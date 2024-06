«Hay que negociar con Costas un informe favorable a los rascacielos»

Recibe Eduardo Dolón a INFORMACIÓN en un despacho de Alcaldía diseñado a lo práctico, pero repleto de fotos entre las que destaca la de Tomás Ballester, amigo personal y concejal fallecido en 2023. Lo hace después de un pleno ordinario, relajado y con ese estilo aparentemente informal tan de moda en los cargos públicos populares. «Este mandato la oposición ya no hace una guerra de cada sesión», comenta, y vamos al grano.

Pregunta (P): El proyecto de rehabilitación de las Eras de la Sal se presentó en febrero de 2021, y el de urbanización de la fachada marítima con la peatonalización de los paseos, en noviembre del mismo año. Dos referencias que el PP pone sobre la mesa como motor de transformación de Torrevieja. Sin embargo, sobre el terreno han avanzado poco. ¿Están atascados?

Respuesta (R): No percibo que la ciudadanía crea eso. No hay ningún atasco. La concesión administrativa que la Generalitat nos tiene que dar en las Eras de la Sal está prevista para final de año. Primero tienen que autorizar la concesión de la remodelación de los paseos -fachada marítima- a 75 años. Desgraciadamente, no hay más equipo técnico en la Dirección General de Puertos, es limitado, aunque eso no supone que no se esté trabajando e interactuando con la Generalitat para modificar la propuesta constantemente. En el caso de las Eras de la Sal, dividiendo el proyecto: primero la Fábrica de Hielo y suelo aledaño con una licitación; lo siguiente el Auditorio, la gran plaza superior y el Museo del Mar y de la Sal. El retraso es en la concesión.

Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, en el balcón de la Casa Consistorial. Al fondo, la plaza de la Constitución / Áxel Álvarez

P: En marzo de 2023, en la presentación se habló de que se abordaba en conjunto...

R: Yo pensaba en ese momento que iban a dar la concesión antes. Ahora, la Generalitat dice que solo tiene un ingeniero y un arquitecto. Y tiene que hacer una cosa, y después la otra. Supuestamente, este verano tiene que venir la concesión del puerto a 75 años. La empresa adjudicataria de la remodelación no para de interaccionar con la Generalitat. Estamos en detalles de ubicación de hippies, del paseo del muelle Mínguez junto a la nueva zona de ocio o de la feria.

Los proyectos de las Eras de la Sal y la fachada marítima -con la peatonalización desde el Hombre del Mar al paseo Vista Alegre- no están atascados. Seguimos avanzando. Y tenemos financiación sobrada para eso y para más proyectos Eduardo Dolón — Alcalde de Torrevieja

P: 45 millones de euros para la fachada marítima, 23 para las Eras de la Sal, 6 millones para la remodelación del edificio de La Plasa... ¿Hay para tanto?

R:Tenemos ya créditos para eso y para más, y aparentemente no tendríamos que pedir más. No hace falta. Llevamos dos ejercicios contables con préstamos que ya tenemos, por ejemplo con 14 millones para empezar y eso es lo que no dice Pablo Samper (portavoz de Sueña Torrevieja). Hay que tener en cuenta que estamos hablando de dos anualidades. Podríamos suscribir incluso dos operaciones de crédito más. Si eso no fuera suficiente, buscaríamos la enajenación de patrimonio en el plan de Los Náufragos, que recurrimos a ella para cuadrar las cuentas en los presupuestos de 2024. En plusvalías estamos ingresando más de lo que estaba previsto. Tenemos capacidad para empezar la obra de La Plasa a final de año, y para un largo etcétera.

P: ¿La gestión del mercado municipal de La Plasa se adjudicará a una empresa?

R: No descartamos nada. No trabajamos eso ahora mismo, pero podría pasar. Los espacios de mercados gastronómicos van en ese sentido. No quiero avanzar nada que no me he planteado todavía. Hay doce puestos y queremos construir un proyecto que no se lleve por delante a nadie para que quien quiera continuar tenga una posibilidad y le respetemos su derecho. Y a quien le quede poco para jubilarse trabajamos para que tenga derecho a indemnización. Salvo a dos o tres, a todos les pilla a punto de jubilarse, pero ahora estamos centrados en definir el proyecto. Planta baja y tres alturas.

Eduardo Dolón durante la entrevista de balance de un año de mandato / Áxel Álvarez

P: Torrevieja es uno de los pocos ayuntamientos que no ha subido la tasa de recogida de basuras todavía. ¿Las va a subir?

R:Si hablamos de la tasa de basuras, hasta que no haya una notificación que yo no he recibido… Pero si llega tendremos que actualizarlas inevitablemente. Habrá una notificación por parte del Gobierno de España, y si la hay tendré que cumplir la ley.

P: La tasa solo paga un tercio de los 22 millones que cuesta el servicio...

R:Todas las tasas son deficitarias.

P: ¿No cree que sea necesario?

R: No es que crea o no. Es que los ayuntamientos no estamos para repercutir al ciudadano las tasas reales hacia los servicios que prestamos. Ningún ayuntamiento lo hace. Estarían pagando diez veces más. Si no hay una resolución al Ayuntamiento, no habrá subida, porque es lo que dice mi programa electoral.

Los ayuntamientos no estamos para repercutir al ciudadano las tasas reales hacia los servicios que prestamos. Ningún ayuntamiento lo hace Eduardo Dolón — Alcalde de Torrevieja

P: 18 torres de hasta 26 alturas en la primera línea de cuatro emplazamientos distintos se ven paralizados tras una sentencia por incumplir la Ley de Costas ¿Qué pasos dará el Ayuntamiento desde ahora para tramitar los proyectos de rascacielos?

R: Inevitablemente, tiene que haber un informe favorable. Los técnicos municipales decían que el informe de Costas no era preceptivo y la sentencia dice que sí es preceptivo. Como no eran preceptivos, por eso te lo saltabas. Hay que negociar con Costas, y en ese sentido que nos digan qué entienden por pantalla visual (lo explica el alcalde, y concejal de Urbanismo, pasando con su móvil de la posición horizontal a la vertical). La modificación puntual del PGOU 52 no tiene una sentencia desfavorable, que es lo que me da tranquilidad, y que se fundamenta en poder construir más alto a cambio de construir hoteles. Las intervenciones previstas cogen altura porque tienen hoteles y liberan suelo. La alternativa es consolidación de manzana completa de seis plantas que no libera suelo y también puede decir Costas que genera pantalla.

P: ¿Han entendido que tendrán que cambiar sus proyectos?

R:Han entendido que tendrán que adaptarlos, en función de que Costas entienda que son pantallas visuales o no.

P: Con reducción de alturas ...

R: No lo saben. La propiedad privada tiene un aprovechamiento y, si le dicen que de 22 plantas van a 16, preguntan que quién se lo va a indemnizar. Darle más edificabilidad si tiene menos plantas tampoco es posible porque tampoco cumpliría la modificación del PGOU que libera suelo. Es complicado. Costas no va a indemnizar a esos propietarios Y ha dicho que, si se lo reclaman, se verá en el juzgado. Hemos convocado a todos los propietarios. Queremos un pronunciamiento favorable de Costas que sea de aplicación a todos.

El alcalde en el balcón del Ayuntamiento de Torrevieja / Áxel Álvarez

P: ¿Van a pedir responsabilidad patrimonial?

R: Al Ayuntamiento, claro, si tienen una merma de aprovechamiento. Nos ponemos el mono de trabajo. Y si Costas dice que no, tendremos que tirar por la calle de en medio porque no podemos estar años para ordenar esos suelos. La voluntad política de este alcalde es resolverlo en este mandato. Depende de la voluntad de Costas. Si se aplican los tiempos del departamento de Costas, necesitamos seis mandatos.

P: Muchos ayuntamientos están tomando medidas para limitar o incluso paralizar las autorizaciones de pisos turísticos al margen de su signo político, como València o Altea. ¿Tiene previsto actuar en Torrevieja, que ya cuenta con una de las ofertas regladas más altas del país?

R: Nuestra postura es seguir legalizando las muchas inexistentes. Ese es el objetivo. Torrevieja tiene 60.000 viviendas de segunda residencia. No hemos llegado todavía ni a la mitad de eso. Lo que perseguimos es en nuestra competencia legalizar el máximo posible en la línea que pide la Generalitat. Y en segundo lugar, vamos a ver qué dice el Gobierno de España, que llevo meses diciendo que algo tendrá que decir.

Torrevieja tiene 60.000 segundas residencias. Lo que nos interesa ahora es que las que se empleen como alquiler estén regladas y que su oferta esté legalizada. Seguiremos aprobando certificados de compatiblidad. Eduardo Dolón — Alcalde de Torrevieja

P: ¿Un error y un acierto del alcalde durante este primer año del actual mandato?

R: Es muy difícil. Aciertos creo que hemos tenido muchos y, por desgracia, también hemos tenido muchos errores. ¿Por qué? Porque nos equivocamos todos los días del año cuando tomamos decisiones. Creo que hemos avanzado muchísimo en grandes proyectos. Y, como error, quizá lo que suscitó más interés por parte de la opinión pública fue el error con la documentación que los funcionarios y los políticos no detectaron en el contrato del Dique de Levante. Cuando se comete un error de este tipo, hay que reconocerlo. ¿Cuántos errores cometo yo en los plazos? Son los que me dicen, luego pasa cualquier cosa en el procedimiento, y no se cumplen. Es nuestro día a día.

P: ¿Un error y un acierto de la oposición?

R: A diferencia del anterior mandato, es un acierto que hay que reconocerles que da gusto venir a una sesión plenaria. Las anteriores eran una guerra continua, además a nivel personal. Pero ahora, de momento, con nuestras diferencias, con la ideológica que está clara, ese acierto se lo quiero reconocer. Y hemos coincidido en muchas cosas. Como error creo que se dejan asesorar a veces por algunas personas que les llevan tomar decisiones que se han dado cuenta de que no han sido acertadas. Yo les pediría que se quiten todo eso de en medio. Por ejemplo, en alguna modificación de crédito última que se dieron cuenta de que se habían equivocado.

Si los promotores de las torres ven que el aprovechamiento de los solares no es el que compraron pedirán una indemnización. Y Costas ya ha dicho que se va al juzgado porque no va a pagar. Tendremos que negociar Eduardo Dolón — Alcalde de Torrevieja

P: ¿Y un reto?

El más importante ahora mismo sin duda alguna es el puerto de la ciudad de Torrevieja. Pero no me gusta centralizarlo en la zona portuaria. Yo creo que estamos hablando de Juan Aparicio hasta prácticamente lo que es la playa de Los Náufragos pasando por El Acequión y el Dique de Poniente. Estamos hablando de la fachada marítima. Ese es el gran reto que tenemos como desarrollo en un ámbito de inversión urbanística, pero hay muchos más: mejorar en el deportivo, cultural, social y mejorar cada día el equipo que tenemos…

P: ¿Una asignatura pendiente durante este primer año?

R: Hemos aprobado con nota.