La defensa de la mujer acusada de matar a su marido pide la libertad provisional

La defensa ha pedido la libertad provisional para la mujer de 49 años detenida en Orihuela Costa como presunta autora de la muerte violenta de su marido, de 45 años, interponiendo un recurso de apelación contra el auto que el sábado decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza, una medida que la defensa considera "gravemente lesiva" para los intereses de su clienta y "no ajustada a derecho".

En el recurso se alega la nulidad del auto porque se aprecian en el procedimiento medidas de indefensión e infracción a un proceso público y con todas las garantías como consecuencia del "cúmulo de irregularidades procesales y materiales producidas tanto en la fase pre procesal como procesal".

Así, el abogado, Juan Francisco Sánchez Otharán, del despacho Quiroga Sánchez de Alicante, describe "una improcedente demora en la lectura de derechos" de la detenida por parte de la fuerza policial. La detención se produjo a las 3.30 horas del 2 de agosto; sin embargo, no es hasta las 19.55 de ese mismo día, transcurridas casi 16 horas y media, cuando se le leen sus derechos.

Algo "anecdótico", continúa la defensa, si no fuera porque se transcribieron en el atestado presuntas manifestaciones espontáneas efectuadas por la detenida en el centro médico, "en un momento de vulnerabilidad mental, emocional y física, sin que se le hubieran leído sus derechos y sin que la misma conociera que podía guardar silencio y ser asistida por un abogado". Estas declaraciones, insiste el recurso, fueron valoradas por la jueza instructora para justificar la medida de prisión provisional.

Además, el letrado asegura que no se le han entregado todas las actuaciones y diligencias del expediente consideradas esenciales para impugnar la detención y la prisión provisional.

A todo ello suma "la falta de elementos" para decretar la prisión provisional como que el delito sea sancionado con una pena igual o superior a los dos años de prisión o el riesgo de fuga. El abogado insiste en este punto en que "el eximente de responsabilidad criminal de legítima defensa", tanto por "las constantes agresiones físicas y psicológicas durante los 12 años de relación" como por el hecho investigado en sí, consistente en una agresión física notoriamente grave y con uso de arma blanca que produjo numerosas lesiones en la detenida, motivo por el que esta supuestamente se defendió.

A su vez, la defensa niega que haya riesgo de fuga, ya que lleva varios años residiendo en España, en concreto cinco, según ella y su hermano, siendo acreditados objetivamente al menos dos. "Mi clienta tiene domicilio conocido en España, consta arraigo en nuestro país al llevar años residiendo en el mismo y tiene medios lícitos de vida que obtiene con su trabajo que lleva a cabo de forma remota (teletrabajo)", insiste Sánchez Otharán, que pidió otras medidas menos gravosas como la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional, comparecencias con la periodicidad que se estime oportuna (incluso diaria), medios telemáticos de geoposicionamiento o la prestación de fianza.

Suficientes indicios

Sin embargo, fuentes del juzgado afirman que sí se dan los elementos para decretar prisión. Además del reconocimiento de los hechos ante la Guardia Civil y ante la jueza, el auto dictamina que hay indicios suficientes para determinar que se ha cometido un homicidio, penado con entre 10 y 25 años de prisión, aunque hay que investigar circunstancias como si fue premeditado o en defensa propia.

Hay que recordar que fue la propia mujer quien alertó de lo ocurrido al teléfono de emergencias 112, explicando que tras ser agredida y perseguida por su marido tanto en el interior como en el exterior de la casa, ella lo había apuñalado al menos tres veces con un cuchillo de cocina, en defensa propia según aseguró.

Además, el auto argumenta que hay riesgo de fuga por la extensión de la pena y la gravedad, además de que si bien el domicilio de la detenida en España es donde se produjo el crimen su residencia habitual es en Noruega. No hay nada que la arraigue: no tiene familia en España, no está empadronada y su empresa es noruega.

Así, la jueza considera que no hay medidas menos gravosas aplicables. Ahora, con este recurso otro tribunal deberá dilucidar si la prisión provisional está bien aplicada.