El concejal Illán de Callosa de Segura aclara que se dio de baja en el PP hace más de un año: "No me han expulsado"

José Antonio Illán Cutillas, concejal del Ayuntamiento de Callosa de Segura, comunicó formalmente su baja del Partido Popular en abril de 2023. "El PP no me ha expulsado. Me fui yo hace más de un año y antes de inscribir a la UCIN", ha aclarado este martes. La dirección provincial del PP fue la que aseguró hace unos días que habían sido expulsados del PP los tres concejales de UCIN en la Corporación por formar parte de otra formación. "No te pueden expulsar de un sitio en el que no estás", ha matizado Illán.

Illán ha explicado a INFORMACIÓN que formalizó su baja como afiliado del Partido Popular el 26 de abril de 2023 antes de que se registrara el alta en la nueva formación a la que se adscribió una parte de la militancia popular en desacuerdo con la gestión de Manuel Martínez Sirvent a la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), encabezada por el exalcalde Javier Pérez. Formación que concurrió a las elecciones municipales de mayo de 2023 y obtuvo tres concejales.

Solicitud de baja

Por lo que desmiente que haya sido expulsado de la formación popular, como ha mantenido la dirección del PP provincial en los últimos días. "Nunca, en mi vida, me han expulsado de ninguna parte y quiero dejar claro que me di de baja. Y lo aclaro porque se juega con mi prestigio personal. Me fui yo porque, tal y como explicaba en la carta no estaba de acuerdo con cómo estaba gestionando el PP local las cosas", ha señalado.

En la misiva dirigida al PP el 26 de abril solicitaba la baja del PP, con la que se sentía "identificado a nivel autonómico y nacional, pero que en nada con la política de gestión soberbia, prepotente y distante con el pueblo y la militancia del partido" en Callosa de Segura.

Algo que, dice la misiva, conocía la secretaria provincial Ana Serna, y el "jefe Carlos Mazón, no haciendo nada para resolverlo".

Grupo municipal de UCIN de Callosa de Segura / Tony Sevilla

Afiliado

La petición no fue respondida pero Illán, que se había incorporado como afiliado del PP solo meses antes de su decisión de darse de baja, devolvió los recibos de pago, además de registrar esa solicitud de baja. El concejal señaló que se incorporó a la formación con la promesa de Manuel Martínez Sirvent de formar parte de la candidatura electoral popular, realizando durante esos meses una labor para intentar recomponer la formación y fue apartado con el único argumento de su amistad con Javier Pérez. Illán prefiere "no valorar" la intervención de la alcaldesa, diputada provincial y secretaria provincial Ana Serna en el conflicto del PP local.