R: Me siento muy orgulloso de haber sido capaz en nueve meses de poner en marcha unos presupuestos, que ahora tenemos que empezar a ejecutar, que estaban sin aprobar desde el año 2018. Ha sido un trabajo ingente de un montón de gente. Me siento muy orgulloso del trabajo descomunal que están haciendo mis concejales. Detrás hay un trabajo increíble. Todo esto que decía de los tiempos de la Administración, de ese sufrimiento que nos provoca el no poder andar más deprisa, es un sufrimiento que evidentemente comparten ellos. Porque el trabajo que hacen, que insisto es descomunal, no encuentra la recompensa con la agilidad que todos desearíamos.

P: ¿Eso incluye a los concejales de Vox?

R: Todos los concejales que forman parte del equipo de gobierno están haciendo todo lo que pueden y tienen que hacer para que las áreas que gestionan vayan lo mejor posible. Hay un equipo de gobierno que está formado por dos partidos políticos distintos, cada uno con nuestras inquietudes ideológicas, cada uno con nuestros motivos y cada uno con nuestra manera de trabajar, pero todos los concejales están trabajando lo mejor que pueden y saben hacerlo.

P: Ahora que hay nuevos presupuestos, ¿seguirá apoyándose en Vox?

R: Nosotros hicimos con Vox al principio del mandato un pacto en el que actualmente nadie ha hecho nada que lo ponga en riesgo. Nosotros vamos a ser leales a ese pacto. Tengo una confianza plena en que también Manolo Mestre va a tener esa lealtad y va a respetarlo hasta el momento en que llegue algo que nos obligue a romperlo. No veo nada en el horizonte que pueda conseguir eso. La lealtad y las ganas de que Orihuela avance, las ganas de trabajar juntos y el respeto mutuo son cosas que llevamos a gala tanto Manolo como yo con nuestros equipos. Este pacto de gobierno durará hasta las próximas elecciones en 2027.

P: Con la tradición que hay en Orihuela, ¿ha sido difícil hacer equipo de gobierno?

R: El pacto de gobierno actual tiene poco que ver con el de Ciudadanos, y hablo de Ciudadanos porque fue el que tuvo un pacto tanto con el PP, que todos sabemos que se atascó de una manera feroz, como con el PSOE, con el que tampoco fueron capaces de poner en marcha proyectos importantes para la ciudad. Una de las excusas para esa moción de censura era precisamente sacar unos presupuestos. Ya estamos trabajando en el presupuesto de 2025, en el diseño de esas cuentas que espero, esta vez sí, estén aprobadas bastante antes de final de año.

P: ¿Qué piensa hacer para solucionar las frecuentes quejas por la recogida de basuras?

R: La basura es un mal endémico de nuestra ciudad y especialmente en la Costa. Lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema de gestión municipal. Ha demostrado que es completamente ineficiente, y que deja satisfechos a los vecinos y al Ayuntamiento. Mientras, para este verano hay previsto un plan de choque en la Costa para que lleguen nuevos camiones, se incremente el número de contenedores y se hagan más turnos de recogida. Además se ha creado una brigada policial que va a dedicarse al cumplimiento de la ordenanza en cuanto al depósito de escombros con multas que serán ejemplares.

P: Se ha municipalizado la gestión de las zonas verdes a través de Ildo. ¿Por qué aún no está en marcha?

R: Vamos con cierto retraso porque había que atar algunos flecos. Es una necesidad que hay que acometer. Los jardines de la Costa van a estar atendidos permanentemente. Ildo va a tener todos los jardines de Orihuela Costa limpios, sanos y bonitos.

P: ¿Qué ocurre con el segundo centro de salud en el litoral?

R: Vamos a tener segundo centro de salud en la Costa instalado y funcionando para finales del año que viene.

P: ¿Hay ya abogado para seguir reclamando el "Llibre dels Repartiments"?

R: Estamos buscando un servicio jurídico que no falle. Estamos diseñando un pliego para contratar a un abogado que haya llevado temas de este tipo y que haya ganado pleitos en este sentido para nos ayude a recuperar algo que entendemos que por derecho tiene que estar en Orihuela, simplemente porque nos pertenece, porque nos lo robaron y sabemos dónde está. Entonces evidentemente el derecho nos asiste. Después del verano podremos empezar a pleitear. Esta vez el "Llibre dels Repartiments" va a volver a Orihuela. Soy un tipo extremadamente tenaz. Cuando se me mete algo en la cabeza rara vez no sale para adelante.

Pepe Vegara, alcalde de Orihuela / Áxel Álvarez

P: ¿Se ha dado algún paso más allá de la mesa de diálogo para que vuelva la Universidad histórica?

R: Hablar de Universidad histórica me gusta menos que hablar de Universidad. Tenemos un empeño en que Orihuela se convierta en una ciudad universitaria y que los campus que tenemos instalados mejoren y crezcan. Hablar de Universidad histórica es hablar de algunos aspectos que tenemos que tener superados. La Universidad histórica pues es histórica, y nosotros tenemos que mirar más hacia adelante que hacia atrás porque la única manera de avanzar sin tropezar es mirando hacia adelante.

P: Entonces, ¿qué pasa con los terrenos que está ocupando el Colegio Santo Domingo?

R: El tema de los terrenos de Santo Domingo en lo que tiene que ver con la Universidad es una cuestión que debemos superar. Tenemos que procurar que Santo Domingo, que es una referencia educativa de nuestro entorno y de la provincia, siga siéndolo. ¿Que Orihuela sea una ciudad universitaria pasa por Santo Domingo? No creo que sea imprescindible.

P: ¿No cree necesario que se tenga que restaurar la legalidad?

R: Evidentemente la legalidad es siempre el timón que nos guía. Estamos trabajando, siendo absolutamente escrupulosos, para que los acuerdos que se alcanzaron con Santo Domingo se lleven a cabo y para que todo vaya bien para Orihuela y bien para Santo Domingo.

P: ¿Habrá permuta?

R: Los equipos jurídicos, Intervención y Secretaría del Ayuntamiento están haciendo valoraciones y una especie de catálogo. Ya hay una serie de bienes que van a formar parte de esa permuta que será equilibrada.

P: Y otra permuta, ¿en qué estado se encuentra la del Molino de la Ciudad por el Palacio Sorzano de Tejada?

R: Asociar ambos inmuebles es algo que no forma parte de nuestro mandato. Aún no hemos valorado qué vamos a hacer con el palacio. Me da lástima que esté cerrado e infrautilizado. El Molino de la Ciudad es una referencia que el Ayuntamiento tendrá que adquirir. No solamente es identidad de nuestra ciudad, sino de toda la Vega Baja, además de un espacio aprovechable para cuestiones que tienen que ver con nuestro idiosincrasia y con el agua. Hay arqueología industrial de primera mano. No hace mucho tuve la oportunidad de ir a verlo y la maquinaria está prácticamente intacta. Es un bien espectacular que trataremos de adquirir, rehabilitar o recuperar, y el Palacio Sorzano de Tejada podría entrar en esa ecuación.

P: ¿Está a punto también ese consorcio para la gestión y conservación del patrimonio de Orihuela?

R: El Consorcio, del que van a formar parte distintas administraciones, va a hacer que Orihuela recupere todo el esplendor del que yo creo que no hemos sentido que alguien empujaba fuerte desde «La Luz de las Imágenes». Además, tenemos que ser capaces de que trascienda lo político para que el que venga detrás no pueda pararlo, porque realmente ofrezca algo que la ciudadanía haga suyo. Que sea cual sea el color político de los que estén no quede más remedio que seguir empujando ese patrimonio hacia adelante. Lo que tenemos que hacer ahora es parar el deterioro, que es grave, y hacer que Orihuela vuelva a lucir como lo ha hecho en otras épocas de la historia.