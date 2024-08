Prisión provisional para la mujer acusada de matar a su marido en Orihuela Costa

El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela ha acordado este sábado prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer de nacionalidad noruega que presuntamente mató a su marido en la madrugada del viernes en la vivienda que compartían en Orihuela Costa. La decisión se ha tomado después de que la detenida prestara declaración durante un espacio aproximado de tres horas ante el juez, que ha asumdo el caso al encontrarse en funciones de guardia. La presunta parricida queda investigada en una causa abierta por un delito de homicidio, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Como publicó este periódico, fue la propia mujer quien alertó de lo ocurrido al teléfono de emergencias 112, explicando que tras ser agredida y perseguida por su marido tanto en el interior como en el exterior de la casa, ella lo había apuñalado al menos tres veces con un cuchillo de cocina, en defensa propia según aseguró. Los hechos se produjeron en una vivienda unifamiliar aislada en la costa de Orihuela, muy cerca del límte con Torrevieja, en una zona sin otras edificaciones cercanas ni vecinos. Al parecer, los tres hijos de la pareja, de diez, ocho y seis años, presenciaron lo ocurrido.

La decisión del juez de enviar a prisión a la presunta parricida ha sido duramente criticada por su abogado, quien ha señalado al término de la declaración de su clienta que no comparte "para nada" este criterio, que también sostenía la Fiscalía. El letrado ha defendido que la mujer "es víctima de violencia de género", dado que "ha sufrido maltrato físico y psicológico", además de "amenazas hacia ella y sus hijos y aislamiento de toda su familia". El letrado ha reiterado que "estamos en presencia de un caso de violencia de género prototípico, de libro". Sin embargo, ha lamentado, "el juzgado no lo entiende de esa manera".

En cuanto a la mujer, ha señalado que "se encuentra con heridas graves", ya que ha sufrido daños de consideración en un brazo, donde ha tenido que ser intervenida, entre otros de menor alcance como cortes en la cara. "Es evidente que se ha defendido", ha justificado. El abogado ha argumentado que ella "es una mujer agotada mentalmente, con tres niños pequeños, y era su vida o la vida de este hombre". Ha insistido en afirmar que el envío a prisión de su defendida es "un escándalo jurídico que va en contra de todos los movimientos actuales de la perspectiva de género y de la defensa de las mujeres que realmente están siendo afectadas en su vida y que son vulnerables".

El letrado ha recalcado que su clienta "no podía pedir auxilio porque estaba amenazada de muerte no solo ella, sino también sus hijos". Los pequeños, ha señalado, "han sido agredidos" al igual que la madre, "y eso lo vamos a probar en el expediente en las próximas semanas, cuando desde Noruega nos envíen material", ha avanzado.

El relato del abogado coincide bastante con el que ha contado poco antes a este periódico el hermano de la detenida, quien no ha dudado en tachar de "psicópata" a su cuñado. Según ha dicho, la mujer vivía "como si estuviera en la cárcel", encerrada en una casa aislada sin otras edificaciones a su alrededor y donde no podía tener trato con otras personas. También ha asegurado que él la amenazaba constantemente con matar a otros dos hijos que tiene ella fruto de una relación anterior y que viven en Noruega.

Declaración de los hijos

El abogado de la detenida ha señalado que los tres hijos de la pareja se encuentran bien de salud, en un centro donde están recibiendo una atención adecuada. El letrado ha explicado que ha planteado ante el juez que puedan declarar el lunes, mediante el sistema de cámara de Gesell, de manera que puedan sentirse más cómodos, sin compartir espacio físico con personas extrañas. La idea de es que los menores, o al menos uno de ellos, el de más edad, cuente "qué es lo que han visto, porque ellos vivieron los hechos y los vieron".

Ha admitido que ese "será un momento duro para ellos, porque tendrán que revivir una situación completamente desagradable y traumática", pero ha considerado que contribuirá a esclarecer los hechos. En principio declarará el hijo mayor de la pareja, de diez años, "y si su declaración es clara, concreta, precisa sobre lo que ha sucedido, sería innecesario que declaren los otros, que son más pequeños, y revivir esto para ellos no sería justo".

El letrado ha reiterado que la detenida ha sido víctima de violencia de género. "Creo que eso la sociedad lo tiene que entender, y lo que aquí está ocurriendo con la justicia me parece grave". Ha lamentado que "hay gente en libertad que realmente son delincuentes, y esta señora ahora va tener que pasar como mínimo unos días en Fontcalent tras las rejas", algo que "a ella no le va a significar ningún tipo de beneficio". Todo lo contario, ha señalado, "va a estar rodeada de personas tóxicas, que no vienen de su ámbito, y esto la va a perjudicar más que ayudarla".