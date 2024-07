UCIN llevará al juzgado al alcalde de Callosa si sigue incumpliendo la resolución del Síndic de darle acceso al registro municipal

Javier Pérez, portavoz del grupo municipal de Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) en el Ayuntamiento de Callosa de Segura ha denunciado públicamente que el Ayuntemiento de Callosa está incumpliendo una resolución del Síndic de Greuges por la que se le reclama que el alcalde Manuel Martínez Sirvent (PP) le dé acceso al libro de registros y libro de decretos del Ayuntamiento.

Y que lo haga a través de la plataforma electrónica de gestión municipal. Pérez ha anunciado que si el gobierno municipal de PP y Vox sigue vulnerando los derechos fundamentales de los concejales al acceso a la información municipal para ejercer su labor de oposición se verá obligado a llevar al alcalde al juzgado "por la vía penal".

Incumplido

La reacción se Pérez se debe a que tras presentar una queja al Síndic en mayo y resolverse a finales de junio a favor de la formación de la oposición en el sentido de dar acceso a esa información, el alcalde le remitió un escrito en el que le daba acceso limitado a una petición concreta de registros, con día y hora y restringido en un terminal situado físicamente en el Ayuntamiento, cuando ese acceso debe ser libre, según la resolución.

Pérez presentó a principios de mayo un escrito de queja al Síndic de Greuges sobre la negativa del equipo de Gobierno del PP- Vox a facilitale acceso al libro de Registro de Entradas y Salidas y al Libro de Decretos del Alcalde, a pesar de haberlo solicitado, en multitud de ocasiones, desde el 10 de julio de 2023.

Admitida la queja a trámite, el Sindic de Greuges requirió al Ayuntamiento para que enviara, en el plazo de un mes, una copia de la resolución motivada por la que no se da acceso a esa información, sin recibir respuesta.

Al no responder el Sindic abrió una investigación en la que concluye textualmente que si los representantes elegidos por sufragio universal encuentran trabas para el desarrollo ordinario de su función, no solo se vulnera directamente su derecho fundamental al ejercicio de su cargo público, sino que también, se ponen obstáculos "improcedentes a la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, piedra angular de nuestro sistema democrático".

Javier Pérez, portavoz de UCIN en el pleno de Callosa de Segura / Tony Sevilla

Información pública

El derecho a la información pública, recuerda de nuevo el Síndic lo tienen “todos” los concejales, tanto quienes forman parte del equipo de gobierno, como quienes se encuentran en la oposición. "Todos los concejales tienen los mismo derechos y las mismas obligaciones", recuerda: tienen derecho a acceder a la información municipal de manera gratuita y por vía electrónica. Algo que no "paraliza" en absoluto el normal funcionamiento de los servicios públicos municipales.

"Es importante recordar que los concejales tienen derecho a acceder a la siguiente información, directamente, a través de la plataforma informática, y sin necesidad de solicitarla expresamente: la contenida “en los libros de registro o en su soporte informático, así como en los libros de actas y resoluciones de la Alcaldía”

No procede denegar el acceso a la información municipal por parte de los concejales cuando la misma contiene datos que afectan a la intimidad o privacidad de las personas, sin perjuicio del deber de confidencialidad que pesa sobre los concejales. No puede denegarse el derecho a la información del concejal alegando la prohibición de comunicación de cesión de datos a terceros, puesto que el concejal no tiene la condición de tercero.