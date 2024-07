Convocan una manifestación contra el proyecto de la planta de biorresiduos de Los Montesinos el 30 de julio

La Plataforma en contra de la construcción de la planta de biorresiduos en Los Montesinos ha convocado una manifestación el día 30 de julio a las 18 desde la salida del polígono industrial Levante II hasta la principal plaza del casco urbano en la que se encuentra el Ayuntamiento. La elección de la fecha no es casual, y refleja el enorme malestar que ha generado la decisión del Ayuntamiento, y en especial de su alcalde, José Manuel Butrón (PSOE), de fijar Los Montesinos como ubicación de la instalación sin abrir un debate previo sobre la oportunidad de ubicar la instalación: El 30 de julio el municipio celebra el 34 aniversario de la independencia de Los Montesinos de Almoradí.

"No lo entendemos"

En un escrito en el que se anuncia esta convocatoria se señala que el pueblo "está molesto, no entiende la decisión, es normal y respetable que exprese esa postura". "No queremos (la planta) y si tenemos que hacer ruido para que se oiga nuestra opinión lo vamos a hacer. Nadie tiene ni ganas, ni tiempo para esto, pero no nos vamos a someter sin decir lo que pensamos y sobre todo, cuando de un día para otro, nos enteramos que nos ha tocado la china", señalan las mismas fuentes en alusión al hecho de que el equipo de Gobierno local convocara con carácter extraordinario y urgente un pleno que duró 20 minutos para aprobar la ubicación haciendo valer su mayoría absoluta.

A la izquierda, el casco urbano de Los Montesinos. A la derecha, subrayado en amarillo, el terreno en el que se ubicará la planta. / Visor de la Generalitat Valenciana

Parcela municipal

La planta se ubicará en una parcela municipal de algo más de 3.500 metros cuadrados situada en un extremo del Polígono Industrial, en la calle Bigastro, a un kilómetro del casco urbano. También se encuentra cerca la urbanización La Herrada y Ciudad Quesada (Rojales). Se encuentra a 500 metros de la rotonda de acceso de la carretera CV-945.

En el mismo polígono, además de actividades industriales convencionales como talleres y suministros de obra, se encuentra el principal hotel de Los Montesinos, dos sedes de iglesias evangélicas y negocios de servicios como tiendas de electrodomésticos y muebles.

"Esto no es cosa nuestra, nosotros no hemos provocado esta situación, pero por supuesto, haremos lo que haga falta para que no se lleve adelante y si se lleva, que no sea ahí, que sea lo más lejos posible", advierten las mismas fuentes.

En el mismo sentido indican que entienden que quienes tomaron la decisión por su pueblo "de que querríamos esta planta, lo hicieron pensando en el bien. Pero si nos hubieran preguntado hubiéramos dicho que no y nos habríamos ahorrado todo este lío".

Para los vecinos movilizados la planta romperá el entorno de Los Montesinos "lo pinten como lo pinten, separará a los vecinos, creará además olores, por mucho que digan que no. Sí habrá olores y con el levantico que tenemos siempre, todo terminará en el pueblo".

El colectivo entiende que las nuevas normativas reclaman que se actúe con civismo en el reciclaje. "Y es más importante de lo que creemos, pero no entienden por qué tiene que ser Los Montesinos el municipio que albergue la planta" y señalan que la legislación incide en la proximidad y que cada municipio pueda tratar sus propios residuos. Pero no los de los demás. "Lo que no podemos es dejar que decidan ellos dónde quieren hacerlo, por eso estamos en todo nuestro derecho de protestar y decir lo que pensamos".

La misma fuente explica que está claro que "la basura es un problema". Se genera basura desde siempre y el reciclaje "ayuda muchísimo, tenemos que concienciarnos ya todos, pero el Consorcio o a quien corresponda, debe buscar un lugar que los hay en la comarca, lejos de pueblos y viviendas, para tratarlas".

La plataforma ciudadana matiza y "quiere dejar bien claro" que este movimiento no tiene nada que ver con la política". "Lo hacemos por nuestro pueblo, creemos que no va a ser bueno y por eso nos movilizamos, pero que nadie lo relacione con un fondo político, no nos estamos señalando nosotros mismos para darle voto a nadie, ni quitarle a otros"

Ubicación de la parcela en un extremo de la calle Bigastro / D. Pamies

Un rinconcico junto al Mediterráneo

"Los Montesinos, Brisas del Mar, Aromas de Azahar". Este es el "eslogan" de Los Montesinos, un pueblo humilde y trabajador, como todos los de nuestra comarca, señalan. Pueblo de agricultores, que "con tanto esfuerzo han trabajado las tierras y sacado adelante a sus familias, esas tierras y entorno que nosotros hemos heredado, el mejor legado posible que podríamos heredar, donde nacimos, crecimos y yo al menos me gustaría terminar de aquí a muchos años".

"Todos nuestros abuelos y padres, trabajaron y cuidaron nuestro pueblo y campos para que nosotros lo pudiéramos disfrutar como lo que es, un paraíso en la tierra donde vivir, somos unos privilegiados por tener como hogar, esta comarca, este rinconcico pegado al Mediterráneo".

El Consorcio no "obliga" a nada

Algunos de los miembros más destacados de la Plataforma recién creada están recibiendo presiones por parte del entorno del gobierno municipal para que dejen de dar la cara por el colectivo vecinal.

Las mismas fuentes de la Plataforma lamentan que el primer edil esté intentando trasladar que la ubicación es una especie de obligación que debe asumir Los Montesinos. Algo que no es cierto. Ha sido el equipo de gobierno el que se ha ofrecido a la entidad pública que gestiona las basuras de la comarca, el Consorcio Vega Baja Sostenible para ubicar la planta -ofrecimiento que también ha realizado Rojales como alternativa-. Este consorcio está formado por los 27 municipios de la Vega Baja, la Generalitat y la Diputación. El Consorcio está presidido por el alcalde de Formentera del Segura y diputado provincial Francisco Cano. El PP tiene la mayoría en este organismo.

El plan comarcal de residuos no cita municipios concretos a la hora de desplegar las instalaciones necesarias para tratar las basuras.