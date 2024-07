La Audiencia absuelve al exalcalde de Catral por las casas ilegales de la huerta al cabo de 20 años

«Toda la Vega Baja era un desastre de construcción de viviendas en la huerta sin licencia y en suelo rústico en pleno boom inmobiliario. En Callosa de Segura, Orihuela, Dolores y también en Elche», señaló ayer a INFORMACIÓN José Manuel Rodríguez Leal al valorar la sentencia.

«Cuando le pedimos ayuda a la Generalitat para frenarlo con varias propuestas para liberar suelo o más medios para parar las obras lo que hizo el entonces conseller Esteban González Pons, viendo que era un ayuntamiento socialista, fue montar un espectáculo, con la Policía Autonómica y Canal 9, asumiendo las competencias urbanísticas para quitarme políticamente de en medio, que lo consiguió, porque no había forma de que el PP ganara. Luego ellos no hicieron nada».

«Las obras no se paraban con los expedientes de infracción porque se beneficiaba todo el mundo. El que vendió los terrenos de huerta. Los constructores, que preferían pagar la multa y seguir. La empresa de suministro eléctrico y la de agua que ganaban clientes y dieron el servicio a las viviendas sin problemas. Y lo que es peor, los notarios que escrituraron las casas y los registradores que las registraron para que se pudieran vender sin licencia de primera ocupación, sin que nadie denunciara. Sin embargo a quien denunciaron principalmente es al alcalde", aclara Rodríguez Leal. Siete empresarios fueron investigados para luego ser desimputados.

«Me di de baja en el partido en cuanto me imputaron, me obligaron a no presentarme bajo las siglas del PSOE cuando la Generalitat entró en el Ayuntamiento. El entonces secretario de Organización del PSPV me citó en València y me dedicó cinco minutos para decirme que no podía presentarme y que buscara a alguien que ganara las elecciones", señala. Rodríguez Leal terminó presentándose bajo siglas indepedientes.

"Estuve cinco años en paro, porque no pude reincorporarme a mi plaza de profesor en un centro concertado que llevaba ocupaba desde hacía una década -Rodríguez Leal fue alcalde 16 años-.

"Esos años de paro que coincidieron con la crisis. Cobré dos años de desempleo y pasé tres con ayuda familiar hasta que pude encontrar empleo en Murcia».

"Lo he pasado mal por la familia. En un pueblo pequeño se metían hasta con mi suegra", recuerda.