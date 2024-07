Sanidad tendrá que pagar 25.000 euros a una paciente con cáncer

La Conselleria de Sanidad tendrá que indemnizar a Carmen, una paciente con cáncer, con 25.000 euros por un retraso en su diagnóstico, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, que ha estimado parcialmente un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una resolución de junio de 2019 del subsecretario de la Conselleria que desestimaba la reclamación de la usuaria a consecuencia de un funcionamiento anormal de la Administración sanitaria.

Así, el TSJ condena a la conselleria a pagarle 25.000 euros, aunque desestima el resto de sus pretensiones, que eran cobrar 364.938 euros por los daños y perjuicios derivados del retraso en el diagnóstico de la enfermedad.

El tribunal concluye que ha quedado acreditado que ha existido un retraso de ocho meses en el diagnóstico del cáncer de mama que sufría la paciente. Sin embargo, argumenta que no se puede cuantificar la indemnización derivada de las secuelas por mala praxis por "la imposibilidad de conocer el estado concreto de la enfermedad en el momento inicial (septiembre de 2013) en tanto supondría entrar en el terreno de la especulación, mientras que los daños derivados de la responsabilidad patrimonial deben quedar fehacientemente acreditados".

Carmen alegaba que el 9 de septiembre de 2013, tras detectarse mediante autoexploración un bulto en su mama izquierda, acudió a Urgencias del Hospital Vega Baja de Orihuela, donde solicitaron ecografía y mamografía, que se realizaron dos días después.

No obstante, las pruebas no se pronunciaron sobre el nódulo a pesar de la insistencia de la paciente, enfermera de profesión, limitándose al informe emitido por el radiólogo en el que no se identificaban nódulos ni se encontraban cambios significativos con respecto a un estudio de 2012.

Unos días más tarde acudió al cirujano con las pruebas de imagen realizadas. Tras la exploración física, señaló que presentaba una lesión palpable en la mama izquierda de límites bien definidos, sin hallazgos palpables en axilas y mama derecha. Con todo, se limitó a las conclusiones del radiólogo, informándola de que el bulto era de naturaleza benigna.

Segundo diagnóstico

Meses después, ante los dolores que comenzó a causarle el nódulo, pidió a un compañero del hospital donde trabajaba, en Torrevieja, el favor de que le hiciera una ecografía de urgencia, practicándola el 30 de mayo 2014, dando como resultado la existencia de una masa en la mama izquierda de aproximadamente 3,2 x 1,4 x 2 centímetros sospechosa de malignidad.

Ese mismo día volvió a ir al Hospital Vega Baja, donde le realizaron pruebas. El 2 de junio se confirmó el diagnóstico de carcinoma ductual infiltrante con afectación de ganglios axilares, iniciando el día 10 de ese mismo mes un tratamiento de quimioterapia para reducir el tamaño del tumor antes de la cirugía.

El 15 de diciembre fue intervenida en el Hospital de Torrevieja para practicarle una mastectomía radical y una linfadenectomía axilar, confirmándose tras análisis que había metástasis en 11 de los 13 ganglios linfáticos aislados, siendo derivada al Servicio de Radioterapia, donde estuvo en tratamiento desde enero hasta marzo 2015.

Secuelas

Por ello, Carmen consideraba que tanto el radiólogo como el cirujano habían incurrido en negligencia por no detectar que el nódulo era maligno, produciéndose además una pérdida de oportunidad de haberse sometido a un tratamiento precoz, menos agresivo y con mejor pronóstico, debiendo ser resarcida de los daños físicos y psíquicos sufridos, las secuelas, el perjuicio estético, las limitaciones funcionales, la afectación de su vida diaria, los días de hospitalización, la incapacidad temporal, el daño moral, el tiempo de estabilización, los daños emergentes, el lucro cesante, el trastorno depresivo reactivo, la privación de la maternidad o la pérdida de esperanza de vida, entre otros conceptos.