El edil de Urbanismo de Orihuela tramita proyectos de una promotora en la que trabajó

Matías Ruiz Peñalver firmó el 12 de abril pasado como delegado de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Orihuela el documento para someter a información pública la modificación puntual del plan parcial sector Y-1 de la Dehesa de Campoamor para la manzana . No es una decisión resolutiva. Solo es de trámite. La propuesta en esencia pide modificar la tipología de viviendas turístico-residenciales de una manzana en esta zona litoral; está impulsada por la promotora Montepiedra.

Ruiz firmó en 2018 como ingeniero civil de esa empresa, Montepiedra, la modificación del mismo plan parcial sector Y-1, en las parcelas U-1, U-2 y U-3, de Orihuela. Otro cambio solicitado por el promotor para hacer las viviendas más atractivas desde el punto comercial. Este expediente se impulsó en 2015 y, tras superar el requisito de la evaluación ambiental, sigue en el área de planificación del Ayuntamiento de Orihuela sin resolverse. Ambos cambios modifican la tipología y, aunque no aumentan el techo de edificabilidad, sí permiten que en una parcela en la que se planificaba una sola vivienda unifamiliar se puedan construir varias con menos metros cuadrados. En uno el ahora concejal figura como ingeniero de la empresa, y en el otro, posterior, sin tener vinculación ya con la mercantil, como concejal de Urbanismo, como gestor público.

El regidor señaló ayer a INFORMACIÓN que remarcó a la jefa del área de Urbanismo y a otros técnicos cuando se incorporó al equipo de gobierno del PP-Vox del Ayuntamiento en junio de 2023 que no debía participar en el expediente en el que figura como ingeniero redactor de la petición de la promotora, el que se inició en 2015. Cualquier resolución ligada a ese expediente se pasará a la firma del alcalde, José Vegara, subrayó. Aunque no concretó si existe una delegación de competencias formal por escrito en ese sentido.

Y añadió ayer que, aunque no interviene en el segundo expediente -en el que aparece como representante de la promotora el abogado urbanista Juan Enrique Serrano-, solicitará lo mismo para ese caso para que no haya duda. Remarcó que los expedientes urbanísticos de Orihuela, una de las ciudades de España con mayor actividad de tramitación en ese área, se analizan por riguroso orden de entrada. «Nadie puede ver connivencia de ningún tipo en la actuación municipal en este sentido», señaló. El edil, que ejerció como asesor de Alcaldía durante dos años y siete meses como coordinador de proyectos en el anterior mandato municipal, cuenta con dedicación exclusiva en el Ayuntamiento oriolano. No hace compatible su actual función con otras del ámbito privado. Con lo que su cargo es compatible de forma genérica con las competencias que ejerce. Otro caso es en el que figura como firmante de la propuesta como ingeniero de la empresa y de la que señala que se ha apartado. Matías Ruiz cuenta con una larga trayectoria en el sector privado iniciada en 1991 con un periodo el como director de Administración de Patrimonio del Instituto Valenciano de la Vivienda entre 1995 y 1999.

