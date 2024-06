Jueces de paz: la Justicia más cercana tiene los días contados

Han estado ahí, acercando la Justicia a las pequeñas ciudades, asistiendo a vecinos y vecinas en los muchos y obligados trámites civiles que acompañan su vida desde que nacen hasta que abandonan este mundo. Pero ahora esta figura del Juez de Paz, creada hace 170 años, tiene los días contados.

Oficinas de justicia

Con la definitiva transformación de los Juzgados de Paz en oficinas de Justicia municipales, los jueces de paz no profesionales que son elegidos por los ayuntamientos cesarán de forma automática. Victoriano López Rojo es, todavía, el juez de paz en Pilar de la Horadada. Lleva diez años desempeñando este cargo del que destaca ante todo su vocación de servicio. «Aquí no estamos por lo económico. Aquí, por ejemplo, un pueblo de los más grandes, se está cobrando 4.500 euros brutos al año, que lógicamente se declaran como retribución económica adicional». De ordinario su agenda es a tiempo completo. Absoluta disponibilidad. «Hay que estar. No en lo que es el juzgado, pero sí a disposición. Antes, cuando se hacía lo que era la autorización para la incineración o un enterramiento... A mí me han buscado estando un domingo en la playa».

Victoriano, Juez de Paz de Pilar de la Horadada, en el juzgado de paz de Pilar de la Horadada, que cuenta con el respaldo de tres funcionarios judiciales / D. Pamies

Competencias

Entre las varias competencias de las que hasta hace bien poco se ocupaba un juez de paz se encontraban algunas de carácter extraordinario como las labores de protección de pruebas (en un accidente de tráfico por ejemplo). Otras como la notificación de actos judiciales o la celebración de actos de conciliación son más habituales, pero no menos importantes. En los últimos años se han ido reduciendo. «Hemos tenido muchas funciones. Aquí hemos hecho hasta juicios por sanciones de hasta 90 euros, pero nos han ido quitando atribuciones. La única función que tengo ahora mismo es celebrar bodas y actos de conciliación que sean de lo civil, no penal», señala.

Conocido

Victoriano es conocido y reconocido en Pilar. Es un vecino del pueblo, alguien en quien confiar. Su profesionalidad y su empatía garantizan incluso en un encuentro casual a pie de calle el asesoramiento, la mediación y el consejo. «No solo es papeleo, muchas veces lo que hacemos es poner en contacto y hacer ver que hay que hablar para entenderse. Hemos tenido casos de familia que no se hablaba no solo por un linde, también por si un árbol lo había sembrado uno o lo había sembrado el otro, si era para uno o para el otro. Muchos de esos problemas se han solucionado poniéndolos en contacto para que hablen entre ellos». La experiencia en estos asuntos es un grado, y su alto nivel de implicación personal, también.

El Juez de Paz trabaja con un equipo de funcionarios judiciales en una sede municipal. En este caso, la de Pilar de la Horadada / D. Pamies

Cualidad

Justicia de proximidad. Esa es la cualidad diferencial de un juez de paz: el conocimiento personal y sobre el terreno, la cordialidad y la aplicación del sentido común. «Tratamos los asuntos con mucho cuidado. Hay personas a las que tienes que comunicarles que van a entrar en prisión», explica enfatizando el componente humano de los servicios que presta. Siempre dispuesto a aclarar las notificaciones del farragoso lenguaje administrativo o judicial, a orientar en el paso a dar, a encarrilar un asunto. La cercanía se nota.

«Las notificaciones que vienen de los juzgados son técnicas y difíciles de entender y cuando viene una persona se lo explicamos: no, aquí lo que tienes que hacer es buscarte un abogado, o llama a la oficina bancaria que hay un mes que se quedó sin pagar». Sin cursillos ni charlas oficiales el trabajo de estos profesionales se ha desempeñado con base en una multiformación autodidacta y sobre todo a la experiencia.

Funciones

Una de las funciones más visibles de los jueces de paz, la de oficiar matrimonios civiles, también la realizan ahora los notarios. Con una diferencia: en la notaría tienes que pagar minuta, en un Juzgado de Paz, no. El expediente matrimonial te puede salir por 300 o 400 euros. Aunque en el anteproyecto de ley de «eficiencia del Servicio Público de Justicia», que se tramita desde marzo en el Congreso, se especifica que las oficinas de Justicia (sustitutas del Juzgado de Paz) continuarán ofreciendo atención presencial en los municipios pequeños y medianos, Victoriano lo tiene claro: «Cuando llegue el fin de semana, ellos echan sus ocho horas, fuera de ese horario... El juez que esté de guardia. Nosotros estamos aquí las 24 horas para lo que nos necesiten».