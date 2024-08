Apatrullando la ciudad con un policía guiri

Miguel Mikolon es un policía de 25 años que ejerce como agente de la unidad de orden público desde hace seis años en Alemania, en la región de Nordrhein-Westfahlen, en el oeste del país. Es uno de los dos policías que han llegado a la provincia -otro a Altea- de intercambio en el cuerpo de la Guardia Civil dentro del Plan de Turismo Seguro, en el que se ofrece -en diferentes idiomas- a la población extranjera que elige España como destino turístico consejos de seguridad para evitar ser víctima de hechos delictivos. Mikolon ha cambiado su lluviosa ciudad, en la que en verano se vive con 20 grados, por una tórrida Torrevieja. «El calor es muy difícil para mí», reconoce. Incluso más que las misiones que se le están encomendando contra la delincuencia. «Desde que he llegado no he parado de sudar», dice con su impoluto uniforme y chaleco antibalas.

Nada más aterrizar, a primeros de agosto, realizó su primera misión: ser filtro, cachear y también ir de paisano para la prevención de la delincuencia en relación al tráfico de drogas y robos en el Reggaeton Beach Festival, que reunió a más de 40.000 personas en la ciudad salinera, con artistas como Anuel AA, Manuel Turizo, El Alfa o María Becerra. Con todo, el teniente Álvaro, que lo acompaña en algunas ocasiones, destaca que este año se han producido menos hurtos en el festival, así como se ha encontrado menos droga, aunque esto último es lo que llaman «la cifra negra», porque realmente se desconoce la cantidad que hay en circulación.

Se aloja en un conocido hotel del centro urbano. Su día a día lo pasa patrullando las calles, unas veces con su uniforme y otras vestido de paisano aunque no pase desapercibido por su aspecto de «chan», con su 1,95 metros de altura, sus ojos claros y pelo rubio.

Habla un español que aprendió en la escuela, aunque no tiene ningún vínculo con el país, pese a su nombre -asegura que en Alemania es habitual elegir nombres de otros países-. Solo ha estado dos veces en España, una vez en Barcelona y otra en Mallorca, donde no se libró de que le robaran el móvil, uno de los hurtos más habituales que sufren los turistas.

Lo que le motivó a inscribirse en el programa de intercambio fue que le parece interesante trabajar en otros países y ayudar a los turistas. De hecho, destaca que ya ha tenido que hacer de traductor en algunas ocasiones, por ejemplo para las denuncias, y que muchos de sus compatriotas que visitan la ciudad han acudido a él al identificar su uniforme alemán. «La presencia policial de su nacionalidad ayuda a tranquilizar», apunta Álvaro.

Así, ya se ha apuntado el mérito de cazar a dos individuos que estaban robando a turistas en las concurridas playas del centro. La detención se llevó a cabo gracias a que observó el modus operandi de los delincuentes y se les pudo pillar con las manos en la masa por el hurto de teléfonos móviles.

Robos, drogas y violencia

Por lo demás, su labor en la ciudad salinera, donde sus compañeros destacan que tiene un alto índice de delincuencia, con un auge de hurtos en las playas, no dista mucho de la que realiza en su provincia, de unos 22 millones de habitantes, centrándose en hurtos, drogas y violencia.

Así, hasta su regreso cuando acabe este mes, está realizando servicios de investigación como paisano contra «cogoteros» -los delincuentes que esperan cerca de los cajeros para atracar a sus víctimas-, y también operativos contra el tráfico de drogas y armas.

En su tiempo libre va a la playa o a la piscina. «Torrevieja es muy diferente a mi ciudad, donde no hay mar y es muy industrial», subraya, al mismo tiempo que piensa repetir el intercambio, «probablemente en otro sitio», prosigue, porque el Ministerio de Interior trata de que sean destinos diferentes. El plan incluye las ciudades costeras, las islas y Madrid. Dentro de este programa, a Torrevieja llegan agentes en julio y agosto desde 2022, sobre todo franceses, aunque también están adscritos Portugal e Italia.

Mikolon tuvo que superar un examen en el Ministerio de Interior de su país para acceder al programa. Sobre su formación indica que en Alemania hay una universidad para policías con una preparación especializada durante tres años. Con la Guardia Civil comparten la formación militar.

Le quedan dos semanas de intenso trabajo antes de volver a su país, donde cobra 3.300 euros al mes. Mientras tanto seguirá con su labor de prevención de delitos de robo, violencia y tráfico de drogas junto a uno de sus ya habituales compañeros de patrullaje, el agente Pablo Eugenio, combatiendo el calor entre baño y baño.