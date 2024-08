Orihuela Costa pide auxilio a Mazón para salir del "caos"

Orihuela Costa pide auxilio a Carlos Mazón: "La costa de Orihuela necesita su ayuda". Es el mensaje que lanzado la Asociación de Vecinos de Cabo Roig y Lomas a través de una carta que ha remitido al presidente de la Comunidad Valenciana.

Esta organización vecinal que representa a 700 asociados y sus familias, todos ellos vecinos del litoral oriolano, se define como una entidad sin ánimo de lucro que no cobra cuota ni tiene ningún tipo de financiación ni pública ni privada: "Somos altruistas, independientes, sin afinidad política y defendemos los intereses vecinales desde una actitud positiva y propositiva", se presenta la asociación en el escrito firmado por su presidente, Tomás Moreno.

"La situación es caótica" en Orihuela Costa, resalta el documento, que también incide en que cuenta con una casuística singular, diferente a otros municipios como Guardamar del Segura, Torrevieja o Pilar de la Horadada.

Porque si bien el litoral de la Vega Baja se encuentra en continua expansión, con un desarrollo urbanístico acelerado, que acoge importantes flujos migratorios y un gran contingente de turismo residencial y vacacional, arrastrando un retraso estructural de infraestructuras y servicios de todo tipo, esto se agrava en el caso oriolano, donde "existe una brecha entre el dimensionamiento de los servicios públicos y la capacidad real de ser prestados en todo el término municipal", continúa.

Esto, según la asociación, conlleva "enormes carencias" en cuestiones esenciales como la recogida y tratamiento de residuos, la limpieza viaria, el mantenimiento de zonas verdes, la seguridad, el mantenimiento de viales o las infraestructuras esenciales, que son especialmente acusadas en la costa, ya que "la bipolaridad del municipio produce un continuo desequilibrio: los servicios se concentran en el municipio principal, al igual que los votos", explica.

En cuanto a población, hay cerca de 30.000 empadronados y otros 45.000 que no figuran en el censo, así como 75.000 residentes de más de seis meses y 100.000 plazas turísticas. "En un municipio dimensionado para 40.000 habitantes en el núcleo urbano y pedanías y 30.000 en la costa, es una distancia muchas veces insalvable", recalca, que añade que "nunca ningún político al frente de nuestra comunidad autónoma se ha tomado en serio esta problemática, pero nunca hemos tenido un presidente tan próximo a esta realidad".

Centros educativos

Entre las deficiencias destaca que hay "un gravísimo problema de centros educativos", pese a que "esta zona no es solo el geriátrico de Europa", sino que "hay miles de familias de las más variopintas nacionalidades que vienen a vivir para prestar los servicios necesarios y emprender sus proyectos vitales". Sin embargo, "el hacinamiento es insoportable, y la inacción pública también, tanto en la educación infantil como en la primaria, la secundaria, el bachiller o la formación profesional".

Pero si la situación educativa es "absolutamente precaria", la sanitaria no va a la zaga. Hay un solo centro de salud para más de 100.000 personas, muchas de ellas mayores de 65 años y muchísimas de ellas no nacionales", además de un solo hospital público, en Torrevieja, que atiende a medio millón de personas. Y, una vez más, "la proverbial falta de entendimiento entre administraciones, sean o no del mismo color político", pero "eso nunca es excusa".

"Qué decir del patito feo de los servicios públicos, los servicios sociales, la dependencia, la discapacidad, la accesibilidad. Eso aquí, querido presidente, no existe, no hay nada de nada", señala la carta a Mazón.

Y se podría seguir, porque "lo esencial no se presta, lo importante no se planifica -y por lo tanto no existe-, lo urgente no se resuelve, el futuro no se estudia y por ello vamos condenados al desastre", concluye el escrito, que pide que no los deje "desatendidos", animándole a mantener una reunión.