Los regantes aseguran que el recorte del trasvase es una imposición del Gobierno sin aval judicial

Los empresarios agrícolas usuarios del trasvase han recordado este viernes que las sentencias judiciales del Tribunal Supremo que disponen un caudal ecológico para el Tajo, cuenca emisora del agua del acueducto, no cifran cuantifican cuánto debe aumentar el volumen que pasa por el río.

PSOE vs PP

Los regantes usuarios del acueducto han salido al paso de las declaraciones del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán en las que decía que la modificación de las reglas de explotación del trasvase, que se están tramitando ahora, solo se limitan a cumplir esas sentencias.

En la espiral de declaraciones habitual que genera la gestión del trasvase y la distribución de sus recursos hídricos Morán respondía a su vez a las comunidades de Valencia, Murcia, Andalucía y Madrid (PP) que acusaron al Ejecutivo central (PSOE) de "aniquilar" el trasvase.

La ley del trasvase

Los regantes señalan que la ley que regula el trasvase desde 1980 ya fijó un caudal ecológico de 6 metros cúbicos por segundo y el Gobierno lo elevará por decreto hasta 8,6 en enero de 2027.

En este sentido, el ingeniero Ángel Urbina, que forma parte del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, señaló que con esa decisión el Gobierno quiere imponer la llegada de 100 hectómetros menos de agua del trasvase a Alicante y Murcia desde el 1 de enero de 2027, lo que supondrá del orden de 9 hectómetros menos de agua al mes.

Voluntad política

Urbina anticipó que una entidad de prestigio como el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), que el organismo técnico de referencia para el Consejo del Agua y el Ministerio para la Transición Ecológica a la hora de adoptar decisiones se plegará a la voluntad política en "función de los datos que le den" y finalmente validará esos caudales ecológicos.

"Este organismo técnico y de prestigio, hará las operaciones correctamente, no lo dudo, pero con los datos que por motivos políticos y sectarios, ha puesto el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) en el Plan Hidrológico del Tajo", ha señalado a INFORMACIÓN.

Urbina también han indicado que teme que finalmente la decisión de modificación de las reglas de explotación, un cambio al que deben someterse esas reglas tras la aprobación del nuevo plan hidrológico del Tajo de enero de 2024, podría validarse en pleno mes de agosto vacacional, y no en septiembre como ha declaró Hugo Morán el pasado miércoles.

El Supremo

La misma fuente recuerda, por otra parte, que el Tribunal Supremo "que no es un tribunal divino", no tuvo en cuenta a la hora de dictar sus sentencias sobre los caudales ecológicos, porque no se le planteó "debidamente" y la Abogacía del Estado tampoco lo advirtió que el caudal circulante mínimo no inferior a 6 metros cúbicos por segundo es una "condición hidrológica" esencial fijada por las leyes especiales de Trasvase Tajo-Segura, aprobada en 1980. Esa condición está establecida por la Disposición Adicional Primera de la Ley 52/1980 y ya tenía como finalidad es proteger ambientalmente el eje del Tajo y al tiempo garantizar que los desembalses de sus embalses de cabecera "sean adecuados y permitan disponer de aguas excedentarias para su trasvase a las cuencas receptoras".

Principio de legalidad

El veterano representante de los regantes, que también preside la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, apuntó a que, a su juicio, esta disposición con rango de ley no puede modificarla ni el decreto que ha actualizado el plan hidrológico del Tajo, ni la posterior modificación de las reglas de explotación ahora a punto de validarse. Y lo contrario será "una infracción del principio de legalidad. Así de simple".

Cultivos de cítricos regados por el trasvas en el campo de La Murada- Benferri / Tony Sevilla

Alternativas chapuceros

Los empresarios vuelven a cuestionar además las alternativas que el Estado ofrece la reducción del trasvase entre cuencas. Como las aguas desaladas -subvencionadas por el Estado y que proporcionan ahora 80 hectómetros anuales a los regantes- y las regeneradas en las que hay que asumir altísimos costes de obras y energéticos como es el caso de la ampliación de la desaladora de Torrevieja, la enorme infraestructura para conectarla con el postrasvase Tajo-Segura en Ojós, o los proyectos para regenerar agua de las depuradoras de Orgegia y Rincón de León en Alicante. "Todo es un gran mentira", remata Urbina.

