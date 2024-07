La Plataforma vecinal reclama al Ayuntamiento de Los Montesinos que dé marcha atrás con la planta de biorresiduos

La Plataforma Ciudadana que rechaza la instalación de la planta de biorresiduos en Los Montesinos y la Asociación de Vecinos y Usuarios del Polígono Levante han solicitado al equipo de Gobierno de Los Montesinos que reconsidere la decisión de ubicar la infraestructura en el municipio. Afirman que "si toman una decisión de tal calado, que no sea como políticos, sino como vecinos y vecinas de nuestro tan tranquilo y acogedor pueblo de Los Montesinos, haciendo honor a su lema: Brisas del Mar, Aromas de Azahar".

El colectivo vecinal ha difundido un comunicado donde detalla su postura el mismo día que el Ayuntamiento ha convocado una asamblea informativa sobre la planta, que se celebra 19 días después de que el gobierno local del PSOE la aprobara en el pleno sin aviso previo a la ciudadanía y un día antes de la manifestación de rechazo a la instalación.

Complejidad

"Sabemos de la complejidad del tema" de la gestión de los residuos en la comarca y, por ello, "no nos parece" lo más adecuado iniciar una parte de "un gran proyecto de residuos de toda la Vega Baja sin estar redactado" ni, mucho menos, aprobado y publicado debidamente, de ahí que pedimos al Ayuntamiento de Los Montesinos y al Consorcio que consideren nuestra propuesta de cambiar la ubicación de esa planta en el polígono industrial, a un kilómetro del pueblo. Y añaden: "nos ofrecemos a ayudar ambos en la medida de nuestras posibilidades para proponer, discutir opciones y valorarlas técnicamente".

Inquietante

Para la Plataforma resulta "especialmente inquietante" que el Consorcio Vega Baja Sostenible, que ha lanzado una campaña local de comunicación para frenar el rechazo vecinal, no pueda asegurar que la planta de biorresiduos que quieren construir en Los Montesinos para 4.408 toneladas máximas al año, cuando la comarca genere más de esta capacidad de biorresiduos, en un futuro "no será ampliada para acoger muchas más toneladas, lo que sería mucho más económico que construir otra en otro municipio". Aseguran que este supuesto que ha sucedido "en otros consorcios de otras comarcas de España justificándose las ampliaciones de plantas ya existentes por temas económicos y sociales".

Política

La misma fuente subraya que no pertenecen a ningún partido político, ni va en contra de ningún miembro del equipo de Gobierno Local, "ni nada parecido". "No somos políticos ni negacionistas del cambio climático, sino vecinos que deciden dar un paso adelante ante la incertidumbre generada al enterarnos de los acuerdos adoptados en pleno extraordinario del pasado 10 de julio". Un pleno en el cual el Ayuntamiento de Los Montesinos cedió al Consorcio de Basuras una parcela de 3.500 metros cuadrados para la creación de una planta de valorización de biorresiduos en el Polígono Industrial Levante II, una zona en la que estos vecinos recuerdan que se encuentran bares, un hotel, una Iglesia Evangelista, comercios o gasolineras. Los terrenos para su ubicación se encuentran a un kilómetro "escaso" del pueblo de Los Montesinos y de la Urbanización de La Herrada, a 200 metros de algunas viviendas diseminadas y a 600 metros del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja. Vuelven a recordar que la cesión se realizó sin previa información a la población, un pleno urgente que fue convocado a toda la Corporación Municipal con menos de 24 horas de antelación.

D. Pamies

Por la prensa

Lamentan los vecinos haberse enterado de la cesión por un artículo de prensa y consideran que debería haber sido el Ayuntamiento el que le informara. Aseguran que han tenido que recurrir a la página web del Consorcio Vega Baja Sostenible para obtener información sobre varios aspectos que les generaban dudas como la recogida y tratamiento de los residuos, cantidad de residuos a tratar, tipo de maquinaria a utilizar en la planta y funcionamiento de la misma, medidas de seguridad y aspectos legales y medioambientales.

"Con la información obtenida del Plan Director de Biorresiduos, técnicamente hemos visto que la parcela cedida no está en la ubicación que se marca en dicho Plan", sostienen.

No hay ubicaciones

En este sentido hay que matizar que el plan que citan los vecinos no fija ubicación para ninguna de las instalaciones de la comarca, precisamente para evitar lo que está ocurriendo ahora: el rechazo vecinal. El plan de biorresiduos solo fija tres áreas. Una en la costa sur de la comarca, otra en la zona norte y otra en el interior

Los vecinos recuerdan que en la parcela ya se había cambiado de uso con anterioridad, pasando de tener un uso recreativo deportivo a infraestructuras municipales para la construcción de un ecoparque al que explican que no se oponen "ya que para este cambio de uso sí se contó con la participación ciudadana de Los Montesinos".

Buena gestión

La Plataforma reitera que no está en contra de una buena gestión de residuos orgánicos, pero cree que la parcela cedida por el Ayuntamiento no es la ubicación más adecuada para una planta de estas características y cuestionan que ni el Consorcio de residuos concrete su ubicación en un Plan Director de Biorresiduos de la Comarca de Vega Baja sujeto a modificaciones.

La misma fuente considera que el Consorcio no ha actuado de forma correcta, ya que desde hace varios años se debería de haber puesto en marcha en la localidad un sistema de selección y de separación de biorresiduos, algo que no se ha realizado. Esta cuestión, sin embargo, no es competencia del Consorcio, sino del Ayuntamiento de Los Montesinos .

Proyecto de gestión

Consideran que desde el Consorcio, además, deberían tener un Proyecto de Gestión de residuos más concreto con las ubicaciones de las plantas de valorización, ecoparques y otras a realizar, así como un informe técnico sobre la idoneidad de las áreas de ubicación de las mismas y las actuaciones a realizar dentro de su Plan Director, algo que los vecinos estiman que "no se ha realizado hasta la fecha" pese al tiempo transcurrido. "Se está empezando la casa por el tejado, como se hizo saber al técnico del Consorcio y a la alcaldesa de Los Montesinos en funciones, Ana Belén Juárez, el pasado jueves 25 de julio, y consideramos que esta maniobra encubre una artimaña para no perder una subvención procedente de Fondos Europeos, la cual, no obstante, también entendemos necesaria para el desarrollo de las infraestructuras a ejecutar dentro del Plan Zonal de Residuos de la zona 11 área de gestión A6", e insisten en la falta de idoneidad de los terrenos elegidos para la instalación de la planta de biorresiduos.

Las mismas fuentes indican que la Plataforma está formada por muchos vecinos y vecinas del pueblo, entre ellos hay un ingeniero de obras públicas, químicos, biólogos, abogados y asesores que se están informando en este tema para intentar clarificar las directrices técnicas que promueven la construcción de la planta de valorización.

El equipo de gobierno por su parte se ha limitado a convocar a los vecinos a la asamblea y dar explicaciones en el último pleno sin notas de prensa a los medios de comunicación.