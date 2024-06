Vandalismo y abandono del espacio histórico de Eras de la Sal de Torrevieja, donde se celebraban las Habaneras

El PSOE de Torrevieja ha denunciado públicamente “el absoluto estado de abandono” en el que se encuentra el emblemático recinto de las Eras de la Sal. Ejemplo de arquitectura industrial salinera con la que se relaciona el surgimiento de la población en la segunda mitad del siglo XVIII, el espacio histórico permanece vallado entre montones de escombro y residuos de toda clase sin que el gobierno municipal realice tareas de mantenimiento.

Además, el grupo de la oposición ha desvelado que no existe el informe al que aludió el alcalde Eduardo Dolón para justificar que no se retiraran esos residuos y la falta de intervención en el espacio para preservar los restos arqueológicos. Restos que siguen a la intemperie sin protección desde que fueron descubiertos a mediados de 2021.

Visita de Carlos Mazón y Eduardo Dolón a finales de 2022 a la zona de las excavaciones, que siguen como en la imagen, sin la retirada de escombro ni ser protegidas. / Diputación Provincial

La concejal portavoz socialista, Bárbara Soler, que acompaña con imágenes de video su denuncia, considera que la situación en la que se encuentran hoy Eras de la Sal “está mucho peor que hace seis meses, con jóvenes entrando y saliendo sin parar, se consumen drogas dentro y se ha desmantelado prácticamente todo lo que se podía vender; se han llevado hasta las vallas”.

Su estado habla por sí solo. Vegetación silvestre por todas partes, montones de piedras y tierra, instalaciones destrozadas por actos de vandalismo, basura... Y todo a la vista de cualquiera que pase o que coja el autobús urbano que tiene su principal intercambiador en la zona.

El proyecto

Soler, que acusa de desidia al equipo de gobierno, recuerda que “hace más de un año le echábamos en cara al alcalde que había incluido en el proyecto de rehabilitación de las Eras de la Sal que nos había costado a todos los casi 700.000 euros parte de un terreno que no era de titularidad municipal, sino que era de puertos y que tenía que pronunciarse la Generalitat -en concreto el varadero de Marina Internacional para ubicar ahí el auditorio y escenario al aire libre de las Habaneras-.

Entonces me acusaba a mí de que no nos daba permiso la Generalitat porque Ximo Puig no quería otorgar la autorización. Pues un año y pico después todavía no tienen los permisos con una Generalitat de su gobierno”.

Situadas junto al mar en el mismo corazón de la ciudad, las Eras de la Sal es junto a las salinas el principal referente identitario de los torrevejenses, reforzado por albergar desde finales de los años 70 del pasado siglo la celebración del Certamen de Habaneras.

"Es una vergüenza"

“Exigimos al equipo de gobierno del Partido Popular que asuma su responsabilidad y se ocupe del mantenimiento de las Eras de la Sal. Es una vergüenza que permitamos que esté así y que nuestro Certamen siga celebrándose en otro lugar”, afirma Soler.

En las imágenes se puede apreciar el desmantelamiento a trozos del escenario del popular tornavoz repleto de grafitis.“El problema de todo esto es que mientras pasa el tiempo las Eras de la Sal siguen absolutamente abandonadas. Siguen los actos vandálicos y ha habido desde entonces dos conatos de incendio”, afirma la concejal socialista.

La portavoz socialista Bárbara Soler en el pleno del Ayuntamiento de Torrevieja / Áxel Álvarez

El histórico espacio salinero está incluido de lleno en el proyecto que el equipo de gobierno de Eduardo Dolón ha diseñado para la remodelación de la fachada marítima torrevejense. Un proyecto multimillonario -la última cifra es de 23 millones de euros- que incluye, entre otros elementos, la construcción de un museo del Mar y de la Sal, y de un auditorio al aire libre para la celebración del Certamen, y para el que el Ayuntamiento ya ha adquirido a particulares los inmuebles de la antigua fábrica de hielo -donde se proyecta una nueva oficina de turismo) y el antiguo cine Gloria, con un coste que se acerca a los dos millones de euros.

Catas arqueológicas

Tras la realización de las obligadas catas arqueológicas que exige la legislación en espacios patrimoniales en el segundo semestre de 2021, el Ayuntamiento procedió a la clausura del recinto sin adoptar unas mínimas medidas de protección después de que finalizaran los trabajos de prospección.