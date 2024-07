El alcalde de Los Montesinos se va de viaje en el pleno de rechazo vecinal a la planta de biorresiduos

Es difícil que algo ocurra con más previsión en el Ayuntamiento de Los Montesinos, municipio con algo más de cinco mil habitantes, que el pleno ordinario que se celebra cada dos meses el último jueves.

Sin embargo, el alcalde José Manuel Butrón (PSOE), que lo es desde 1991, tenía previsto un viaje familiar mucho antes, y ayer se ausentó con esa justificación en un salón de plenos repleto de vecinos que lo esperaban preocupados por el proyecto de instalación de una planta de biorresiduos.

Una instalación con una nave cerrada se construirá sobre unos 3.500 metros cuadrados en el polígono industrial para tratar unas 4.500 toneladas anuales de fracción orgánica -restos de comida domésticos y de hostería, en teoría, separados en origen- y transformarla en compost.

Visto y no visto

De un día para otro Butrón dijo que la planta se instalaba en Los Montesinos. En un pleno extraordinario celebrado hace un par de semanas que apenas duró 20 minutos se cedieron los terrenos al Consorcio Comarcal de Residuos Vega Baja Sostenible.

Pero los vecinos piensan que el equipo de gobierno debía haber realizado algún tipo de consulta previa con un tema especialmente sensible para cualquier municipio, y hay convocada una manifestación en contra de la planta el 30 de julio, fecha que coincide con la fiesta local de celebración de la segregación.

A toro pasado

Vista la movilización ciudadana el gobierno montesinero -ahora sí- ha convocado un día antes una asamblea informativa para explicar en qué consiste una planta de biorresiduos. Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida en la oposición reclamaron que se celebre una consulta a los vecinos sobre la instalación.

Con su mutis por el foro, el alcalde Butrón se perdió la oportunidad de presidir una de las sesiones de debate más multitudinarias de la joven historia del municipio. Durante más de tres horas dio la cara la concejala Ana Belén Juárez -también diputada autonómica-, libre del miedo escénico de su compañero presidente de la Corporación. Eso sí, algo abrumada por la reacción vecinal, con constantes aplausos a las intervenciones de la portavoz de la oposición del PP, Pilar Paredes, interrupciones del público y alusiones personales en un municipio -conocido por su calidad de vida y tranquilidad frente a la vorágine turística-, donde son poco habituales las voces disonantes para los asuntos más polémicos. Este debe serlo porque el amplio salón de plenos estaba a rebosar, con montesineros de pie bien pertrechados de abanicos y a la espera de los ruegos y preguntas.

D. Pamies

Gestión de residuos

El pleno trató un asunto vinculado con la gestión de residuos. La cesión de suelo para un ecoparque a la misma entidad de gestión, formada por la Generalitat, la Diputación y los 27 municipios de la comarca, que han puesto el acelerador a la construcción de instalaciones de gestión porque exportar basura a València, Xixona, Elche o Murcia es insostenible para sus presupuestos.

La gestión de gastar cientos de miles de euros al año -o más de dos millones en el caso de Torrevieja y Orihuela-, en enterrar residuos no es precisamente lo más popular a la hora de difundir propaganda municipal en Instagram.

Ana Belén Juárez dijo que la comarca tiene que resolver su grave problema de gestión de residuos al carecer de infraestructuras. Problema que atribuyó al caso de corrupción del Brugal -resucitado esta semana-, una investigación que paralizó cualquier instalación comarcal desde 2008, por la que solo se ha improvisado una planta de transferencia en Dolores.

Desde Los Montesinos

El problema comarcal, al parecer del PSOE de Los Montesinos, tiene que empezar a resolverse por este municipio. Ninguno de los 26 municipios restantes se ha ofrecido con tanta convicción para ubicar una planta de gestión de residuos orgánicos, que vendrá de la mano de la multinacional alemana PreZero, en suelo propio.

Juárez insistió en el problema ambiental y de emisiones que supone la gestión de residuos y que el municipio apuesta por contribuir a resolverlo, también con la concienciación de reciclaje en origen. Los Montesinos tiene un proyecto de recogida puerta a puerta, fácil de implementar en una población donde buena parte de los vecinos sigue residiendo en plantas bajas.

Pleno íntegro

Sin debate previo

Paredes por su parte reprochó al PSOE, que gobierna con una de las mayorías absolutas más amplias de la provincia, que no hubiera un debate previo a la decisión de ceder los suelos al Consorcio, presidido por cierto por su compañero de partido Francisco Cano (PP), alcalde de Formentera y diputado provincial. También cuestionó que el pleno extraordinario se convocara solo con cinco horas de antelación vulnerando todos los plazos administrativos que deben seguirse para ese expediente. Paredes vinculó la instalación de una planta a una hipotética degradación ambiental y a la aparición de plagas y señaló que el suelo del ecoparque, más de 2.500 metros cuadrados en la calle Bigastro frente a la parcela prevista de la planta de biorresiduos, le parece "excesivo", sugiriendo que podría dar servicio a la propia planta.

Un momento de la sesión ordinaria del pleno de Los Montesinos el jueves / información

Lo que diga el pueblo

El concejal de IU Francisco Paredes, que se abstuvo en la votación de la aprobación de la cesión de suelos en el pleno extraordinario, dejó bien claro ayer que IU-Unidas Podemos está a favor de las plantas de biorresiduos para resolver el problema de las basuras.

Pero señaló que técnicamente no sabe si es o no factible realizar la instalación porque no hay informes en ese sentido y que en ningún caso la formación que representa respaldará la construcción de la instalación en contra de la voluntad de los vecinos y con la falta de información y debate público con la que se ha resuelto el asunto por parte de Butrón. "Vais a ser vosotros, montesineros y montesineras, los que en última instancia vais a decidir qué tenemos que votar independientemente de lo que yo diga o piense", aclaró el concejal dirigiéndose al público.

En una larga intervención en ruegos y preguntas -parte del pleno en Los Montesinos no consideran que deba ser supervisada jurídicamente por la secretaria porque se marchó-, los vecinos reprocharon a Belén Juárez la premura con la que se convocó el pleno extraordinario en el que se aprobó la cesión -cinco horas de antelación- y cuestionaron su legalidad. También criticaron la ausencia de Butrón "sabiendo cómo está el pueblo"

Para esta parte del pleno-debate el equipo de gobierno llamó a un técnico del Consorcio que aclarara dudas.