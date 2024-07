"Esta semana soy yo la jefa"

La leyenda de la Armengola narra cómo el alcaide del castillo de Orihuela, Bezaddon, se propuso matar a los cristianos residentes en la mozarabía del Arrabal Roig, exceptuando a la nodriza de su hijo, llamada Armengola, que acabó evitándolo subiendo a la alcazaba acompañada por su marido, Pedro Armengol, y dos robustos jóvenes, Ruidoms y Arnúm, vestidos con las ropas de sus hijas, y pasando a cuchillo a la guardia sarracena.

Para honrar a la heroína oriolana se elige desde 1991 a una mujer para personificarla durante las fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos, un cargo ha recaído en Loli Sánchez Mateos, que esta semana tiene la vara de mando.

PREGUNTA: Tiene en su poder nada más y nada menos que el collar y el bastón de mando. ¿Cómo lo lleva?

RESPUESTA: Con mucha alegría y con respeto y admiración por lo que representa, porque es símbolo de un pasado y también de un presente. Es la leyenda de nuestra heroína.

P: ¿Ser la Armengola en este 50 aniversario lo hace más especial todavía?

R: Es un año muy importante para todos y en especial para mí.

P: Además, por ese cincuentenario la Armengola abrirá las Entradas Mora y Cristiana con dos nuevas marchas festeras -"Beduinos de Uryula" y "Guerreras"- interpretadas por la banda Auxilium. ¿Qué le parecen?

R: Todo lo que sea mejorar la fiesta, como en este caso incrementando el patrimonio musical que caracteriza a los desfiles oriolanos, me parece perfecto.

P: ¿Cómo ha vivido su recepción? ¿Y, más recientemente, el acto de exaltación festera, donde recibió el toisón y el bastón de mando?

R: Con cariño y emoción, puesto que estaban mis familiares, amigos y festeros, especialmente mi comparsa, Piratas Bucaneros, y mi fila Bucaneras. En cuanto a la exaltación, fue indescriptible entrar por el pasillo central del Teatro Circo con todo el mundo puesto en pie aplaudiendo. Es mi noche y fue espectacular. Soy la heroína de estas fiestas. La anterior Armengola, Ester Hernández Valverde, me hizo entrega del toisón, mientras que el alcalde de la ciudad, Pepe Vegara, me dio el bastón de mando. Esta semana soy yo la jefa [ríe].

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, entrega el bastón de mando a la Armengola / Rate Bas

P: ¿Hay algún regalo que haya recibido o hecho en este tiempo desde su nombramiento que tenga un especial significado?

R: Todos los regalos son especiales. Quizá destacaría los obsequios que recibí de mi fila, la junta directiva de mi comparsa y mis sobrinos. Yo por mi parte le hice unos regalos a mis compañeros de viaje en estas fiestas, los embajadores Moro y Cristiano, Francisco Rocamora y Francisco Ruiz.

P: ¿Cómo ha sido el proceso para elegir los trajes que va a lucir estos días? ¿Ha elegido algún símbolo especial que se pueda destacar?

R: En total, he elegido seis trajes para representar a todas las comparsas. Alguno de ellos lo hemos maqueado, pero la mayoría son nuevos, unos hechos por Escudero [cuyos orígenes comienzan en el año 1948 como sastrería hasta convertirse en una mítica tienda de tejidos para las fiestas y la Semana Santa] y otros por mi amiga y compañera de fila, Sonia Soñer, que es modista. He tenido un gesto a las Santas Justa y Rufina en el vestido de la Ofrenda Floral y también haré un guiño al Oriol el Día del Pájaro, este miércoles.

P: En 2017 fue Pregonera, en 2019 Abanderada de su comparsa y ahora Armengola. ¿Qué le queda?

R: Como cargos nada. Ser Armengola es lo más de lo más. Como festera, seguir disfrutando como me gusta a mí: salir a la calle y darlo todo.

P: ¿Cómo fue su primer contacto con la Fiesta? ¿Cómo lo recuerda?

R: Lo recuerdo desde niña. Tendría 9 años -ahora tengo 57- y fue en la comparsa Moros Almorávides de la mano de sus padres y hermanos. Más tarde, en 2002, comencé a formar parte de la gran familia de la comparsa Piratas Bucaneros.

P: ¿Por qué eligió sus filas?

R: Fue un poco por casualidad. En 2001, estando con unos amigos en una noche de moros decidimos pintarnos de piratas. Siempre me han gustado sus trajes.

P: ¿Cómo definiría a esta comparsa?

R: Es muy familiar y divertida. Por la calle se suele escuchar: "Ya vienen los piratas". Se nos diferencia por los trajes y por un aspecto más guerrero.

P: Dicen de usted que es una gran festera, entusiasta y participativa en todos los eventos y actos programados en las fiestas de Moros y Cristianos. ¿Qué es lo que más le gusta de estos festejos?

R: Me gusta vivir el día a día. La convivencia con la comparsa. Montar el cuartel. Salir a la calle. Orihuela se ve diferente, con buen rollo. Es lo más grande. Me vengo arriba. La gente cuando me felicita por ser la Armengola me suele decir que me lo merezco por ser festera.

P: ¿Cómo está viviendo este año como la jefa de todas las huestes?

R: Es un cargo muy importante. No lo sabes hasta que lo vives en primera persona. Todo el mundo te aplaude. Vas delante en los desfiles. Es una sensación que no se puede transmitir con palabras.

P: ¿Qué tiene de heroína?

R: Todas las mujeres somos hoy en día heroínas, compaginamos muchas facetas de la vida y salimos adelante.

P: Dicen de usted que es una mujer trabajadora, luchadora y apasionada en todas las facetas de la vida.

R: Soy una mujer normal y corriente. Regento desde hace 15 años un establecimiento comercial en la ciudad y antes era ama de casa.

P: Vive también intensamente la Semana Santa. ¿En cuántas procesiones participa?

R: Las veo todas, y salgo en la de las Mantillas y El Prendimiento. En la procesión de Los Azotes salía cuando era niña. Pertenezco a estas tres cofradías.

P: En el ámbito familiar la llaman cariñosamente "Tata". ¿Cómo se ha ganado ese apelativo?

R: [Ríe]. Todo empezó porque mi sobrino mayor no sabía decirme tita y me llamaba tata. A partir de ahí me quedé con ese apodo. Ya soy la "Tata", incluso fuera de la familia, y mi marido es el "Tato".

P: ¿Se ha dejado algo en el tintero?

R: Invito a todo el mundo a que disfrute de estos días. ¡Arriba la fiesta!