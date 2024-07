Impresionante avistamiento de un animal cada vez menos común en Alicante

Las altas temperaturas han propiciado el desplazamiento de uno de los animales más característicos de la zona del Mediterráneo, dejando unas imágenes impactantes que se han grabado en Torrevieja y que el portal MeteOrihuela ha compartido en redes sociales. Y es que, cualquiera que no esté familiarizado con la fauna de alicantina puede quedarse impresionado por el tamaño que alcanzan algunos de nuestros "fardatxos" más representativos (y no, no hablamos de aquellos que se concentran en pubs y bares nocturnos).

La Laguna de La Mata del municipio torrevejense ha sido testigo de cómo un lagarto bético de grandes proporciones se desplazaba de ubicación, debido a las altas temperaturas que, ya en julio, comienzan a sentirse. Las imágenes fueron tomadas el pasado día 30 de junio, según han informado desde el portal especialista en meteorología y las ha grabado Miguel Andújar. En el vídeo se aprecia a un "fardatxo" de grandes dimensiones y, según especifica el portal, más de uno de su especie habría activado sus desplazamientos con la llegada del calor.

Las altas temperaturas provocan que los #reptiles se activen y aumenten sus desplazamientos. Ayer (30/06/2024), lagarto bético en la Laguna de #LaMata, en #Torrevieja (#Alicante). Aunque es común en nuestro territorio, no deja de sorprender por su tamaño. Vídeo: @MiguelAndujar_. pic.twitter.com/NzU2N5TfUa — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) July 1, 2024

Dónde vive el fardatxo

El lagarto bético es una especie endémica del sureste de la península ibérica. Los ejemplares con coloración de Timon nevadensis se encuentran en Málaga, en las cercanías de Nerja y Cómpeta, en Granada en Las Alpujarras, la costa, la vertiente norte del Pico Veleta y los alrededores de Cúllar. En la Sierra de Guájaras, y en las comarcas de Alhama, Marquesado y las Hoyas de Guadix y Baza, se encuentran lagartos con coloración de Timon lepidus y Timon nevadensis. También están presentes en las provincias de Almería, Murcia y Alicante, y en la región de Hellín en Albacete. En Valencia se encuentran en la mitad oriental de la provincia y en Castellón en los alrededores de Vall de Uxó. Análisis genéticos han confirmado que su distribución sigue el contorno norte de Sierra Nevada hacia el noreste, alcanzando las zonas occidentales de la Sierra de Baza. Más hacia el noreste, no se ha precisado genéticamente su distribución.

El lagarto bético también ha sido reportado en Murcia en la isla de las Palomas y en Alicante en las islas Olla y Mitjana.

Este lagarto se adapta a diversos tipos de hábitats, incluyendo pequeñas islas casi desprovistas de vegetación, arenales litorales, ramblas, espartales, roquedos, suelos arcillosos con arbustos, matorrales, márgenes de cultivos y áreas cercanas a caminos y construcciones humanas. Parece ser menos exigente que Timon lepidus en cuanto a refugios, utilizando en zonas más abiertas lajas de piedra, conejeras y detritos vegetales. En Alicante, evita los bosques densos y zonas muy húmedas.

Qué come el lagarto bético

Su dieta se basa en invertebrados, principalmente insectos. Las presas más abundantes son los coleópteros, generalmente de gran tamaño. También consume himenópteros y ortópteros, además de frutos. Ocasionalmente, puede alimentarse de pequeños vertebrados como paseriformes y lagartijas.