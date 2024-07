Los sindicatos aseguran que a la plantilla de las basuras le faltan 90 operarios de temporada alta que Acciona no contrata

Una importante representación de la plantilla de la recogida de residuos y limpieza viaria de Torrevieja se concentró ayer en la plaza de la Constitución para denunciar lo que a su juicio son incumplimientos del convenio con Acciona, adjudicataria del servicio municipal, y las deficiencias en el despliegue de la prestación que cuesta más de 24 millones de euros al año a las arcas municipales.

Asamblea

Tras la concentración los trabajadores decidieron que se convoque una asamblea y, si la empresa no reacciona, decidir nuevas movilizaciones que pasarían por un calendario de paros. Los sindicatos mayoritarios en el comité de empresa, Comisiones y UGT, además de la sección sindical de CSIF, consideran que la dirección de Acciona en Torrevieja está «especialmente preocupada por hacer caja y lo hace a costa de los trabajadores», encomendando funciones que aumentan su carga de trabajo mientras, según la misma fuente, no se contrata al personal estipulado en el contrato.

Verano

En la protesta se mantuvo ayer como ejemplo, que de los 407 trabajadores que deberían estar trabajando en temporada alta faltan 90. Y que la dirección de la contrata se niega a facilitar los datos de alta en la seguidad social para que se pueda comprobar si, como sostiene por otra parte la empresa, sí están realizadas todas las contrataciones.

Petición

El argumento de que el beneficio de la empresa se hace con la rebaja de las condiciones de los trabajadores, y la petición -casi ruego, al Ayuntamiento y a la propia empresa para que releve a su principal gerente desde hace tres años, Javier Mínguez, fueron las dos reivindicaciones principales en la plaza de la Constitución. La empresa no se pronunció ayer.

José Luis Bear, presidente del comité de empresa por Comisiones Obreras, se mostró muy satisfecho con la respuesta de la plantilla, que pese a las dificultades y la presión de la empresa, dijo, se concentró en un número significativo a las puertas del Ayuntamiento coincidiendo con el pleno ordinario del mes de julio. Quizá mayor del que los propios sindicatos pensaban que podían obtener.

Respaldo

A la protesta acudieron para mostrar su respaldo concejales del PSOE y el portavoz de Sueña Torrevieja. El equipo de gobierno ha abierto expedientes mensuales por el incumplimiento del pliego de condiciones y otro semestral por la no prestación de servicios que suman casi 700.000 euros de multas para la empresa, pero que la firma no ha pagado porque están todas recurridas. El PP en el Gobierno local siempre ha señalado que no interfiere en las relaciones laborales entre empresa y plantilla, pero los sindicatos creen que el Ayuntamiento es incapaz de imponerse en algunos aspectos a la firma.

Sanciones

Bear explicó micro en mano que ninguna de las sanciones que durante estos tres años han recaído entre los sindicalistas, algunas con retirada de sueldo de mil euros mensuales, han salido adelante y han sido rechazadas por los juzgados.

«Todas las ha perdido Acciona». Las mismas fuentes sindicales señalaron a la gerencia por supuestamente «amenazar» a la plantilla de contratados temporalmente «para que no aparecieran por la protesta».

Ninguno de los concentrados llevó vestuario de la firma para evitar ser sancionados, puesto que la adjudicataria advirtió que sancionaría a los trabajadores que emplearan ese vestuario fuera del horario de trabajo, algo que, por otra parte, recoge el convenio.