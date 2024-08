Denuncian maltrato animal hacia las cabras de la Sierra de Callosa

Los rebaños asilvestrados de cabras que se encuentran en la Sierra de Callosa desde hace casi cuatro décadas siguen dando de qué hablar. En las últimas semanas, sus incursiones en huertos y casas de los barrios situados en las faldas de la montaña, más presentes con la sequía, ha generado que los ayuntamientos de Callosa de Segura, Cox y Redován se pongan manos a la obra para dar una solución ante las quejas vecinales -de las que hay constancia al menos desde hace 20 años-, mientras que la Generalitat Valenciana contempla rebajar su número mediante la caza.

Además, el asunto ha provocado incluso concentraciones por parte de grupos animalistas, que reclaman que se evite un sacrificio indiscriminado, algo que no está autorizado en la legislación. Por otro lado, biólogos y ambientalistas advierten del impacto demoledor de una especie doméstica autóctona en España pero invasiva en el medio de la Sierra de Callosa, y piden que se ataje el problema.

Concentración en la plaza de España junto al Ayuntamiento de Callosa, a finales de julio / Información

Los animales están apareciendo por zonas habitadas de Callosa de Segura -sobre todo en el entorno de los parajes naturales municipales de Cueva Ahumada y la Pilarica-, también en el barrio del Gurugú y la zona del Portichuelo de Cox, y con menor frecuencia en Redován.

Ahora, la Asociación Defensora de Herbívoros contra Incendios Forestales se ha mostrado "en contra de su exterminio". Su presidente, Carlos Javier Sapena, sostiene que aunque algunas fuentes hablan de que 500 cabras son "como mucho 150, y bajando".

Hace solo unos días miembros de esta organización han visto algunos ejemplares con las patas atadas, lo que han denunciado como "un delito de maltrato animal". Ante esto, informa Sapena, pudieron recuperarlas junto a la Policía Local y la Guardia Civil, trasladándolas a la granja escuela de Granja de Rocamora.

Detalle de las heridas que han encontrado en algunos ejemplares atados / Información

Además, Sapena muestra su extrañeza porque "están desapareciendo los chotos, los cabritos". En este sentido, lamenta que Medio Ambiente haya autorizado a matar el 50%, principalmente hembras. "Si no sabemos exactamente el número -se habla de entre 250 y 500-, corremos el riesgo de que las maten a todas".

Otra de las cabras halladas con las patas atadas / Información

A su vez, insiste en acabar con algunos mitos como que destruyen las plantas autóctonas -a su juicio, esparcen las semillas-, al mismo tiempo que afirma que son domésticas -"no atacan, agreden ni muerden"-. En suma, subraya, "son animales inofensivos y no han venido de muy lejos". "Tampoco son invasoras", continúa, según la legislación vigente. En el Real Decreto 630/2013 no figuran como especie invasora. "No están declaradas especies exóticas invasoras a nivel nacional ni lo están en el listado de especies exóticas invasoras de la Comunidad Valenciana", añade.

Raza autóctona

Así, destaca que son cabras blancas y negras de las que existen en todas las zonas del Levante español desde hace siglos. "Son las mismas cabras que guardó el poeta Miguel Hernández; de raza autóctona del semiárido español, adaptada a la climatología y vegetación de la zona", prosigue Sapena.

Los animales bajan a beber agua, porque no hay bebederos en la sierra. Esto, según Sapena, es "una anomalía, porque siendo coto de caza y teniendo microrreservas de flora por ley tendrían que tener bebederos para la fauna y de paso ellas beberían agua y no tendrían que bajar al pueblo".

Por último, hace hincapié en que "si hay un animal enfermo cabe curarlo o sacrificarlo, pero acabar con unos animales que lo único que hacen es mejorar la biodiversidad de la sierra es una irresponsabilidad y una ilegalidad". Por eso, "lo mejor es dejarlas enriqueciendo con su presencia la sierra en la que están desde hace más de 30 años", concluye.