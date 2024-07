Comisiones Obreras acusa la Generalitat de despedir al personal de laboratorio del Hospital de Torrevieja pese a poder subrogarlo

El procedimiento de adjudicación del suministro de reactivos para el laboratorio se ha prolongado durante dos años porque Ribera ha recurrido en varias ocasiones las decisiones de la mesa de contratación, no tanto para mantener la plantilla -de la que se desvinculó desde el primer momento señalando que no pertenecía al personal a subrograr-, sino para no perder esos ingresos.

El contrato formalizado ahora se distribuye en 12 lotes por un periodo de tres años con un valor estimado de 11,9 millones de euros (IVA incluido). Entre las empresas que se han adjudicado esos lotes figuran firmas especializadas que además del material deberán renovar las instalaciones. Entre las empresas que se han adjudicado lotes figuran Roche, Sebia, Nirco, Thermo Fischer, Becton, Werfer y Becton.

Ribera sigue siendo una de las principales proveedoras de servicios y suministros del departamento de salud de Torrevieja.