Cultura para todos los públicos en Torrevieja: de Faemino y Cansado a Abba, Ángel Martín o El Cascanueces

Cultura para todos los públicos posibles. Es la propuesta de la programación que ha elaborado para los próximos meses de otoño la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torrevieja.

Serán alrededor de 30 los espectáculos que vayan pasando por los escenarios del Teatro Municipal y el Auditorio Internacional, eventos que irán alternando compañías y artistas profesionales del panorama nacional e internacional con otros de la factoría local como viene siendo habitual en la programación torrevejense.

El Sentido del Humor: Dos tontos y yo con Santiago Segura, José Mota y Florentino Fernández / información

Presentación

Conciertos, espectáculos musicales, canto coral, teatro, ópera, danza, humor y una programación infantil específica para un público familiar componen esta oferta cultural que fue mostrada por el concejal del área, Antonio Quesada y el coordinador de cultura Manuel Esteban Moreno.

Abba: The New Experience, Pastora Soler, Faemino y Cansado -que lleva un buen nivel de venta para su espectáculo en el Auditorio-, la comedia Dos Tontos y yo -con Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura-, La Bella Durmiente, El Cascanueces o Ángel Martín son algunos de los nombres más destacados.

Aunque desde la concejalía se incide en el amplio abanico de eventos que incluye esta programación con el objetivo de contentar a toda clase de público teniendo en cuenta la diversidad social de la población.

Antonio Quesada y Manuel Esteban Moreno presentaron la programación en el ambigú del Teatro Municipal / INFORMACIÓN

Torrevieja Audiovisual

Septiembre arrancará con la novena edición del Festival de Cine “Torrevieja Audiovisual”, la muestra de cortometrajes que se ha abierto un hueco dentro del panorama nacional de este género cinematográfico, impulsada por Lidiana Rodríguez.

Se estrenará una versión del clásico “La Bella Durmiente” y se presentará el 36 Encuentro Coral Internacional Ciudad de Torrevieja, organizado por la Coral Francisco Vallejos.

La comedia “El Sentido del Humor: Dos tontos y yo” y otros eventos de corte local culminarán el mes que estrena el otoño.

Teatro y ópera

La comedia “Mujeres: La Dramedia”, un montaje teatral que promete diversión y se promociona como macro fiesta de pijamas con espíritu de comedia de televisión, la actuación de Pastora Soler, el espectáculo que rinde tributo al mítico grupo ABBA y el humor de Faemino y Cansado, junto a “María Callas: Sfogato” y “Tosca” de Puccini son los platos fuertes de la programación de octubre.

Flamenco y Ars Creatio

Organizado por la Casa de Andalucía Rafael Alberti se celebrará en noviembre otra edición del Encuentro Flamenco que en esta ocasión es la número 18. Y en diciembre, entre otros actos, el Teatro Municipal acogerá un nuevo montaje de Ars Creatio que con “Eloísa está debajo de un almendro” cierra la trilogía dedicada a Jardiel Poncela con esta comedia “de misterio”.

“Una variedad de espectáculos que prometen cautivar a todos los públicos”, como se destaca desde la Concejalía de Cultura, que “sigue ayudando a mantener la ciudad como un destino cultural, no solo en verano, sino el resto del año”, señala el Ayuntamiento, que tiene adjudicada la gestión la programación a la empresa Cultura Torrevieja (Mediapro-Esatur).