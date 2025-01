Vox desviste de republicanismo a Miguel Hernández en Orihuela

Si hay una imagen evocadora que puede resumir la nueva polémica en torno al poeta Miguel Hernández en Orihuela esa es la de la imagen del poeta salvándose de las llamas. Es una de las 17 fotografías que el bipartito de PP y Vox ha retirado de las ventanas de la fachada principal del edificio que da acceso al Rincón Hernandiano, frente al Colegio Santo Domingo, un lugar de paso hacia la Casa Museo, que acoge cada año unas 40.000 visitas, siendo el espacio museístico más visitado de la ciudad.

La Concejalía de Cultura, en manos de Vox, se escuda en que se han sustituido por "el estado de deterioro" en el que se encontraban, "aprovechando la ocasión para poner en valor el legado del poeta universal".

En un escueto comunicado, el área que dirige Gonzalo Montoya ha explicado que "los nuevos vinilos están diseñados para destacar la vida, la obra y los eventos culturales vinculados a Miguel Hernández".

Esta intervención, que "busca resaltar su figura", responde a "la necesidad de renovar los paneles fotográficos", ha añadido, al mismo tiempo que ha destacado que "el edificio, como espacio público, pretende ser un reflejo del reconocimiento y admiración del pueblo de Orihuela hacia su poeta más destacado, enfatizando la relevancia cultural y literaria de Miguel Hernández como símbolo universal".

Lo ha hecho después de que este jueves el Ateneo Socio-Cultural Viento del Pueblo haya denunciado públicamente "la retirada unilateral por parte de la Concejalía de Cultura", lo que ha calificado como "un nuevo ataque fascista a la memoria y el compromiso del poeta del pueblo", en referencia a que ya en abril la concejalía también sustituyó 17 imágenes rotuladas artísticamente con el nombre del poeta en la parte inferior de la misma fachada.

Con el mensaje de que "Miguel Hernández no se toca", la organización ha criticado "la manipulación ideológica de Vox", así como "este torpe intento de rebajar ideológicamente la figura del poeta del pueblo y el ninguneo sistemático de la Concejalía de Cultura a nuestro colectivo", vinculado a la izquierda política.

Fue el Ateneo el que promovió la instalación de los murales fotográficos en octubre de 2012, dentro de las IX Jornadas Viento del Pueblo que todos los años organiza y con motivo de un proyecto de Memoria Histórica financiado por el Ministerio de la Presidencia, con el apoyo de la entonces concejala de Cultura, Ana Mas, y de la Fundación Cultural Miguel Hernández.

En las fotografías, de carácter artístico, aparecía el monumento al poeta levantado en la estación intermodal que lleva su nombre, la Senda del Poeta, la Casa Museo, la Fundación, la falla experimental que organizó la Asociación Cultural Orihuela 2010, el tren republicano que recorrió en 2010 las tres provincias valencianas, desde Castellón hasta Orihuela, y otras imágenes de actividades relacionadas con el universal poeta, que han sido sustituidas el pasado 30 de diciembre por "otras imágenes que nada tienen que ver con el carácter reivindicativo de las originales", ha lamentado el Ateneo, que además ha hecho hincapié en que "los responsables de Cultura no se han dirigido en ningún momento al Ateneo para proponer alternativas ni han devuelto las fotografías".

La actuación también ha eliminado el mural en el que aparecía la mítica imagen de Miguel Hernández leyendo una alocución en homenaje a su amigo Ramón Sijé, junto a una bandera republicana y unas líneas del discurso que pronunció aquel 14 de abril de 1936: "Pueblo donde ha nacido y agonizado esta gran criatura: todos los homenajes que le hagamos se los merece. Procuremos que estos resulten lo más duraderos y de verdad y lo menos teatrales y de relumbrón posibles".

Ni rastro tampoco ya de los versos del propio poeta que aparecían a ambos lados: "Hundido estoy, mirad, estoy hundido en medio de mi pueblo y de sus males"; "las laboriosas manos de los trabajadores caerán sobre vosotras con dientes y cuchillas". Ni de los que le dedicó Pablo Neruda a Miguel Hernández: "Recordar a Miguel Hernández que desapareció en la oscuridad y recordarlo a plena luz es un deber de España, un deber de amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela cuya estatua se levantará algún día entre los azahares de su dormida tierra".

Lo que se ha eliminado son versos con carga ideológica e imágenes en las que predominaba la bandera republicana, pero también de "una gran calidad artística" y con "carga emocional", ha destacado Ana Mas, que ha calificado el acto de "pura ignorancia", lamentando "el negacionismo que se está instalando, porque Miguel Hernández era republicano".

En este sentido, ha criticado "esta visión edulcorada y reduccionista de Miguel Hernández", ya que "su compromiso con la libertad, la justicia y los derechos no se puede obviar".

La exconcejala de Cultura, por el PSOE, ha recalcado que "la Concejalía de Cultura se debe dirigir al margen de tu ideología; es como si yo me hubiera negado a dedicar partidas al Museo de Arte Sacro".

Mas confiesa que la sustitución que más le ha dolido ha sido la de la foto de la espectacular falla que varios colectivos sociales y artistas locales llevaron a cabo en La Ocarasa en 2010. Cuando la vio hace 15 años "se me abrió el corazón por su magia". Miguel Hernández salía indemne de las llamas tras la cremà. Porque, al final, el poeta del pueblo siempre resurge de sus cenizas.

Fotografía retirada de la falla que se realizó en 2010 / Información

Odio y fascismo

La plataforma ciudadana "Tu pueblo y el mío" ha exigido "el cese de las agresiones por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela a la figura de Miguel Hernández y la Ley de Memoria Histórica". A su juicio, la retirada de los murales fotográficos del Rincón Hernandiano "forma parte de la continua persecución al poeta desde PP y Vox, que quieren imponer su ideología para negar a los demás su derecho a tener la suya", algo que, ha recordado, "es propio de partidos fascistas, y en una democracia esa actitud continuada se llama odio".

Por ello, la plataforma ha pedido a los grupos de la oposición que defiendan los intereses de Orihuela y presenten una denuncia en la Fiscalía contra "este constante ataque a los derechos reconocidos en la Ley de Memoria Histórica".

Igual de rotundo se ha mostrado el experto hernandiano Joan Pàmies: "De nuevo en Orihuela aparece la misma gente que estuvo al lado de los que testificaron en contra de Miguel Hernández, vinculados a una cultura reaccionaria que el poeta criticó porque estaba en contra de la alienación del pueblo".

Así, ha recalcado que "a Miguel Hernández no se le puede quitar el ropaje ni se le puede separar de la Segunda República", mostrándose en contra de este atropello con la excusa de que las imágenes están deterioradas, ya que se pueden restaurar. En su opinión, el equipo de gobierno está volviendo a hacer lo mismo que hizo al no apoyar la anulación de los sumarios: "Volvemos a hablar de una Orihuela que quiere negar a un Miguel Hernández y afirmar a uno que no tiene nada que ver con lo que ha sido su biografía, su historia, su obra y su vida".

"Si la Concejalía de Cultura está en contra de ese Miguel Hernández político y no neutro que lo diga claramente y que deje de manipular y de engañar al pueblo", ha concluido Pàmies.