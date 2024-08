Martínez Sirvent hace efectiva su renuncia como alcalde de Callosa: "Me voy con las manos limpias"

Manuel Martínez Sirvent ya es exalcalde de Callosa de Segura. Ha hecho efectiva su renuncia a la Alcaldía este martes a primera hora que anticipó hace unos días y, como estaba previsto, mantiene el acta de concejal al menos hasta el pleno de investidura.

Sensión para la que hay un plazo de diez meses para convocar desde hoy al 6 de septiembre. En esa convocatoria se fijará el día del pleno.

Trino Grau tiene que aguantar

Trino Grau será alcalde accidental hasta el pleno de investidura. Que todo parece indicar que se convocará ya avanzado septiembre, porque las negociaciones para intentar pactar al candidato y gobierno sólido, que debe encabezar el PP como lista más votada y con más concejales, no van a ser fáciles.

Un acuerdo que no se logró al principio del actual mandato y la minoría del PP es la que ha desembocado en el bloqueo que ha llevado a Martínez Sirvent, que no supo o no pudo negociar un pacto de mínimos con la oposición, a dejar el cargo.

El PP gobierna con 7 concejales y el respaldo de la edil de Vox. El PSOE cuenta con cinco, los independientes de UCIN, liderados por el exalcalde del PP, Javier Pérez, con 3 regidores e Izquierda Unida-Podemos, con un edil.

Agradecimientos

Martínez Sirvent, que ha presidido el pleno este martes, ha cerrado la sesión con su último discurso, satisfecho del trabajo realizado, agradecido a sus compañeros, sus concejales y quienes han gobernado con el Partido Popular durante los últimos cinco años, primero Cs y ahora Vox. Y sobre todo su familia. Y ha reiterado, de nuevo, "su compromiso y amor a Callosa" y que se marcha "con las manos limpias'.

Negociaciones

Sobre esas negociaciones -el PP necesita al PSOE o UCIN para contar con mayoría- los socialistas han confirmado que su portavoz y exalcalde Fran Maciá no será el candidato a la investidura.

Antes de plantear esa posibilidad formalmente han solicitado un informe a la secretaria en el que se valida esa opción.

Lo que va a hacer el PSOE

En este sentido el pasado lunes es reunió la ejecutiva local para expresar dos conclusiones sobre la situación de gobernabilidad actual.

En primer lugar, indican que el PSOE presentará candidatura en la sesión de pleno que elegirá nuevo alcalde o alcaldesa como principal alternativa de gobierno a un PP sin soluciones, "roto" y sin liderazgos definidos con un alcalde renuncia cargo y el teniente alcalde, al que se le delega ahora esa función, que había anunciado que dejaba su acta concejal el 31 agosto. Algo que no podrá hacer.

Los tres primeros tenientes de alcalde Trino Grau -que asume la alcaldía de forma accidental-, Rocío Cuadrado e Inmaculada Cascales, durante el pleno / INFORMACIÓN

Lograr acuerdos

En sengudo lugar el PSOE contempla, "a fin de poder lograr acuerdos con los grupos, que la candidatura en la próxima sesión de elección de Alcalde no tenga por qué coincidir con su cabeza de lista en las elecciones municipales de mayo de 2023", admiten los socialistas.

UCIN

UCIN de Javier Pérez no se pronuncia. Analiza las posibilidades de negociar con el PP, muy condicionadas por la decisión de Martínez Sirvent de mantener su acta y con el PSOE, formación con la que ya lo ha intentado sin éxito durante este mandato. UCIN juega fuerte. Y en anteriores conversaciones ha reclamado la Alcaldía, al menos para una parte de lo que queda de mandato. Para el caso del PP podría rebajar esa expectativa si lograra áreas de gobierno relevantes.