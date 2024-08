Convocan una concentración para reclamar más Policía Local y Guardia Civil en Guardamar del Segura

La plaza del Ayuntamiento de Guardamar del Segura acoge este viernes a las diez una concentración en la que se dará apoyo a la Policía Local y a la Guardia Civil y se reclamará un aumento de efectivos para ambos cuerpos de seguridad.

La concentración, convocada por la Federación de Sindicatos de Empleados Públicos (FESEP), quiere hacer visible la falta de personal que lastra el trabajo diario de la Policía Local y la Guardia Civil en el municipio "para hacer frente y proteger el libre ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos en el municipio turístico".

Cierre del retén

La protesta ha sido comunicada y autorizada por la Subdelegación del Gobierno en Alicante y se realiza en el contexto del conflicto laboral que enfrenta a buena parte de la plantilla de la Policía Local con el equipo de gobierno por las condiciones en las que desarrollan su labor diaria y falta de personal.

No es la primera que se lleva a cabo una protesta con el mismo objetivo este año en Guardamar. Ya se convocó otra el pasado 28 de abril, en aquel momento en el contexto de denuncias por robos con fuerza en el interior de viviendas en varias urbanizaciones. La sensación de falta de efectivos suficientes ha empeorado desde entonces.

Deficiencias de personal en el caso de la Policía Local ha provocado el cierre al público en varias ocasiones del retén de la Policía Local en horario nocturno los fines de semana en los meses de junio y julio pasados. Los agentes se niegan a realizar horas extra mientras sus condiciones laborales no se ajusten a la legalidad y el equipo de gobierno no agilice la provisión de más plazas en un municipio con 18.000 habitantes censados y 80.000 en el mes de agosto. Unas condiciones laborales que hacen que su retribución mensual sea entre 200 y 400 euros mensuales más reducidas que las de agentes de otros municipios similares o más pequeños.

Dos mociones

En este sentido se han presentado dos mociones al pleno, que se celebra al mismo tiempo que la concentración, en la que los policías reclaman que el Ayuntamiento cumpla las mejoras que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo, que sigue sin aprobarse, el pago de la nocturnidad y festivos y la modificación al alza del nivel de los agentes en su complemento específico.

Las mociones están respaldadas por todas las formaciones políticas de la oposición de izquierda y derecha: PP, Vox e Izquierda Unida y denuncian una supuesta ocultación de datos y falta de transparencia por parte municipal a los juzgados por parte del alcalde en los procedimientos impulsados por los policías para reclamar esas mejoras y falta de cumplimiento de los propios acuerdos de pleno de 2021 que disponían esas mejoras, con el cobro del complemento específico a través de la productividad o la sentencia que daba la razón a un agente para aplicar en la plantilla la carrera profesional.

El alcalde José Luis Sáez se escuda en el cumplimiento de la legislación y lo que le dicen los técnicos para no aplicarlas. En el caso de la Relación de Puestos de Trabajo, que no se renueva desde 2004, señala que los aumentos de retribución que establecen los debe aplicar a toda la plantilla y no solo a un área concreta, para cuando se apruebe esa RPT.

Un documento que organiza las responsabilidades de cada funcionario en su puesto.