Orihuela asegura que está al día en el pago a la empresa de las instalaciones deportivas

La crisis de la empresa Clequali, que se encarga de gestionar los servicios deportivos y el personal de las instalaciones del centro y las pedanías de Orihuela, sigue generando polémica en la localidad desde que a finales de mayo saliera a la luz que la mercantil atravesaba problemas económicos, con embargo por parte de Hacienda incluido, algo que ha acarreado la pérdida de algunos contratos en otras ciudades españolas como es el caso de Salamanca.

Tanto Ciudadanos como el PSOE han vuelto a exigir explicaciones al alcalde del municipio, Pepe Vegara (PP), después de que el regidor afirmara hace tres semanas que los empleados cobrarían y que el servicio estaba garantizado. Sin embargo, ambas formaciones sostienen que los empleados siguen sin obtener una aclaración sobre la verdadera situación de la mercantil y cómo se va a resolver.

Así, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que afirma que "está al día en los pagos de las facturas a la empresa Clequali". Según explica el Consistorio, "se han tramitado todas las facturas pendientes". En este sentido, asegura que este mismo jueves se ha recibido la notificación del levantamiento de embargo a la mercantil, lo que ha permitido desbloquear el pago de las facturas pendientes de marzo y abril.

Asimismo, las facturas de mayo y junio se están tramitando dentro de los plazos establecidos. "Este mismo viernes se han remitido las órdenes de pago a la entidad bancaria", continúa el Ayuntamiento, que está trasladando esta información a los representantes de los trabajadores de la empresa.

Antes de este comunicado, José Aix, portavoz de Ciudadanos, ha acusado a Vegara y al concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, de mentir a los trabajadores: "Es inadmisible que el gobierno municipal tenga en vilo a tantas familias y siga aún hoy sin ofrecerles soluciones reales y definitivas que ofrezcan tranquilidad a tantísima gente a la que se debe, ni más ni menos, que media nómina del mes de mayo, el mes de junio entero y la paga extra, mientras el alcalde y el edil ya han cobrado su extra de 6.576 y 5.353 euros, respectivamente".

Además, Aix ha exigido al Ayuntamiento que asuma de forma inmediata el servicio de gestión de las instalaciones deportivas para evitar males mayores, "antes de que nos encontremos con la desagradable sorpresa de que Clequali baje la persiana definitivamente". Esta medida también la ha reclamado Cambiemos.

En este sentido, la formación naranja ha resaltado de que la licitación que el equipo de gobierno anunció que ya estaba en marcha ni se ha publicado. "Un año después de asumir sus responsabilidades aún no se les conoce ni una sola gestión", ha añadido Aix, que ha advertido de que en Orihuela Costa la empresa Vectoris también está trabajando sin contrato.

Por su parte, el PSOE también ha criticado al Ayuntamiento por "la desinformación" ante "la falta de pago a trabajadores de Clequali, que acumulan ya casi dos nóminas pendientes".

"No entendemos que este proceso esté siendo tan opaco, donde los más interesados, que son los trabajadores, son eliminados de la ecuación y no se les da toda la información", en palabras del edil Luis Quesada, que ha insistido en que Vegara, como concejal de asuntos económicos, debería aclarar por qué hasta la semana pasada no se aprobaron las facturas en junta de gobierno.

"Ni ha salido la licitación del contrato ni los trabajadores han cobrado, todo era mentira", ha continuado el exconcejal de Deportes, que ha recordado que "seguimos sin noticias de la licitación del nuevo contrato". En este punto ha recalcado que el pliego que se dejó listo en el anterior mandato no ha sido retocado hasta ahora "Han perdido doce meses", ha concluido.