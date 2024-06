Noche de San Juan en la Vega Baja: Del dejar hacer de Torrevieja a la protección ambiental de Guardamar y Pilar de la Horadada

Los ayuntamientos de Pilar de la Horadada y Guardamar del Segura llevan años tomándose en serio, al igual que el municipio de Elche, la conservación ambiental de sus playas y han advertido a la población que los arenales no se pueden convertir en un macrobotellón en la celebración de San Juan, ni tampoco se podrán realizar hogueras.

Torrevieja, por su parte, fiel a su estrategia de dejar hacer al turismo lo que considere -con dispositivo de seguridad de por medio-, no solo lo permite, también lo fomenta con la aportación de 15 toneladas de madera materia para las hogueras. Eso sí, con un control de acceso en las cuatro playas y un despliegue de medios importante para mantener la seguridad -sobre todo echando mano de Protección Civil- y de limpieza especial para que al día siguiente los arenales estén impolutos.

Mientras tanto el Ayuntamiento de Orihuela, que ha visto cómo el fuego arrasaba 10 hectáreas de la pinada de la Dehesa de Campoamor esta misma semana, señala que las hogueras y el botellón también están prohibidos esa "noche mágica" en sus 15 kilómetros de litoral, aunque es algo que ha hecho público este sábado.

Torrevieja

Yendo por partes. Al Ayuntamiento de Torrevieja no le importa mucho que, por ejemplo, la pequeña playa urbana del Cura se convierta en una macrobarbacoa mientras no se le acuse de ser restrictivo. Aunque la querencia por las grandes hogueras se ha rebajado en los últimos años y lo de quemar todo lo que estuviera a mano ya no se puede hacer y está controlado. El municipio apoya su realización sobre la arena de la playa facilitando además la madera. Eso sí, los servicios de limpieza se emplean a fondo desde la madrugada para que todo quede listo para el baño el lunes festivo.

Noche de San Juan en Torrevieja en la playa del Cura en 2023 / Tony Sevilla

Serán cuatro las playas en las que se podrá celebrar "esta tradición tan levantina", dice el comunicado municipal: La Mata, Los Locos, El Cura y Los Náufragos. Por motivos de seguridad se acotarán los accesos, que estarán controladas por efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.

El Ayuntamiento entregará 15.000 kilos de madera de pino y mimosa -que no deja residuos- y no se permitirá otro tipo de maderas ni elementos que puedan utilizarse para hacer hogueras en las playas. Los puntos de reparto de leña serán: en la playa de Los Náufragos a la entrada del muelle de Poniente; en la playa de Los Locos (zona centro); en la playa del Cura (zona norte), y en la playa de La Mata habrá tres puntos de reparto: en la Avenida del Agua (junto a la estación de bombeo), en la Avenida de los Europeos, junto al puesto de salvamento y, en La Mata pueblo, frente a la plaza de Encarnación Puchol.

Aspecto de la playa del Cura durante la noche de San Juan en 2023 / Tony Sevilla

El horario para la celebración de la Noche de Hogueras en las cuatro playas torrevejenses será de 20:00 a 2:00 horas, momento en el que se invitará a los ciudadanos a finalizar la fiesta debido a que, posteriormente, tendrá que comenzar la limpieza de las playas.

En total serán alrededor de medio centenar de personas las que conformarán el dispositivo de seguridad entre policías locales, guardias civiles, voluntarios de Protección Civil y tres ambulancias (dos medicalizadas y una de traslado), según ha indicado el concejal de Playas, Antonio Vidal.

Orihuela

Mientras tanto el Ayuntamiento de Orihuela, como es habitual en estos casos, ha ido un poco a su aire. Aunque finalmente ha emitido un comunicado para prohibir las hogueras y difundir el dispositivo de seguridad. La Concejalía de Seguridad Ciudadana ha informado del dispositivo para la noche de San Juan en las playas de Orihuela con patrullas de refuerzo para playas de Punta Prima y Playa Flamenca; La Zenia y Paseo hacia Cabo Roig; Cabo Roig y Aguamarina Campoamor y Mil Palmeras, además de las de servicio ordinario.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Mónica Pastor, recuerda que la quema de hogueras está prohibida en las playas de Orihuela, por lo que se controlarán los accesos a las playas con este fin y para que no entren botellas u otro tipo de material que pueda generar residuos peligrosos y que perjudiquen a las personas que al día siguiente vayan a disfrutar de nuestras playas.

La Concejalía de Emergencias ha previsto un servicio preventivo sanitario con una ambulancia de Cruz Roja y otro de incendios. Habrá un vehículo de extinción de incendios y cuatro efectivos de Protección Civil. La Concejalía de Playas no se ha pronunciado.

bando del alcalde de Guardamar / INFORMACIÓN

Guardamar del Segura

El Ayuntamiento de Guardamar del Segura ha publicado un bando firmado por su alcalde José Luis Sáez que en el que ha prohibido totalmente el consumo de alcohol y realizar hogueras en las playas de su término municipal durante la Noche de San Juan. Solamente existirá una zona autorizada y bajo control cerca de la playa centro para celebrar la Nit Màgica con pirotecnia y fuego y que forma parte desde hace unos años de los actos de las hogueras que se preparan en este municipio.

Bando del alcalde José María Pérez Sánchez / información

Pilar de la Horadada

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada se limita a recordar lo que dicen sus ordenanzas, que no hacen excepción con las ganas de botellón el día de San Juan. De nuevo la firma del alcalde José María Pérez vuelve a recordarlo. Y señala que el consumo de bebidas alcohólicas en las vías y zonas públicas está prohibido en su normativa municipal desde el año 2000. Y que su ordenanza de disfrute de la playa impide expresamente desde 2008 el uso del suelo de la playa -arena, piedras o rocas, específica- para enceder fuego. Todo bajo riegos de sanción para los infractores, claro.