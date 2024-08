Cruce de denuncias por agresión entre un vecino y el alcalde de Dolores

Un vecino de Dolores, José María Argilés -conocido por el apodo de "El Paloma"-, ha presentado una denuncia en la Guardia Civil contra el alcalde del municipio, Joaquín Hernández, por una agresión que tuvo lugar el viernes entre las 17.25 y las 17.35 horas en pleno centro, en la calle Miguel Hernández con La Iglesia, en la puerta del bar El Gordo. Por su parte, el regidor sostiene que en realidad el agredido es él.

Así, el denunciante describe que terminó una comida de empresa en el bar Coyote cuando se paró a hablar con un vecino en la puerta del bar El Gordo. Fue entonces cuando Hernández, que se encontraba en el paseo de la fuente, se dirigió a él: "¿Qué tienes tú que hablar de mí?", a lo que contestó: "No eres tan importante como para que tenga que hablar de ti".

En ese momento, sostiene que el alcalde salió corriendo en su dirección y "como un toro" se abalanzó sobre él, empujándolo, tirándolo al suelo y cayendo sobre él continuando golpeándolo. "Me lo tuvieron que quitar de encima", explica a este periódico, al mismo tiempo que relata que acabó con los brazos llenos de sangre y varios morados. "Estoy crujío", continúa.

Heridas y morados en el brazo / Información

La versión de Hernández, que también ha denunciado, es radicalmente distinta. Describe los hechos como "una discusión acalorada" en la que "me quería pegar él a mí". "Se acercó a mí y empezó a increparme", gritándole "chulo de mierda" y "payaso", continúa. En ese momento, el alcalde le pidió explicaciones de por qué le dice "estafador, ladrón, corrupto...", pero "ni lo toqué", sino que "él me tenía cogido del cuello del polo, le agarré las manos y me caí encima o me tiró". Fruto de la caída, el alcalde sufrió un golpe en la rodilla, que se ha tenido que tratar en los servicios sanitarios.

Hernández sostiene que la víctima es él: "El agredido soy yo durante 10 años", el tiempo que es alcalde.

El también diputado provincial y secretario general del PSOE en la Vega Baja asegura que desde entonces recibe "amenazas, insultos, desprecios y burlas" de "El Paloma", incluso cuando va acompañado por su familia y en cualquier lugar. "Temo por mi integridad física", porque "voy en bici o en moto y pasa con su BMW acelerando", manifiesta Hernández.

"Me está agrediendo, y tengo testigos. Tiene una obsesión bestial hacia mí; hace mucho tiempo que lo tenía que haber denunciado", lamenta el alcalde, que insiste: "El agredido soy yo".

Familias amigas

En el momento de la denuncia, la Guardia Civil preguntó a Argilés si había algún motivo o riña anterior, a lo que Argilés contestó que ambas familias son amigas, aunque lleva unos años sin hablarse con el regidor porque va diciendo que lo critica a sus espaldas, algo que el propio Argilés niega.

El hombre, de 71 años, manifiesta que fue muy amigo del padre de Hernández, de 53 años. "Lo tuve en mis manos cuando nació", recuerda. Hernández añade que Argilés "es una persona conflictiva que tiene muchos problemas con otros vecinos". "El Paloma", por su parte, afirma que es conocido porque lleva desde los 23 años en el mundo del fútbol y es propietario de la corrida La Colorá -una especie de lonja local-, además de ser el dueño de los melones del Burrito.

El parte médico habla de que presenta múltiples lesiones lacerativas en ambos brazos y arañazos en la cara, además de un golpe sobre la zona maxilar izquierda. También especifica que hay un trastorno de la piel y del tejido subcutáneo y traumatismos múltiples no especificados.

Detalle de los morados que presenta Argilés en uno de sus brazos / Información

El propio Argilés manifestó ante la Policía Local, que se personó en el lugar y le preguntó por las heridas, que tiene "un problema con la piel y que sangra con facilidad con el menor roce", según consta en el parte de los agentes, que también preguntaron a las partes implicadas si querían interponer denuncias y si necesitaban asistencia sanitaria, respondiendo ambos que no y marchándose cada uno por un lado.