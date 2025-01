Primer paso para poner orden al caos en el tendido aéreo de cables en Torrevieja

La junta de gobierno de Torrevieja ha aprobado el proyecto de ordenanza municipal para la regulación de las telecomunicaciones dependientes del Ayuntamiento, que pretende entre otras cosas regular los cableados que hay en las fachadas que en muchas ocasiones suponen un enjambre antiestético y peligroso. Con todo, después deberá pasar a las comisiones informativas antes de ir a pleno para su aprobación inicial, luego a exposición pública y finalmente su aprobación definitiva, según ha informado el concejal Federico Alarcón.

Amplias zonas de casco urbano de Torrevieja mantienen el tendido aéreo pese a que postes y cables invaden el dominio público y generan problemas de accesibilidad a los peatones. Soterrar es mucho más caro.

Como adelantó este periódico, la nueva ordenanza municipal para regular las infraestructuras de Telecomunicaciones considera que los tendidos aéreos solo se deben emplear de forma provisional y desaparecer. Aunque ahora son los que se utilizan de forma mayoritaria. El texto señala que si están a menos de 5,5 metros de altura (como ocurre en muchas zonas) se considerará infracción muy grave.

No solo se trata de garantizar la seguridad del cableado. También se dan otras situaciones más peligrosas, como las que se producen con postes que pierden la estabilidad por deterioro y que amenazan con caer a plomo a la vía pública obligando al Ayuntamiento a actuar de urgencia, o generan problemas de accesibilidad a personas con movilidad reducida, sillas de ruedas y carritos de bebé.

La ordenanza dice que no se permitirán los tendidos aéreos apoyados sobre postes salvo que se justifique la imposibilidad de realizar un despliegue subterráneo, al mismo tiempo que regula el tendido sobre las fachadas, muy extendido sobre todo el centro del casco urbano.

También en esta junta se ha dado cuenta de una sentencia del juzgado contencioso administrativo número 1 de Elche en un procedimiento interpuesto por un particular en materia de responsabilidad patrimonial precisamente por los daños que sufrió su vehículo porque un camión de la empresa que presta servicio de recogida de residuos sólidos urbanos tiró unos cables que acabaron en la vía pública dañando unos vehículos. El juez le ha dado la razón condenando tanto a la empresa como al Ayuntamiento a abonarle 1.302 euros.

Por otro lado, la junta de gobierno ha declarado desierto el expediente de contratación de suministro de combustible para los vehículos de los distintos departamentos del Ayuntamiento porque no ha concurrido ningún licitador. Una de las partes más complejas y conflictivas de esta licitación es que la ley obliga a fijar un precio en los contratos, algo que las empresas no ven con buenos ojos para sus intereses debido a las fluctuaciones que tiene el combustible. Los técnicos del Consistorio están trabaja do en ver la fórmula adecuada para volver a licitar el contrato.

Asimismo, se ha aprobado la segunda prórroga del contrato que mantiene el Ayuntamiento con la mercantil para el servicio de mantenimiento integral de las instalaciones deportivas municipales hasta el 1 de abril de 2026, con una retención de crédito de 282.515 para este año y 914.171 para el siguiente.