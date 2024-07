Arranca el 70º Certamen de Habaneras con lo mejor del canto coral internacional

Imperecedera, «Rosita de un verde palmar», sonaba tan popular como siempre en las voces de la Escuela Coral Municipal Coro Sinfonía. No era junto a la bahía, con la brisa de levante y bajo la luna llena en las Eras de la Sal, cerradas desde 2021 a la espera de su rehabilitación integral. Pero el Teatro Auditorio Municipal es ahora el mejor escenario para esta nueva edición del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, que en Torrevieja cumple este verano aniversario especial. Siete décadas llevan los torrevejenses haciendo de la habanera su seña de identidad, desde aquella primera vez en la Chapina construida ex profeso en el Paseo de Vista Alegre. Iban llevando sus propias sillas desde sus casas para no perderse aquel gran evento que setenta años después permanece en la memoria y en el corazón de la ciudad. Hoy la habanera es interpretada por las mejores corales del mundo.

La Unión Musical de Torrevieja, la de las grandes ocasiones, abría la velada especial con la interpretación de los preceptivos himnos. Era el prólogo protocolario para lo que cada noche miles de personas van a buscar esta semana: el mejor repertorio de canciones habaneras. Anoche sonaron en la forma que mejor conocen los torrevejenses con la Escuela Coral dirigida por Selena Cancino, que dieron paso a Ruth Lorenzo y una selección de sus temas más populares y, además, de la mano de la Coral Sinfonía, estrenó su habanera «La Almadraba» e interpretó con delicadeza «Alfonsina y el Mar».

El aforo más reducido del Teatro, unas 600 butacas, ha hecho que la organización haya previsto la instalación de una pantalla de grandes dimensiones y butacas en el paseo Vista Alegre, junto al Monumento al Coralista, para seguir en directo cada una de las veladas de este evento que está declarado de Interés Turístico Internacional.

Este lunes será la de exhibición dedicada a los coros de Torrevieja: el coro y orquesta «Maestro Ricardo Lafuente», la masa coral «José Hódar», el Orfeón de Torrevieja, la agrupación coral «Manuel Barberá», el coro «Maestro Casanovas» y la coral torrevejense «Francisco Vallejos», que cumple además los mismos años que el Certamen. La competición, explica el Patronato de Habaneras y Polifonía, se reserva del martes 23 al viernes 26, ya que la velada del sábado 27 será especial porque en ella tendrá lugar la entrega de premios después de una extraordinaria gala coral.

Serán casi 800 personas las que pasen por el escenario, entre instrumentistas y coralistas; el concurso repartirá 49.500 euros en el palmarés de los 11 premios que se entregan en el Certamen, siendo el más prestigioso de todos ellos el primero de Habaneras «Ricardo Lafuente» que está dotado con 12.000 euros y trofeo. Como novedad se incorpora esta edición un cuarto premio, tanto en la modalidad de habaneras como en la de polifonía, dotado cada uno de ellos con 1.000 euros. Y en la fase de competición serán catorce las agrupaciones que se disputarán los galardones, tres españolas y once extranjeras, procedentes de Europa, América y Asia. Lo decidirá el jurado formado por Alina Orraca, Andrea Angelini, José Herrero, Virginia Bono y Gloria Fabuel.

Las siete veladas serán grabadas a fin de elaborar un programa especial que va a emitirse por TVE, a través de La 2 y el Canal Internacional para América, Asia y Europa en diferentes franjas horarias. La televisión autonómica valenciana À Punt emitirá en directo la última gala del Certamen, en la que se harán públicos los premios del jurado y que acogerá una exhibición de los mejores coros, el sábado, 27 de julio, gracias a un convenio de colaboración que firmado con el Ayuntamiento de Torrevieja.