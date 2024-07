Los vecinos de Orihuela Costa le dan un repaso al alcalde Vegara en el pleno por el incumplimento de sus promesas

Pepe Vegara, alcalde de Orihuela, se ha llevado un buen repaso de los vecinos de Orihuela en el pleno ordinario de este jueves en el Palacio del Marqués de Arneva. Los oriolanos de la costa se han cansado de esperar y se lo han hecho saber con claridad al regidor del PP justo en el arranque de la sesión de este jueves con argumentos y la exposición, uno a uno, de los problemas más relevantes de la zona costera donde vive ya el porcentaje mayor de población del término municipal, y cuya solución se eterniza en el tiempo.

El pleno en la Costa

La percha para esa exposición-protesta ha sido que el Ayuntamiento oriolano se niega a realizar algo tan simbólico como las sesiones plenarias en su sede en el litoral, pese a que durante buena parte del año, su población supera con creces a la de Orihuela ciudad y pedanías. Para los representantes vecinales a las miles de personas que viven en la costa de Orihuela "no se nos tiene en cuenta en la toma de decisiones, simplemente se nos excluye de forma injusta. Y los vecinos ya están hartos de esta situación". Quieren ese pleno con toda la Corporación municipal, para explicar a los vecinos lo que está pasando, por qué no ha cumplido sus promesas electorales, que le dieron los votos, y qué piensa hacer para aportar soluciones inmediatas y poner fin a esta frustrante etapa".

Transformar el litoral

Tomás Moreno, portavoz de la Asociación de Vecinos Cabo Roig y Lomas Orihuela Costa, la más representativa del litoral oriolano con 700 socios, ha recordado que ya ha quedado lejos el encuentro que miembros de la asociación mantuvieron en febrero de 2023 con el ahora regidor, cuando era candidato a la alcaldía de Orihuela. "Nos mostró su deseo de transformar la realidad de Orihuela Costa y nos trasladó que contaba para ello con la ilusión del vecindario". Moreno ha incidido en que la confianza es la clave de las relaciones humanas y después de un año de gobierno de Vegara "esa confianza se ha roto, por el manifiesto incumplimiento de su palabra".

"Ha pasado un año, señor Alcalde. Usted miró a los ojos de todos los oriolanos costeros y nos prometió soluciones y atención. Y usted, señor Alcalde, ha roto la confianza que se depositó en su partido y sus propuestas, con un desempeño impropio y con unas consecuencias indeseadas", ha remarcado el portavoz vecinal.

La principal asociación vecinal de Orihuela Costa ha pedido una entrevista al presidente de la Generalitat Valenciana para realizar un análisis conjunto de la realidad de Orihuela Costa y encontrar soluciones

Deficiencias

Los vecinos le han recordado al regidor, mientras mostraban imágenes de las deficiencias en la costa, su programa electoral y la promesa de un cambio que consistía en que "de una vez por todas, las necesidades de Orihuela Costa se verían atendidas" y "era el enésimo que pasaba por aquí con la misma cantinela". Pero un año después esas necesidades básicas "y más urgentes, de esas que da vergüenza tener que reclamar, siguen sin solucionarse".

Entre otras el representante vecinal ha citado la recogida de basura "toda, sin excusas y puntualmente" renovando el parque de contenedores, en un estado lamentable, y poniendo los camiones necesarios, que las calles estén limpias "y no den asco, con un aspecto tercermundista, llenas de enseres y restos de podas" y evitar el depósito incontrolado de escombros y se recojan las decenas de escombreras existentes. También que los parques y áreas infantiles presenten un aspecto "decente y no el de abandono que muestran actualmente" y resuelvan los innumerables y graves problemas de accesibilidad que hacen la vida imposible a cualquier persona con discapacidad o problemas de movilidad. O que no "sea más complicado circular por nuestros barrios que hacer un rallye de montaña".

Y ha continuado señalando que los vecinos no quieren estar hacinados en un centro de salud pequeño y sin prácticamente servicios -un centro de salud para 30.000 vecinos empadronados-; dejando a la población mayor desatendida.

Además de que el Centro de Emergencias siga a falta de una unidad de Protección Civil y de un retén de Bomberos, al menos en verano -ese retén trabaja en Pilar de la Horadada-.

Vox

Para los vecinos que sí se han hecho los 60 kilómetros de ida y vuelta a la sede noble del Ayuntamiento en la esquina del Pavo, la falta de solución a esos problemas tan básicos, "sin resolver todavía, debe imputarse también a una Concejalía de Costa y Playas que no ha logrado situarse a la altura del reto que supone recuperar los servicios básicos e infraestructuras de Orihuela Costa".

El primer edil se esperaba la pregunta. Pero no el argumentario. Vegara ha apuntado que los plenos en la costa oriolana no se pueden realizar no tanto por falta de espacio si no de infraestructura de telecomunicaciones. Hace solo unos días el salón principal de la sede del Ayuntamiento en Orihuela Costa sí acogió, por ejemplo, a más de una veintena de cargos públicos del PP para reclamar la gratuidad de la autopista.

Sede de la costa inagurada por el entonces alcalde Luis Fernando Cartagena para marcar territorio justo después de que Pilar de la Horadada se cansara de vivir en esa misma lejanía que lamentan ahora en la Costa oriolana.