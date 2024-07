El Ayuntamiento de Torrevieja arremete contra la Subdelegación por no autorizar policías de paisano para frenar a los manteros

El Ayuntamiento de Torrevieja ha reprochado al subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves Martínez, que no haya autorizado el empleo de policía local de paisano para atajar el grave problema de "venta ilegal" de los manteros en los paseos de Torrevieja. En el mismo escrito, registrado el viernes pasado, el concejal de Seguridad, Federico Alarcón, cuestiona el hecho de que ninguno de los refuerzos policiales anunciados para la campaña de verano para la provincia de Alicante anunciados por el Gobierno de España se destinen a la ciudad turística.

Carta

En la misiva, Alarcón recuerda que no es la primera vez que se dirige a la Subdelegación por el mismo problema y una vez más y solicita "ayuda" para que tenga en cuenta un asunto "de gran importancia para nuestra ciudad". El concejal resume: Torrevieja necesita refuerzos en materia de seguridad debido a la proliferación de comerciantes ilegales "conocidos como "manteros" y que se incrementa de manera preocupante con la llegada del verano", según el contenido de la carta a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN.

Subraya que "resulta tremendo que en una ciudad de referencia como la nuestra se pueda localizar muy fácilmente los puntos donde se están cometiendo delitos in situ, tipificados como tal, y no podemos hacer gran cosa, no por falta de capacidad sino por la falta de los recursos y herramientas solicitadas".

Venta ambulante sin autorización municipal en el paseo marítimo de Torrevieja / JOAQUÍN CARRIÓN

Seguridad

El responsable del área de Seguridad pone en contexto lo que está ocurriendo en la ciudad este verano. Torrevieja triplica su población, señala, porque es "referente a nivel europeo como ciudad turística de calidad". A diferencia de otras ciudades costeras en la Comunidad Valenciana se trata de un turismo de muy diversas nacionalidades y tienen en la inmensa mayoría de los casos su segunda residencia en la ciudad.

"Este incremento de la población hace que el comercio ilegal aflore con brutal intensidad en verano, donde se ofertan falsificaciones de grandes firmas, creando una situación económica desfavorable para los negocios legítimos que pagan sus impuestos y mantienen empleados".

Efecto túnel

El concejal usa la primera persona y señala que no puede "dejar de mencionar las situaciones de inseguridad que se generan cuando los manteros se ubican a lado y lado del paseo", entre las terrazas y el cantil del paseo con las rocas y el mar.

Y señala que se provoca un efecto túnel de apenas un metro por donde el mayor volumen de población turística de la ciudad debe de circular, favoreciendo esta situación pequeños hurtos, riesgos de caídas y, "por supuesto, una imagen turística que estoy seguro de que usted no desearía para su municipio".

Este efecto, que está provocado por la venta ilegal, se intensifica por la ocupación de dominio público de las terrazas que se combina con la afluencia de miles de personas al mismo paseo en verano. Aunque es un aspecto que el edil no menciona en la carta.

Nuevos carteles que amenazan con sanciones a los compradores de los manteros / D. Pamies

"Todo lo posible"

El Ayuntamiento explica que hace todo lo posible por aumentar el número de efectivos de la Policía Local y abordar este problema, que el concejal vincula con las mafias internacionales. Pero cuestiona que el municipio se encuentra con la limitación de los recursos de la plantilla de la Policía Local, que ya se ve desbordada por los servicios estivales, vados, accidentes de tráfico, violencia de género, problemas acústicos (ruidos), eventos culturales, religiosos, deportivos y festivos de la ciudad, apoyo a la Guardia Civil o la atención al 112. En este sentido el concejal desvela un dato poco conocido. Cuando se produce un desmayo, mareo, intoxicación etílica los recursos sanitarios con ambulancia no se movilizan si no acude si no cuenta con respaldo de la Policía Local.

El problema de la venta ilegal viene de largo. En la imagen protestas de migrantes senegaleses en Torrevieja por la detenciones de vendedores irregulares en 2013 / INFORMACIÓN

Hace meses

Muchos frentes abiertos que dificultan "la lucha contra el "mantero”". El concejal recuerda que hace meses se solicitó a la Subdelegación la autorización para que la Policía Local de Torrevieja puedan patrullar "de paisano" para ayudar en la lucha contra la compra de este tipo de artículos, que una vez con ese visto bueno, "nos permitiría el poder sancionar hasta con 200 euros a quienes estén adquiriendo los productos expuestos en la fachada marítima y solo nos restaría cubrir la lucha contra la oferta, hito que estoy seguro de que podríamos conseguir", si al igual que Alicante, Elche, Benidorm, Denia, para Elda y Alcoy "nos hubiesen reforzado la plantilla". En referencia a los refuerzos de la Policía Nacional anunciados hace unos días por la Subdelegación. En Torrevieja está desplegada la Guardia Civil.

Excluidos de los refuerzos

En este sentido, insiste Alarcón en que el pasado miércoles, 3 de julio, se conoció "la grata noticia" de la incorporación de 156 agentes de policía para garantizar un verano más seguro en la provincia. Sin embargo, el municipio de Torrevieja ha sido excluido de estos refuerzos, a pesar de ser el tercer municipio en población de la provincia de Alicante.

"Nos sentimos desamparados y olvidados al no recibir la cantidad de efectivos de la Guardia Civil que realmente necesitamos para garantizar la seguridad mínima de nuestros ciudadanos. Es frustrante que se nos excluya constantemente de cualquier mejora que pueda beneficiar a nuestra ciudad desde sus competencias".

"No puedo dejar de mencionar que hemos llevado a cabo diversas campañas de concienciación para disuadir a los ciudadanos de adquirir productos ilegales, recordándoles las sanciones de la Ordenanza Municipal". Estas campañas han incluido vídeos en pantallas comerciales, redes sociales, periódicos locales y señalizaciones en los puntos más problemáticos. "Entendiendo siempre desde el Ayuntamiento, que este es un problema de todos y que nosotros debemos de aportar soluciones", concluye Alarcón.