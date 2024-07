Cine de verano de capa caída en Callosa de Segura

El Ayuntamiento de Callosa de Segura ha pasado de ofrecer un programa doble con películas de estreno de cine de verano a la fresca varios días a la semana, a programar los miércoles algo que ha denominado "proyecciones culturales", actividad en la que no ha podido contratar ni el servicio de cantina, según ha cuestionado el PSOE de Callosa de Segura.

Tiempos de gloria

"Atrás quedan los tiempos de gloria del cine de verano en Callosa de Segura", recuerda el portavoz socialista Fran Maciá, que señala que un reportaje de TVE llegó a dar fe de la vida social alrededor de esas noches a la fresca en la "terraza imperial". Un cine que proporcionaba esos momentos que ya no se encuentran en este mundo de plataformas de contenidos de pago y serie de televisión. Cine de verano para disfrutar con la cena al aire libre, incluida la mesa donde no faltaba una buena provisión de bocadillos y las populares pipas. Cine para disfrutar en familia o con la pandilla, de ese que proporciona recuerdos para toda la vida.

Maciá remarca el progresivo deterioro del servicio, que ha pasado de dos películas por proyección, muchas de estreno, durante toda la semana -seis euros programa doble durante casi tres horas y media-, a una película a la semana -no de estreno-, en 2023. Mientras este verano 2024 "no solamente no se ha procedido a la licitación del servicio, sino que el tradicional cine de verano ha pasado a denominarse 'proyecciones culturales', con la exhibición de una película que no es de temporada los miércoles de cada semana".

Eso sí, de manera gratuita. La última de estas sesiones "culturales" fue "Padre no hay más que uno 3", una película estrenada en el verano de 2022.

Una rebaja de la oferta de cine de verano a la que hay que añadir la ausencia del servicio de cantina en el parque José Gilabert, donde se proyectan estas sesiones cinematográficas.

Cartel anunciador de la última proyección / INFORMACIÓN

Incapaz

"El equipo de gobierno tampoco ha sido capaz de licitar la concesión de la explotación de la cantina, que durante el año 2023 no estuvo abierta a pesar de que en ese año si hubo cine de verano, aunque con una única película".

El PSOE lamenta la falta de planificación, ante la ausencia de licitación del servicio del cine de verano, e "improvisación, ante las críticas y quejas de la ciudadanía". Las quejas de los vecinos, añade Maciá, forzó el parche desde el equipo de gobierno de PP y Vox para un servicio el del cine de verano "referencia en nuestra comarca, y que durante el periodo estival actuaba como motor de ocio y dinamismo en uno de los barrios tradicionales de la ciudad, el barrio Lucas".

Ante la ausencia de oferta de cine de verano que podamos considerar como tal, Maciá anima al equipo de gobierno a que comience desde ya a planificar la siguiente temporada, a ver si esta vez consiguen llegar a tiempo. De momento en Callosa este verano hay que esperar siete días para ver cine al fresco y... a ver qué "película echan" que, con suerte, a lo mejor no la has visto.