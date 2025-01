El TSJCV avala la decisión del Ayuntamiento de Guardamar de trasladar el mercadillo al polígono Santa Ana

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha avalado la decisión del Ayuntamiento de Guardamar de trasladar el mercadillo semanal de los miércoles desde el centro del casco urbano tradicional al polígono industrial Santa Ana.

Recursos

La sentencia del TSJCV tumba los recursos presentados por la Asociación de Empresarios del polígono de Santa Ana, por un lado, y el del colectivo de mercaderes frente a la decisión municipal adoptada a finales de 2020, en plena pandemia del Covid. El Ayuntamiento alegó en el TSJCV que la ordenanza que validaba el cambio de ubicación no fue recurrida por los empresarios, además de señalar que no impide el desarrollo normal de la actividad empresarial.

Y en esencia, recordó que las competencias para gestionar y ubicar la venta no sedentaria -los mercadillos- que se desarrollan en dominio público con concesiones municipales son competencia exclusiva de los ayuntamientos, tal y como recoge la legislación valenciana y es el principal argumento por le que el tribunal desestima los recursos.

Mercadillo de Guardamar en una imagen del pasado verano. / Áxel Álvarez

También destacaba el municipio que el cambio se justificó con la emisión de distintos informes técnicos que lo avalaban por los problemas que generaba su antigua ubicación en el centro sobre todo por los problemas de acceso a viviendas y locales de los servicios de emergencias, pero también de limpieza viaria, estrechez de algunas calles para el acceso de los mercaderes, problemas de aparcamiento, ruidos y malos olores en una zona residencial.

Informes

Por su parte, los empresarios, como ya recogió este diario, alegaban que el mercadillo impide el acceso a los negocios lo que genera graves perjuicios a los negocios al no poder transitar los vehículos durante la mañana del miércoles para sacar sus mercancías y la ubicación de un mercadillo en zona industrial incumple la legislación.

También que los informes de la Policía Local, entre otros, que avalaron el cambio obvian el bloqueo de los accesos al tráfico durante ese periodo del día. Indicaban que existían otras alternativas mejores además de acusar al Gobierno local que dio a entender que la modificación sería provisional por la crisis del Covid.

Fallo judicial

La sentencia señala que las afirmaciones de los empresarios no aparecen en su recurso respaldadas con «el suficiente material probatorio que haga verosímiles y no discutibles» sus argumentos en contra de la ubicación y que el municipio sí justificó el cambio en sus informes. El Ayuntamiento rebatió el argumento sobre el empleo de un suelo de uso industrial señalando que en el caso del polígono el 70% de las actividades son terciarias, es decir un uso predominante comercial y no industrial.

El fallo del alto tribunal valenciano echa mano además de jurisprudencia y se remonta a la reciente sentencia que dio la razón al Ayuntamiento de Torrevieja la hora de cambiar de ubicación el mercadillo de La Mata desde el canal salinero a las calles que unen la zona de Los Europeos con el casco histórico de La Mata. La decisión se adoptó durante el mandato de José Manuel Dolón (Los Verdes).

El argumento fue el mismo: es una competencia municipal y estaba avalada por informes técnicos.

La sentencia es recurrible. Un sector del colectivo empresarial apuesta por recurrir y otro por desistir, algo que ha dividido a su junta directiva, según ha podido confirmar INFORMACIÓN.

Tradicional

El mercadillo de Guardamar del Segura se celebra el mismo día de la semana desde hace siglos: los miércoles. Como ocurre en la mayor parte de los mercadillos de la Vega Baja sigue siendo muy popular porque ofrece productos frescos -verdura y fruta- a una calidad precio muy superior al de los supermercados, además de otros productos como ropa y calzado. Cuenta con casi 200 puestos.