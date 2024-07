El aparcamiento de la nueva zona de ocio del puerto de Torrevieja abre en octubre

El aparcamiento subterráneo de la nueva zona de ocio del puerto de Torrevieja estará entregado en octubre. La concesionaria va sobre seguro y aunque inicialmente los plazos aproximados se situaron en este verano al final ha optado por dejar pasar la temporada alta.

En principio, según ha podido confirmar INFORMACIÓN, la fecha de apertura de lo que comercialmente se ha bautizado como Paseo del Mar y sus más de 8.000 metros de locales de hostelería, multicine y otras ofertas de ocio se mantendría entre finales de este año y principios de 2025.

Inversión

Empresas del Sol, principal impulsora del proyecto junto a otras firmas ligadas a la construcción de la Vega Baja, terminará invirtiendo más de 40 millones en el proyecto cuando el presupuesto inicial era de 16.

En los próximos meses la concesión se va a concentrar en culminar la estructura prefabricada del sótano que ocupa aproximadamente 18.000 metros cuadrados, y avanzar de esa forma en el resto de los seis edificios superiores de la zona de ocio, también a través de un sistema prefrabricado.

Agua

La principal dificultad constructiva del proyecto es el agua. El nivel freático «convive» con la cota del sótano que albergará 600 plazas de aparcamiento. De los algo más de 300 pilotes subterráneos de acero previstos se han debido colocar 511, algunos a casi 30 metros de profundidad, para dar estabilidad sobrada al material de relleno y agua del subsuelo.

Una operación especialmente complicada para el caso de los ascensores que necesitan un margen a mayor profundidad, llevándose a cabo el forjado con un volumen todavía mayor de agua.

El sistema de drenaje sigue evacuando a diario del orden de 300 metros cúbicos por segundo a la bahía de Torrevieja del entorno de la estructura de la obra, en el que el sótano se ubica en el nivel freático.

Evacuación

El sistema especial de evacuación de agua de una obra que los técnicos definieron como una «piscina invertida», ya no será necesario en el momento que se termine la estructura calculada para sostener la presión del agua.

Cuando la obra concluya contará con el bombeo convencional que requiere cualquier aparcamiento para prevenir entrada de agua por la lluvia. Sobre el terreno trabajan en estos momento medio centenar de operarios -festivos incluidos-. A ellos se suma personal de transporte, gruístas y otros operarios, como los que garantizan el sistema especial de bombeo.

Jardinería

Una de las primeras dudas que ofreció el proyecto cuando fue presentado fue la presencia de «verde» en la explanada resultante. Sobre un aparcamiento subterráneo no se pueden ubicar árboles de gran porte. Lo que no significa, según han indicado fuentes de la concesionaria, que los arquitectos no estén trabajando en la ubicación de amplias zona de jardinería ya diseñadas en la propia estructura del proyecto.

Pasarela

La concesionaria del dominio público del principal espacio portuario ha preparado las estructuras superiores para recibir la pasarela que tiene que construir el Ayuntamiento entre la nueva zona de ocio y el paseo del Dique de Levante. Lo mismo ha hecho con la rampa de acceso desde el bar La Marina pese a la imprecisión actual del proyecto municipal para rehabilitar el Muelle Mínguez.

La concesión de esta superficie central del puerto a las empresas por parte de la Generalitat es por 50 años.

Suscríbete para seguir leyendo